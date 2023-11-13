ከመቐለ ማረሚያ ቤት እስረኞች “ለማምለጥ ሲሞክሩ” በተፈጠረ ግጭት አራት ሰዎች ተገደሉ
በትግራይ ክልል ዋና ከተማ በሚገኘው የመቐለ ማረሚያ ቤት እስረኞች ለማምለጥ አደረጉት በተባለ ሙከራ ከጸጥታ አስከባሪዎች ጋር በተፈጠረ ግጭት አራት ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች ዘጠኝ ሰዎች መቁሰላቸውን ባለሥልጣናት አስታወቁ።
በእስር ቤቱ “ኹከት” የተፈጠረው ካለፈው ቅዳሜ ሕዳር 1 ቀን 2016 ጀምሮ እንደሆነ የመቐለ ማረሚያ ቤት አስተባባሪ ኮምደር አማኑኤል ፍሰሃ ገልጸዋል። የጸጥታ አስከባሪዎች ተፈጠረ የተባለውን ኹከት ለመቆጣጠር በወሰዱት እርምጃ የተገደሉት በሙሉ ታራሚዎች እንደሆኑ ኮምንደር አማኑኤል ተናግረዋል።
ኮማንደር አማኑኤል "በአጠቃላይ ከ125 በላይ እስረኞች ከማረሚያ ቤቱ የማምለጥ ሙከራ አድርገዋል" ሲሉ ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ሰባት የማረሚያ ቤቱ የጥበቃ አባላት ላይ "ከፍተኛ የአካል ጉዳት" እንደደረሰባቸው ተነግሯል።
እንባ ጠባቂ በትግራይ ክልል ከሦስት ሺህ በላይ የፖሊስ አባላት ከሥራ ታግደዋል አለ
በእስርቤቱ ትላንት እሁድም መጠነኛ የተባለ “ኹከት” ቀጥሎ እንደነበረ የተገለፀ ሲሆን የክልሉ አድማ በታኝ ኃይል "የማረጋጋት ስራ" መስራቱ ኮማንደር አማኑኤል ጨምረው ገልፀዋል።
ዛሬ ጠዋት በመቐለ ማረሚያ ቤት አካባቢ በርካታ የእስረኞች ቤተሰቦች የዘመዶቻቸው ሁኔታ ለማወቅ በእስር ቤቱ በራፍ ተራ ሲጠብቁ የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ታዝቧል። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የታራሚዎች ቤተሰቦች "የተሻለ የእስረኛ አያያዝ እንዲኖር እና መብታቸው እንዲከበር" ይጠይቃሉ።