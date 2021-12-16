 ከህወሓት ነፃ የሆኑ የአማራ ክልል አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴ ጀመሩ | ኢትዮጵያ | DW | 20.12.2021

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ኢትዮጵያ

ከህወሓት ነፃ የሆኑ የአማራ ክልል አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴ ጀመሩ

ህወሓት ይዟቸው በነበሩና አሁን ነፃ በሆኑ የአማራ ክልል አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴዎች እየተጀመሩ መሆናቸውን የየአካባቢዎቹ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ተናገሩ፣ በትራንስፖርት በኩል ህገወጥ የታሪፍ ጭማሪ ግን ነዋሪዎቹን እያማረረ ነው፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:56

ከህወሓት ነፃ በሆኑ የአማራ ክልል አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸው

የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ወረራ በፈፀሙበት ወቅት የግልና የመንግሰት ተቋማት መዘረፋቸውን፣ መውደማቸውንና እንዲበላሹ መደረጋቸውን የአማራ ክልል መንግስት በተለያዩ ጊዜዎች ገልጧል፡፡ 
ሰሞኖኑ በርካታ የክልሉ አካባቢዎች ነፃ መሆናቸውን ተከትሎ የተለያዩ ከተሞች ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ እየተመለሱ እንደሆኑ ነዋሪዎቹ እየተናገሩ ነው፡፡ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሸዋ ሮቢት ከተማ ነዋሪ ለዶይቼ ቬለ በስልክ እንደገልፁት ንግድ ባንኮችና ሌሎችም ቢሮዎች ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡ ነው፡፡ 
በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የከሚሴ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው፣ የገበያ እንቅስቃሴ የተጀመረ ሲሆን ቢሮዎችም ለስራ አመቺ እየሆኑ ነው ብለዋል፡፡ 
የደሴ ከተማ ነዋሪው የእርሳቸው ቢሮ ሙሉ በሙሉ በመውደሙ ሥራ መጀመር ባይችሉም በደሴ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች ወደ ቢሮ እየገቡ እንደሆነ አረጋግጠዋል፡፡  በኮምቦልቻ ከተማም ግማሽ በግማሽ የሚሆኑ መስሪያ ቤቶች ሥራ እየጀመሩ ቢሆንም ትምህርት ቤቶች ግን ስራ እንዳልጀመሩ አንድ የከተማዋ ነዋሪ ገልፀዋል:: የትራንስፖርት አገልግሎት በብዙ አካባቢዎች ቢጀምርም ክፍያው ግን ከመደበኛ ታሪፉ በብዙ እጥፍ እንደጨመረባቸው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል፡፡ 
በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ጀማል ሁሴን በከሚሴ ከተማ የመንግስት ስራ መጀመሩን፣ ትምህርት ቤቶች መከፈታቸው አመለክክተዋል፡፡ የትራንስፖረት ታሪፍን በተመለከተ የችግሩን ምንጭ ጠቅሰው መፍትሔ እየተፈለገ መሆኑን አብራርተዋል፡፡ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም የደቡብ ወሎ ዞን ሥራ አስኪያጅ አቶ እሸቱ ስርዎ መንግስት ዛሬ መስሪያ ቤታቸው ሥራ መጀመራቸውን ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል፡፡ 


ዓለምነው መኮንን


ልደት አበበ
ኂሩት መለሰ
 

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ከህወሓት ነፃ በሆኑ የአማራ ክልል አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Asnaku Diress – Head Amhara women youth and social affairs bureau More than 147 women have been raped by TDF fighters, Amhara women youth and social affairs bureau disclosed. The bureau head Asnaku Diress told journalists that from age 12 years old to 80 years old women have been abused.

በአማራ ክልል ከ147 በላይ ሴቶች በሕወሓት መደፈራቸው  16.12.2021

የሕወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል ወረራ ፈፅመውባቸው በነበሩ አካባቢዎች እስካሁን ባለ መረጃ ከ147 በላይ ሴቶችን መድፈራቸውን የክልሉ መንግስት ዐስታውቋል። የተደራጀና ወጥ ጥናት ከተካሄደ ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ እንደሚሆን ደግሞ አንድ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ኅብረት ገልጧል።

Hundreds of thousands have had to leave everything behind to escape the fighting in Amhara. One local official said more than 700 000 displaced people found refuge in Dessie alone but were forced to flee further south as the Tigrayan forces approached. In Debre Berhan, schools were closed and transformed into camps. But living conditions are dire. “There is nothing to eat, there are children here, there is a shortage of clothes and people have left their homes without taking anything with them”, explained Mamito Belachew who came from Ataye. Even with the retake of the areas by the Ethiopian army, many residents haven’t returned home yet. “We are told now it’s peaceful there but if we go, there is nothing. What could we do if we go back? The houses are burned down”, Mamito said.

ኢትዮጵያ፦ ግጭቱ በአማራ ክልል ትቶት ያለፈው ጠባሳ 17.12.2021

በአማራ ክልል ስልታዊ ከተሞች ውስጥ የትግራይ ተዋጊዎች፤ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የአማራ ክልል ኃይላት አካባቢውን ለመቆጣጠር ባደረጉት ፍልሚያ መጠነ ሰፊ ውድመት፤ መፈናቀል እና ስቃይ ተከስቷል።

Addis Abeba City – Ethiopia

የሐሙስ ታኅሣሥ 7 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዜና መጽሄት 16.12.2021