ከህወሓት ነጻ በወጡ አካባቢዎች የሰብዓዊ እርዳታና መድኃኒት አቅርቦት

የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ በሰጡት መረጃ ከህወሀት ነፃ ወጥተዋል በተባሉ የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች "የመጀመርያ ዙር " ሰብዓዊ ድጋፍ እና መድኃኒት መላኩን ገልፀዋል።አቶ ደበበ በአካባቢው ያለውን አደረጃጀት በመጠቀም ድጋፉን ለተጎጅዎች መሰጠት መጀመሩን አስረድተዋል።
ከህወሓት ነፃ በወጡ የሰሜን ሀገሪቱ አካባቢዎች "የመጀመሪያ ዙር" ሰብዓዊ እርዳታ እና መድኃኒት ለተጎጂዎች መድረሱን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ወደፊትም በመንግስት አስተባባሪነት ብቻ ድጋፎች እንደሚቀጥሉ የገለፁት የኮምሽኑ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ከመንግስት ጋር ለመስራት ፍላጎት ያላቸው ለጋሽ አካላት በዚሁ አግባብ መስራት እንደሚችሉ ተናግረዋል።በሌላ በኩል ከቡድኑ ነፃ ወጥተዋል በተባሉ የአማራ ክልል አካባቢዎችም ተመሳሳይ ድጋፍ እየተሰጠ መሆኑን እና በክልሉ ወደፊት ለሚደረግ ሰብዓዊ ድጋፍ እና ዘላቂ መልሶ ማቋቋም አጋዥ የሆነ መረጃ እየተሰባሰበ መሆኑ ተገልፃል።
የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ በሰጡት መረጃ ከህወሀት ነፃ ወጥተዋል በተባሉ የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች "የመጀመርያ ዙር " ሰብዓዊ ድጋፍ እና መድኃኒት መላኩን ገልፀዋል።ወደ አካባቢዎቹ የተላከው ድጋፍ በምን መልኩ ለህብረተሰቡ እየተከፋፈለ እንደሚገኝ የተጠየቁት አቶ ደበበ በአካባቢው ያለውን አደረጃጀት በመጠቀም ድጋፉን ለተጎጅዎች መሰጠት መጀመሩን አስረድተዋል። ቀደም ሲል በሰሜን የአገሪቱ አካባቢዎች ምቹ ሁኔታዎች ባለመኖራቸው ለህብረተሰቡ የሚያስፈልግ ድጋፍን ለማድረስ አንድ መቶ ስድስት ያህል አጋር አካላት ይንቀሳቀሱ እንደነበር ያስታወሱት ኃላፊው ከዚህ በኃላ የሚደረጉ ድጋፎችም ሆነ የመልሶ ማቋቋም ስራ በመንግስት አስተባባሪነት ብቻ የሚሰሩ መሆናቸውን አስገንዝበዋል። በሌላ በኩል ኮምሽኑ ከህወሀት ቡድን ነፃ በወጡ የአማራ ክልል ከተሞችም ተመሳሳይ ድጋፍ እየተከናወነ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ከዚህ ጎን ለጎን በቀጣይ ለሚደረግ ሰብዓዊ ድጋፍ እና ለዘላቂ ማቋቋም ስራ አጋዥ የሆነ መረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
መሳይ መኮንን
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ