 ከህወሓት ነጻ በወጡ አካባቢዎች የሰብዓዊ እርዳታና መድኃኒት አቅርቦት | ኢትዮጵያ | DW | 04.11.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ከህወሓት ነጻ በወጡ አካባቢዎች የሰብዓዊ እርዳታና መድኃኒት አቅርቦት

የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ በሰጡት መረጃ ከህወሀት ነፃ ወጥተዋል በተባሉ የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች "የመጀመርያ ዙር " ሰብዓዊ ድጋፍ እና መድኃኒት መላኩን ገልፀዋል።አቶ ደበበ በአካባቢው ያለውን አደረጃጀት በመጠቀም ድጋፉን ለተጎጅዎች መሰጠት መጀመሩን አስረድተዋል።

የሰብዓዊ እርዳታና መድኃኒት አቅርቦት

ከህወሓት ነፃ በወጡ የሰሜን ሀገሪቱ አካባቢዎች "የመጀመሪያ ዙር" ሰብዓዊ እርዳታ እና መድኃኒት ለተጎጂዎች መድረሱን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ወደፊትም በመንግስት አስተባባሪነት ብቻ ድጋፎች እንደሚቀጥሉ የገለፁት የኮምሽኑ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ከመንግስት ጋር ለመስራት ፍላጎት ያላቸው ለጋሽ አካላት በዚሁ አግባብ መስራት እንደሚችሉ ተናግረዋል።በሌላ በኩል ከቡድኑ ነፃ ወጥተዋል በተባሉ የአማራ ክልል አካባቢዎችም ተመሳሳይ ድጋፍ እየተሰጠ መሆኑን እና በክልሉ ወደፊት ለሚደረግ ሰብዓዊ ድጋፍ እና ዘላቂ መልሶ ማቋቋም አጋዥ የሆነ መረጃ እየተሰባሰበ መሆኑ ተገልፃል።

የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ በሰጡት መረጃ ከህወሀት ነፃ ወጥተዋል በተባሉ የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች "የመጀመርያ ዙር " ሰብዓዊ ድጋፍ እና መድኃኒት መላኩን ገልፀዋል።ወደ አካባቢዎቹ የተላከው ድጋፍ በምን መልኩ ለህብረተሰቡ እየተከፋፈለ እንደሚገኝ የተጠየቁት አቶ ደበበ በአካባቢው ያለውን አደረጃጀት በመጠቀም ድጋፉን ለተጎጅዎች መሰጠት መጀመሩን አስረድተዋል። ቀደም ሲል በሰሜን የአገሪቱ አካባቢዎች ምቹ ሁኔታዎች ባለመኖራቸው ለህብረተሰቡ የሚያስፈልግ ድጋፍን ለማድረስ አንድ መቶ ስድስት ያህል አጋር አካላት ይንቀሳቀሱ እንደነበር ያስታወሱት ኃላፊው ከዚህ በኃላ የሚደረጉ ድጋፎችም ሆነ የመልሶ ማቋቋም ስራ በመንግስት አስተባባሪነት ብቻ የሚሰሩ መሆናቸውን አስገንዝበዋል። በሌላ በኩል ኮምሽኑ ከህወሀት ቡድን ነፃ በወጡ የአማራ ክልል ከተሞችም ተመሳሳይ ድጋፍ እየተከናወነ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ከዚህ ጎን ለጎን በቀጣይ ለሚደረግ ሰብዓዊ ድጋፍ እና ለዘላቂ ማቋቋም ስራ አጋዥ የሆነ መረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።

መሳይ መኮንን 

ኂሩት መለሰ

ሸዋዬ ለገሠ

 

 

Audios and videos on the topic

የሰብዓዊ እርዳታና መድኃኒት አቅርቦት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በአፋር በአማራ እና በትግራይ ክልሎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅለው ይገኛሉ ፤ ዩኒሴፍ

በአፋር በአማራ እና በትግራይ ክልሎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅለው ይገኛሉ ፤ ዩኒሴፍ 02.11.2022

ዩኒሴፍ በያዝነው ሳምንት ይፋ ባደረገው ዘገባ 29.7 ሚሊዮን ሰዎች በኢትዮጵያ የሰብዓዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል አለ። ዩኒሴፍ እንዳለው በአፋር፣ በአማራ እንዲሁም በትግራይ ክልሎች ከግማሽ ሚሊየን በላይ ህዝብ ተፈናቅለው ይገኛሉ ብሏል።

የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ በኢትዮጵያ

የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ በኢትዮጵያ 20.03.2022

ከወራት ወዲህ በአፋር የተለያዩ ከተሞች ዳግም በተቀሰቀሰው ጦርነት እና አሁንም በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» ቁጥጥር ስር ካሉ ከተሞች ና ከኦሮምያና ከትግራይ ክልሎች የሚፈናቀለው  ዜጋ ቁጥርም ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ነው።የአማራ ክልል በቅርቡ ባወጣው መረጃ መሰረት በክልሉ የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን 300 ሺህ ተጠግቷል።