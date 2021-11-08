 «ኦነግ ሸኔ ለአገርና ለህዝብ አስጊ በሚባል ደረጃ ላይ አይደለም» መንግሥት | ኢትዮጵያ | DW | 09.12.2021

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ኢትዮጵያ

«ኦነግ ሸኔ ለአገርና ለህዝብ አስጊ በሚባል ደረጃ ላይ አይደለም» መንግሥት

የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ብቻ ሰጡት መግለጫ በኮምቦልቻ ፣ ጋሸና እና አንጾኪያ የጅምላ መቃብሮች ተገኝተዋል ብለዋል። ሚኒስትሩ ነፃ በወጡ አካባቢዎች የመንግሥት አገልግሎት ዳግም እየተጀመረ መሆኑንም ገልፀዋል።

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«የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈፀሙን የሚያረጋግጡ መረጃዎች ተገኝተዋል »የኢትዮጵያ የመንግሥት


በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ድርጅት ተብሎ የተፈረጀው ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ( ሕወሓት ) በኃይል ይዟቸው በቆዩ አካባቢዎች የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈፀሙን የሚያረጋግጡ መረጃዎች መገኘታቸውን መንግስት ተናገረ። የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ብቻ ሰጡት መግለጫ በኮምቦልቻ ፣ ጋሸና እና አንጾኪያ የጅምላ መቃብሮች ተገኝተዋል ብለዋል። ሚኒስትሩ ነፃ በወጡ አካባቢዎች የመንግሥት አገልግሎት ዳግም እየተጀመረ መሆኑንም ገልፀዋል።ማንነትን መሠረት ያደረገና ታዋቂ ሰዎች ላይ ያተኮረ ግድያ በሚፈጽመው ኦነግ ሸኔ በተባለው የሽብር ቡድን ላይ ጠንካራ እርምጃ እንደተወሰደበት ያስታወቁት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ቡድኑ አሁን ለአገር እና ለሕዝብ አስጊ በሚባል ደረጃ ላይ የሚገኝ አለመሆኑን ተናግረዋል። 

ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
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«የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈፀሙን የሚያረጋግጡ መረጃዎች ተገኝተዋል »የኢትዮጵያ የመንግሥት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A huge demonstration is taking place in Hawassa City of Ethiopia against the expansion of rebels and US interference. Titel : A huge demonstration is taking place in Hawassa City of Ethiopia against the expansion of rebels and US interference. Author: Shewangizaw Wegayehu DW Korri Schlagworte: Ethiopia, Äthiopian Addis Ababa, Addis Abeba

በደቡብ ኢትዮጵያ የቀጠለው ሰልፍ 08.11.2021

ለሰልፈኞቹ ንግግር ያሰሙት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ «የተወረረው የአማራ እና የአፋር ህዝብ ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያውያን ናቸው» በማለት ተናግረዋል።

9.9.2021, Addis Abeba, WFP distributing food aid – In Amhara Region in Ethiopia , Residents of the war zone in the North Wollo Zone of Amhara State are still concerned that the international community will not respond immediately to the famine, while the regional government has accused international aid agencies of failing to respond immediately.

ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች እርዳታ ሊሰጡ ነው 16.09.2021

ድጋፉ በታቀደው ጊዜ እንዲደርስ በአገሪቱ የሚሰሩ አለም አቀፍ ለጋሽ አካላት  ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ስምምነት ላይ መደረሱን እና እስካሁን እርዳታ የጫኑ አምስት ተሽከርካሪዎች ወደ አካባቢዎቹ መንቀሳቀሳቸው ተገልጿል።

FILE PHOTO: Debretsion Gebremichael, Tigray Regional President, attends the funeral ceremony of Ethiopia's Army Chief of Staff Seare Mekonnen in Mekele, Tigray Region, Ethiopia June 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

የደብረጽዮን ነው የተባለ የድምፅ ቅጂ ይፋ ሆነ 01.02.2021

ድምጺ ወያነ ይፋ ባደረገው የድምጽ ቅጂ  ደብረጽዮን ናቸው የተባሉት ተናጋሪ "የትግራይ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሔዱ የዘር ማጥፋት እና ፍጅት ተከፍቶበታል" የሚል ውንጀላ አቅርበዋል። "አራት መንግስታት እና የክልሎች ልዩ ኃይሎች የተሳተፉበት ትግራይ ላይ የተፈጸመ ወረራና ጦርነት በመሆኑ የኃይል አለመመጣጠን አጋጥሟል" ብለዋል። 