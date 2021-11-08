«ኦነግ ሸኔ ለአገርና ለህዝብ አስጊ በሚባል ደረጃ ላይ አይደለም» መንግሥት

የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ብቻ ሰጡት መግለጫ በኮምቦልቻ ፣ ጋሸና እና አንጾኪያ የጅምላ መቃብሮች ተገኝተዋል ብለዋል። ሚኒስትሩ ነፃ በወጡ አካባቢዎች የመንግሥት አገልግሎት ዳግም እየተጀመረ መሆኑንም ገልፀዋል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ድርጅት ተብሎ የተፈረጀው ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ( ሕወሓት ) በኃይል ይዟቸው በቆዩ አካባቢዎች የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈፀሙን የሚያረጋግጡ መረጃዎች መገኘታቸውን መንግስት ተናገረ። የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ብቻ ሰጡት መግለጫ በኮምቦልቻ ፣ ጋሸና እና አንጾኪያ የጅምላ መቃብሮች ተገኝተዋል ብለዋል። ሚኒስትሩ ነፃ በወጡ አካባቢዎች የመንግሥት አገልግሎት ዳግም እየተጀመረ መሆኑንም ገልፀዋል።ማንነትን መሠረት ያደረገና ታዋቂ ሰዎች ላይ ያተኮረ ግድያ በሚፈጽመው ኦነግ ሸኔ በተባለው የሽብር ቡድን ላይ ጠንካራ እርምጃ እንደተወሰደበት ያስታወቁት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ቡድኑ አሁን ለአገር እና ለሕዝብ አስጊ በሚባል ደረጃ ላይ የሚገኝ አለመሆኑን ተናግረዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ