 ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይፈጸማል ስለተባለው ግድያ | ኢትዮጵያ | DW | 03.05.2022

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ኢትዮጵያ

ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይፈጸማል ስለተባለው ግድያ

ኦሮሚያ ክልል ውስጥ መንግስት ታጣቂዎችን ለመዋጋት በሚያደርገው ሂደት ውስጥ የንጹኃን ዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታውን መወጣት አልቻለም ሲሉ ኦፌኮ እና ኦነግ ወቀሱ። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ንጹሃን ዜጎችን ደኅንነት እንደሚጠብቅ በመግለጥ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ አባላት ጭምር ከተገደሉት ውስጥ ይገኙበታል ብሏል።

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መንግስትና ተቃዋሚዎቹ በጉዳዩ ተወዛግበዋል

ኦሮሚያ ክልል ውስጥ መንግስት ታጣቂዎችን ለመዋጋት በሚያደርገው ሂደት ውስጥ የንጹኃን ዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታውን መወጣት አልቻለም ሲሉ ኦፌኮ እና ኦነግ ወቀሱ። ፓርቲዎቹ ለመገናኛ ብዙኃን በላኩት ጋዜጣዊ መግለጫ ይህንኑ ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ስፍራዎች እንዲሁም በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን እና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ንጹሃንን ያልለዩ ግድያዎች ይፈጸማሉም ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ንጹሃን ዜጎችን ደኅንነት እንደሚጠብቅ በመግለጥ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ አባላት ጭምር ከተገደሉት ውስጥ ይገኙበታል ብሏል። 

ሥዩም ጌቱ

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እሸቴ በቀለ

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መንግስትና ተቃዋሚዎቹ በጉዳዩ ተወዛግበዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአየር ጥቃት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን 

የአየር ጥቃት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን  27.04.2022

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አቡና ግንደበረት ወረዳ በመንግስት ኃይሎች እና በአከባቢው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች መካከል በሚደረግ የተኩስ ልውውጥ ንጹሃን ሰላባ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ ነዋሪዎች የንጹሃን ሕይወት ሊያልፍ የቻለው በአየር በተፈጸመ ጥቃት ነው ብለዋል።

በሰሜን ሸዋ ዞን ጥቃት ነዋሪዎች መገደላቸው

በሰሜን ሸዋ ዞን ጥቃት ነዋሪዎች መገደላቸው 19.04.2022

ሰሜን ሸዋ ውስጥ ካለፈው እሁድ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ እስካሳለፍነው ሌሊት በቀጠለ ጥቃት የሰው ሕይወት መጥፋቱ እና ቤት ንብረት መውደሙ ተገለጠ። በሰሜን ሸዋ ዞን የኤፍራታና ግድም ወረዳ ነዋሪዎች፦ ጥቃት አድራሾች ባደረሱት ጥፋት የተከሰተው ግጭት የበረደ ቢመስልም አሁንም ነዋሪዎች ስጋት እንዳለባቸው ተናግረዋል።

በሞያሌ ዙሪያ የመንግስትና ታጣቂዎች ተኩስ ልውውጥ

በሞያሌ ዙሪያ የመንግስትና ታጣቂዎች ተኩስ ልውውጥ 05.04.2022

የኢትዮጵያ መንግስት «ሸኔ» ብሎ የሚጠራው እና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ኃይል ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር ኬንያ ድንበር አቅራቢያ ሞያሌ ከተማ አካባቢ ውግያ ገጥመው እንደነበር የነገሌ ወረዳ አስተዳዳሪ ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። ታጣቂዎቹ መጠለያቸውን ካደረጉበት ሰሜን ኬንያ በመዝለቅ የሽምቅ ውግያ  ጥቃት መሞከራቸውም ተገልጧል።