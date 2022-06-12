«እፎይታ» የአስኔ አባተ አዲስ የሙዚቃ አልበም

ድምፃዊው አንደሚለው «እፎይታ» የሙዚቃ አልበም ከስድስት አመታት ጥረት በኋላ የወጣ ሲሆን፤ አንዳንዶቹ ሙዚቃዎችም ያንን ወቅት እና ሁኔታ ተንተርሰው የተሰሩ ናቸው። ያም ሆኖ አሁን ካለው የኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር በማገናኘት በአንዳንድ የሬዲዮ ጣቢያዎች የተወሰኑ ሙዚቃዎቹ የመደመጥ ዕድል አላገኙም።
«ዙምባራ» በሚለው የበርታ ብሄረሰብ ባህል እና አኗኗርን በሚያንፀባርቀው ነጠላ ዜማው በብዙ የሙዚቃ ታዳሚያን ዘንድ አድናቆትን አትርፏል። ማሌ መጓ ፣አሹራ ፣ቴሪ ቴሪ እና ቶዳ የሚሉ ነጠላ ዜማዎችን ጨምሮ በርከት ያሉ ተወዳጅ የብሄር ብሄረሰብ ዜማዎችንም ተጫውቷል።ድምፃዊ አስኔ አባተ ።
ከሁለት ወራት በፊት ደግሞ «እፎይታ» በሚል መጠሪያ አዲስ የሙዚቃ አልበም ይዞ ብቅ ብሏል።ምንም እንኳ በነጠላ ዜማዎቹ ከሙዚቃ ጋር ያለው ቁርኝት የቆየ ቢሆንም በአልበም ደረጃ ግን «እፎይታ» የመጀመሪያ ስራው ነው።
በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ 16 የሙዚቃ ስራዎችን የያዘው ይህ የሙዚቃ አልበም፤ በአመዛኙ በሬጌይ የአዘፋፈን ስልት የተቀነቀነ ሲሆን 4 የባህል ሙዚቃዎችም ተካተውበታል።
ቀደም ሲል በተጫወታቸው ነጠላ ዜማዎቹ ግጥምና ዜማ በመስራት የሚታወቀው ድምፃዊ አስኒ አባተ ፤በአዲሱ የሙዚቃ አልበሙም የአብዛኛዎቹን ሙዚቃዎች ግጥምና ዜማ የደረሰው ራሱ ነው።የአልበሙ አሳታሚና አከፋፋይ ናሆም ሪከርድስ ሲሆን፤ በሙዚቃ ቅንብሩ ረገድ አፈሩ ይቅለለውና ኤሊያስ መልካ አንዲሁም የተለያዩ ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል።
እንደ አስኔ ገለፃ «እፎይታ» የሚለውን ቃል ለአልበሙ መጠሪያ የመረጠበት ምክንያት አንድም አልበሙ ስድስት ዓመታትን የወሰደ በመሆኑ በመጠናቀቁ የተሰማውን አፎይታ ለመግለፅ ሲሆን፤በሌላ በኩል ለሚወዳት ሀገሩ ኢትዮጵያ እፎይታን በመመኘት መሆኑን ተናግሯል። ሶስተኛውና የመጨረሻ ምክንያቱ ደግሞ በግሉ የትዳር አጋር ያገኘበት ወቅት በመሆኑ ይህንኑ ለመግለፅ ርዕሱን መጠቀሙን ገልጿል።
ድምፃዊው እንደሚለው «እፎይታ» የሙዚቃ አልበም ከስድስት አመታት ጥረት በኋላ የወጣ ሲሆን፤ አንዳንዶቹ ሙዚቃዎችም ያንን ወቅት እና ሁኔታ ተንተርሰው የተሰሩ እና ከአሁኑ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የማይገናኙ ናቸው።ያም ሆኖ አሁን ካለው የኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር በማገናኘት ለአንዳንዶቹ ሙዚቃዎች ያልተገባ ፖለቲካዊ ትርጉም የሚሰጡ መኖራቸውን ገልጿል።በዚሁ ሳቢያ በአንዳንድ የሬዲዮ ጣቢያዎችም ሙዚቃዎቹ የመደመጥ ዕድል እንዳያገኙ ሆነዋል።ይህም በሙዚቃዎቹ ተደማጭነት ላይ መጠነኛ እንቅፋት እንደገጠመው አጫዉቶናል።
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ፀሀይ ጫኔ
ሂሩት መለሠ