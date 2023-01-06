 «እፅዋትን ያለአፈር የማብቀል ዘዴ» | ጤና እና አካባቢ | DW | 16.02.2023

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ጤና እና አካባቢ

«እፅዋትን ያለአፈር የማብቀል ዘዴ»

እፅዋቶችን ያለአፈርና መሬት ለማብቀል ያስችላል ያለውን ቴክኖሎጂ ለማህበረሰቡ ለማቅረብ እንቅስቃሴ መጀመሩን የዎላይታ ሶዶ ግብርና ኮሌጁ አስታወቀ። ቴክኖሎጂ እፅዋት ከአፈር ሊያገኙ የሚችሉትን ንጥረ ነገር በፈሳሽ መልክ በመመገብ መሬትና አፈር ሳያሥፈልገን የጓሮ አትክልቶችን ለማምረት እንደሚረዳ ነው አቶ ቶፊቅ ለዶቼ ቬለ (DW) የገለጹት።

እጽዋትን ያለአፈር እንዴት ነው ማብቀል የሚቻለው?

እፅዋትን ያለአፈርና መሬት ለማብቀል ያስችላል ያለውን ቴክኖሎጂ ለማህበረሰቡ ለማቅረብ እንቅስቃሴ መጀመሩን የዎላይታ ሶዶ ግብርና ኮሌጁ አስታወቀ። በኮሌጁ የእርሻ ምርታማነት መምህርና ተመራማሪ አቶ ቶፊቅ አብዱልቃድር እንዳሉት ኮሌጁ በሠርቶ ማሳያው ያስተዋወቀው «ሃይድሮፖኒክ» ወይም «እፅዋትን ያለአፈር የማብቀል ዘዴ» በሚል የሚታወቀው የእርሻ ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ እፅዋት ከአፈር ሊያገኙ የሚችሉትን ንጥረ ነገር በፈሳሽ መልክ በመመገብ መሬትና አፈር ሳያሥፈልገን የጓሮ አትክልቶችን ለማምረት እንደሚረዳ ነው አቶ ቶፊቅ ለዶቼ ቬለ DW የገለጹት። የእርሻ ቴክኖሎጂ በአደጉ አገራት የተለመደ መሆኑን የተናገሩት የእርሻ መምህሩና ተመራማሪው አቶ ቶፊክ ዘዴው በእኛም አገር ሊሠራበት የሚችል በመሆኑ በኮሌጁ በኩል የማስተዋወቅ ሥራ መጀመሩን ገልፀዋል። 

Äthiopien Hydroponik-Plantage in Hawassa

እፅዋትን ያለአፈርና መሬት ለማብቀል የሚያስችለው ቴክኖሎጂ

“ሳይንሳዊ ጥናቶች እንደሚነግሩን እፅዋቶች ለመብቀል ወደ አሥራ ስድስት አይነት ንጥረነገሮች ያስፈልጓቸዋል “ ይላሉ በዎላይታ ሶዶ ግብርና ኮሌጁ የእርሻ ምርታማነት መምህርና ተመራማሪ አቶ ቶፊቅ አብዱልቃድር ፡፡  ለእፅዋቶች ዕድገት አሥፈላጊ የሆኑት እነኝህ  ንጥረ ነገሮች መገኛቸው አፈር ውስጥ ነው፡፡  ነጥረ ነገሮቹን በፈሳሽ መልክ በማዘጋጀት ተክሎችን የማብቀል ሂደት “ሃይድሮፖኒክ“ ወይም “እፅዋትን ያለአፈር የማብቀል ዘዴ “ በሚል እንደሚታወቅ አቶ ቶፊቅ ይናገራሉ ፡፡ ተክሎች ለመብቀል በዋናነት ናይትሮጂን ፣ ፎስፈረስ እና ፖታሺየም የመሳሰሉ ንጥረ ነገሮች እንደሚያስፈልጓቸው የጠቀሱት አቶ ቶፊቅ “ በኮሌጃችን አነኝህን ንጥረ ነገሮች ከብስባሽ ውስጥ ለይተን በማውጣት ነው ለተክሎቹ በፈሳሽ መልክ የሰጠነው ፡፡ ፈሳሹ  መጠነኛ የሆነ ብስባሽን እንደጠላ በመጥመቅና በቀላሉ ጨምቆ በማውጣት የሚገኝ ነው ፡፡ በዚህም መሬትና አፈር ሳያሥፈልገን በቀላሉ የጓሮ አትክልቶችን ማምረት ችለናል ” ብለዋል፡፡

Äthiopien Hydroponik-Plantage in Hawassa

የእርሻ ቴክኖሎጂ የእርሻ መምህሩና ተመራማሪው አቶ ቶፊክ

እጽፅዋትን በሃይድሮፖኒክ ዘዴ ያለአፈር ለማብቀል የተለያዩ ቁሳቁሶች እንደሚያስፈልጉ በዎላይታ ሶዶ ግብርና ኮሌጁ የእርሻ ምርታማነት መምህርና ተመራማሪ አቶ ቶፊቅ አብዱልቃድር ይናገራሉ ፡፡ ይህን የቴክኖሎጂ ዘዴ ለመጠቀም  የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች በአገር ውስጥ እንደልብ አይገኝም ይላሉ ፡፡  ከውጭ ለማስመጣት ካታሰበ ደግሞ ዋጋቸው የሚቀመስ አንዳልሆነ የሚናገሩት አቶ ቶፊቅ “ በዎላይታ ሶዶ ግብርና ኮሌጁ ግን ይህን ቴክኖሎጂ በአካባቢ ቁሳቁስ ማምረት ችለናል፡፡ በተለይም አብዛኞቹ ሥራዎች የተከናወኑት የወዳደቁ የውሃ ኮዳ ፕላስቲኮችን በማሰባሰብ ነው ፡፡ በሂደቱ በቂ አፈርና መሬት የሌላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በቀላሉ የጓሮ አትክልቶችን ማምረት እንደሚችሉ አረጋግጠናል  ፡፡ ቴክኖሎጂው የወዳደቁ ቁሳቁሶችን መጠቀሙ በራሱ የአካባቢ ብክለትን ለመከላከል ተጨማሪ ጠቀሜታ አንዳለው አይተንበታል ” ብለዋል፡፡

Äthiopien Hydroponik-Plantage in Hawassa

እፅዋትን ያለአፈርና መሬት ለማብቀል የሚያስችለው ቴክኖሎጂ

አቶ ዘርይሁን ጎአ በዎላይታ ሶዶ ግብርና ኮሌጅ የምርመር ሥራዎችና የማህበረሰብ አገልግሎቶች አስተባባሪ ናቸው ፡፡ ያለአፈር እፅዋትን የማብቀል ቴክኖሎጂ ከኮሌጁ የሠርቶ ማሳያነት ባለፈ ለማህበረሰቡ ለማስተዋወቅ ምን እየተሠራ ነው በሚል በዶቼ ቬለ DW ለቀረበላቸው ጥያቄ ቀጣይ ዕቅዶች እንዳሏቸው ገልጸዋል፡፡ ቴክኖሎጂውን ለማህበረሰቡ ለማስተዋወቅ በኮሌጁ በኩል ዕቅድ መያዙን የጠቆሙት አቶ ዘርይሁን “ቴክኖሎጂው በደቡብ ክልል በደቡብ እና ሰሜን አሪ ወረዳዎች ለሚገኙ ማህበረሰቦች ለማስተዋወቅ በቅድመ ዝግጅት ላይ ነን። በቀጣይ በሌሎች ደረቃማ አካባቢዎች ተመሳሳይ የማስተዋወቅ ሥራዎችን የምናከናውን ይሆናል” ብለዋል፡፡

ሸዋንህዛው ወጋየሁ

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ሸዋዬ ለገሰ

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እጽዋትን ያለአፈር እንዴት ነው ማብቀል የሚቻለው?

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