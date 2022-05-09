 እየናረ የመጣው የኢትዮጵያ የነዳጅ ዋጋ | ኢትዮጵያ | DW | 13.01.2023

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ኢትዮጵያ

እየናረ የመጣው የኢትዮጵያ የነዳጅ ዋጋ

የነዳጅ ጭማሪው ውሳኔ ድጎማን ከማንሳት ይልቅ መንግስት በጦርነቱ መዘዝ የመጣበትን የገቢ ችግር ለማቻቻል የሚያደርግ ጥረት ነው የሚመስለው” የሚሉት የምጣኔ ሃብት ባለሙያው ጭማሪው የእያንዳንዱን ማህበረሰብ የኑሮ ሁኔታ የሚነካ እና ግሽበት አባባሽ ነው ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡

እየናረ የመጣው የኢትዮጵያ የነዳጅ ዋጋ

የኢትዮጵያ መንግስት የነዳጅ ድጎማን በአንድ ዓመት ውስጥ በየምዕራፉ ሙሉ በሙሉ የማንሳት አካል የሆነው የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ በዚሁ በያዝነው ሳምንትም ይፋ ሆኗል፡፡ ባለፉት 6 ወራት ብቻ ነዳጅ በአማካይ በ28 በመቶ የዋጋ ጭማሪ አሳይቷልም፡፡ የንግድና ቀጠናዊ  ትስስር ሚኒስቴር ሰኞ ይፋ ባደረገው የነዳጅ ዋጋ ተመን የቤንዚን ዋጋን 61 ብር ሲያደርስ ናፍጣ ደግሞ በ67 ብር ገደማ እንዲሸጥ ወስኗል፡፡
የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለማርያም በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ይፋ የሆነው የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ መንግስት በአንድ ዓመት ሙሉ በሙሉ ለማንሳት ያቀደው የነዳጅ ድጎማን በእቅዱ መሰረት ለመፈጸም የሚያስችለው ነው ይላሉ፡፡ “በዚህ ዓመት መጨረሻ ተጠቃሚው ሙሉ በሙሉ በገቢያ ዋጋ ብቻ ነዳጅ ይገዛል ማለት ነው” ያሉት ስራ አስፈጻሚው በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ከተመረጡ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሸከርካሪዎች ውጭ ድጎማው ሙሉ በሙሉ እንደሚነሳም ተናግሯል፡፡

Äthiopien | Warteschlagne vor Tankstelle in Dire Dawa

ድሬደዋ ከተማ

ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ የነዳጅ ዋጋ በእጥፍ ጨምሮ መስተዋሉን የሚያነሱት መቀመጫቸውን በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ ያደረጉት የምጣኔ ሐብት ባለሙያ አቶ አብዱልመናን መሐመድ ግን ነዳጅ የማስናር ውሳኔው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመሰረታዊ ፍጆታ ዋጋን የሚያባብስ ነው ይላሉ፡፡ 
“የነዳጅ ጭማሪው ውሳኔ ድጎማን ከማንሳት ይልቅ መንግስት በጦርነቱ መዘዝ የመጣበትን የገቢ ችግር ለማቻቻል የሚያደርግ ጥረት ነው የሚመስለው” የሚሉት የምጣኔ ሃብት ባለሙያው ጭማሪው የእያንዳንዱን ማህበረሰብ የኑሮ ሁኔታ የሚነካ እና ግሽበት አባባሽ ነው ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡
የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ታደሰ ግን የነዳጅ ጭማሪው በኑሮ ውድነቱ ላይ ያሳየው ተጨባጭ አሉታዊ ውጤት  እምብዛም አይደለም ሲሉ ይሞግታሉ፡፡ ለዚህም በኢትዮጵያ ነዳጅ በጨመረበት ወራት ላይ እና ነዳጅ ያልጨመረባቸው ወራት ላይ ያለው ወርሃዊ የግሽበት መጠን እምብዛም ልዩነት የሌለው ነው የሚል መከራከሪያ ያቀርባሉ፡፡ አቶ ታደሰ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪው በንግዱ እና በትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ጋር ወርዶ ሲተረጎምም ምክኒያታዊ ባልሆነ ጭማሪ ስለሚተገበር እንጂ በጥብቅ ቁጥጥር ምክኒያታዊ የሆነ ጭማሪ ቢደረግ ተጽእኖው ቀላል እንደሚሆንም አንስተዋል፡፡ ከዚህ ይልቅ መንግስት በያመቱ ለነዳጅ ድጎማ የሚያወጣው ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ሚያሳስብና ለሌላ ልማት መዋል የነበረበት ነው ሲሉም ድጎማውን የማንሳት ግብ አስረድተዋል፡፡

Äthiopien Addis Abeba Benzinrationierung

አዲስ አበባ

መንግስት የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ነዳጅ የሚገዙበት ዋጋ ድጎማ ያለውና የተለየ ቅናሽ ያለው ቢሆንም ቁጥጥሩስ አዳጋች እና ለህገወጥ ስራ የሚዳረግ አይሆንም ወይ የተባሉት የነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ኃላፊው፡ በተለይም ቁጥጥሩ ከዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ውጪ የላላ መሆኑንና ቅናሹ ቀጥታ ገቢያቸው ዝቅተኛ የሆነ ማህበረሰብን መደጎም እንደመሆኑ ለታለመለት ግብ እንዲበቃ ቁጥጥሮችን ማጥበቅ ብቸኛ መፍትሄ ነው ብለዋል፡፡


ስዩም ጌቱ


ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ

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እየናረ የመጣው የኢትዮጵያ የነዳጅ ዋጋ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ በኢትዮጵያ

የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ በኢትዮጵያ 09.05.2022

የኢትዮጵያ መንግሥት ከትናንት ሚያዚያ 30 ቀን 2014 ዓ.ም አንስቶ የነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ አድርጓል። ለዋጋ ማስተካከያው ምክንያት የሆነው የዓለም አቀፍ የነዳጅ ምርቶች የመሸጫ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር እንደሆነ መንግሥት አስታውቋል።

ስለሰላም ስምምነቱ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተያየት

ስለሰላም ስምምነቱ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተያየት 03.11.2022

የኑሮ ውድነት፣ የሥራ ማጣት ሌሊት ተቀን ፍዳችንን እያበላን ነው አሁን ያለፈውን ረስተን ወደፊት ማየት አለብን የሚሉት ሰዎች ይህ ስላም እውን ላይሆን ይችላል የሚል ስጋታቸውንም ከመግለፅ ወደኋላ አላሉም።

የኑሮ ውድነት ተጽእኖ በበዓል ግብይት፦ሐዋሳ

የኑሮ ውድነት ተጽእኖ በበዓል ግብይት፦ሐዋሳ 22.04.2022

ዶር ከአንድ ሺህ እስከ አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር፤ ከዚያ በታች የለም ይላሉ የሐዋሳ ነጋዴዎች። አንድ ኪሎ ቅቤም አንድ ሺህ ሊሞላ ሁለት መቶ ሲቀረው በሐዋሳ ገበያ ለግብይት ቀርቧል። ነዋሪዎች ዘንድሮ ያልጨመረ ነገር ምን አለ ሲሉ ይጠይቃሉ።