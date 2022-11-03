"እየተላቀሱ ሲያወሩ አይቻለሁ"

የኢትዮቴሌኮም ዋና ሥራ አስኪያጅ ወይዘሪት ፍረሕይወት ታምሩ በትግራይ የቴሌኮም አገልግሎት መልሶ ለመገንባት እስካሁን በተደረገው ጥረት 12 ከተሞች አገልግሎቱን እንዲያገኙ መደረጋቸውን ቢገልጹም ዝርዝር ነገር ከመናገር ተቆጥበዋል።
በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነትን ተከትሎ የስልክ አገልግሎት በተወሰነ መልኩ መጀመሩን እንዳስደሰታቸው አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ተናገሩ። ሰሞኑን በእንዳስላሴ ሽረ አገልግሎቱ በውሱን መልኩ ጀምሮ የነበረ ሲሆን አሁን ግን መቋረጡን አክለዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስኪያጅ ወይዘሪት ፍሬሕይወት ታምሩ በበኩላቸው በትግራይ ክልል የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግት ለማስጀመር በተደረገው እንቅስቃሴ 12 ከተሞች አገልግሎት እንዲያገኙ መደረጉን ቢገልጹም ስራው እስኪጠናቀቅ ግን ዝርዝር ነገር ከመናገር ተቆጥበዋል።
አቶ ተኽሉ አማኑኤል ነዋሪነታቸው በአዲስ አበባ ሲሆን በጦርነቱ ምክንያት ላለፉት ሁለት ዓመታት ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዳልተገናኑ ለDW ተናግረዋል። በሕይወት ይኑሩም አይኑሩም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ በማካል።
" ከሁለት ዓመት በላይ ሆኖኛል፣ ጦርነቱ ከጀመረ ወዲህ። ቤሰቦቼ ገጠር ነው ያሉት። ጦርነቱን ፈርተው ከዓዲግራት ወደ ስሒታ የሚባል አካባቢ ነው ያሉት። እስካሁን ይኑሩም አይኑሩም የምናውቀው ነገር የለንም።``
በጀርመን የሙኒክ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ አለማዮህ አብርሃ፣ እንደ አቶ ተኽሉ ሁሉ የቤተሰብ ድምጽ ከሰሙ ሁለት ዓመታትን እንዳስቆጠሩ ነግረውናል። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ መኖር ከባድ እንደሆነም አክለዋል።
`` አደለም ሁለት ሦስት ዓመት የቤተሰብ ድምጽ ሳትሰማ፣ ምንም አይነት ኮኔክሽን ሳይኖርህ፣ የመብራት፣ የስልክ አገልግሎት ምንም ሳይኖር መቆየት ይቅርና እዚህ በሰለጠነው ዓለም እንደምታዩት አንድ ቀን አደለም አንድ ሰዓት የስልክ አገልግሎት ቢቋረጥ እንዴት እንደሚሆን ሰው መገመት ይቻላል። በዚህ በ21ኛው ክፍለዘመን የቤተሰብ ድምጽ ለሁለት ዓመታት ሳትሰማ፣ በሕይወት ይኑሩ አይኑር ሳታውቅ ለሁለት ዓመት መዘጋት ማለት ህሊና ላለው ሰው በጣም በጣም ከባድ ነው። ሰውን ወደ ስትረስ ያስገባል።``
አቶ ዓለማዮህ በእንዳስላሴ ሽረ ስልክ መጀመሩን ሰምተው ቤተሰቦቻቸውን ለማግኘት ቢሞክሩም እንዳልተሳካለቸው ነው የሚገልጹት`` እዛ ሽረ አካባቢ ስራም አለኝ ቤተሰብም አለኝ። በማሕበራዊ ሚድያ ስሰማ ወድያውኑ ነው የሞከርኩት ወደ ሽረ። እስካሁን ድረስ የሚሰራ ስልክ የለም። በአጠቃላይ ግን ይህ ነገር ከተጀመረና መፍሄ ከተሰጠው ጥሩ ጅማሮ እንደሆነ ነው የማስበው።``አቶ ተኽሉ እንዳሉን ግን በሽረ እንዳስላሴ የስልክ አገልግሎት ለአጭር ጊዜ ተከፍቶ የእሳቸው ጓደኞች ቤተሰቦቻቸው ጋር እየተላቀሱ ሲያወሩ መመልከታቸውን ነግረውናል።
`` የትግራይ ተወላጆች የቤተሰቡን ሁኔታ ለማወቅ ብዙ ጥረት እያደረግን ነበር። ተከፈተ ሲባል የኔ ጓደኞች ወላጆቻቸው ያገኙ አሉ። እያለቀሱ ነው የደወሉላቸው። ችግር ላይ እንዳሉ ነግረዋቸዋል።``
በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስኪያጅ ወይዘሪት ፍረሕይወት ታምሩ በትግራይ የቴሌኮም አገልግሎት መልሶ ለመገንባት እስካሁን በተደረገው ጥረት 12 ከተሞች አገልግሎቱን እንዲያገኙ መደረጋቸውን ቢገልጹም ዝርዝር ነገር ከመናገር ተቆጥበዋል።
አቶ ተኽሉና አቶ ዓለማዮህ በመላ ትግራይ አገልግሎቱ ተጀመሮ ቤተሰቦቻቸውን ለማግኘት ተስፋ እንዳላቸው ገልጸውልናል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ