እንዳያገረሽ የተሰጋው ግጭት  

የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ይዞታዎች ላይ በሲቪሎች ላይ ያነጣጠረ የከባድ መሳሪያ ድብደባ ቢያደርግም በአሁኑ ሰአት ሙሉ ጦርነት እንደሌለ የሕወሓት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የሴንትራ ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ።
በፈደራል መንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል ጊዚያዊ የተኩስ ማቆም ውሳኔ በተናጥል ቢደረግም የተፈለገው ሰለም ግን እስካሁን እንዳልመጣ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ አለም አቀፍ ድርጅቶች ይገልጻሉ፤ የሁለቱም ወገኖች የጦርነት ዝግጅት ወደለየለት ሙሉ ጦርነት እንዳይሸጋገር ስጋታቸውን በመግለጽ ጭምር።
ባለፈው ሰሞን ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ የወታደራዊ ደምብ ልብስ ለብሰው ጦራቸውን ማበረታታቸውና በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን የሚቀርቡ የፌደራልና የክልል ባለስልጣናት ወታደራዊ ቁመናቸው ጠላት ያሉትን «መደምሰስ»የሚያስችል ሁኔታ ላይ እንዳሉ በተደጋጋሚ እየገለጹ ይገኛሉ። በትግራይ ክልል በኩልም ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጺዮን ገብረሚካኤልና ሌሎች የክልሉ ባለስልጣናት ሰሞኑ በተካሄዱ ሕዝባዊ ስብሰባዎች ለአይቀሬው ጦርነት ዝግጅታቸውን ማጠናቀቃቸውን ሲገልጹ ተደምጧል። በኤርትራና ትግራይ አዋሳኝ ቦታዎች በተደጋጋሚ ግጭቶች እንዳሉ ይናፈሳል። በከባድ መሳሪያ ተደግፎ ይካሄዳል የተባለው ግጭት ወደ ሙሉ ጦርነት እንዳይመራ ስጋቶች ተፈጥሯል። በኤርትራና ትግራይ ድንበር አካባቢ ሰሞኑን ተፈጠረ ስለተባለው ጦርነት አቶ ጌታቸው ረዳን ጠይቀናቸው በኤርትራ በኩል ስቪሎች ላይ ያነጣጠረ የከባድ መሳሪያ ድብደባ በተለያዩ ጊዚያት ቢኖሩም እዚህ ግባ የተባለ ጦርነት የለም ብሏል።
ከአማራ ክልል ጋም አልፎ አልፎ ትንኮሳ እየተፈጸመብን ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ከዚህ ያለፈ ጦርነት ግን እንደሌለ ተናግረዋል።
በምእራብ ትግራይ አሁንም የኤርትራና የአማራ ኃይሎች የትግራይ መሬቶችን ተቆጣጥረው ይገኛሉ ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ከክልላችን መውጣት ይኖርባቸዋል ካልሆነ ግን ይህን ለማድረግ የሚያስችለን ስራ እንሰራለን ብለዋል።
በሁለቱም በኩል የሚስተዋሉ ዝግጅቶችና የቃላት ጦርነቶች ወደ ሙሉ ጦርነት እንዳይገቡ ብዙዎች እየሰጉ ነው ። ጉዳዩ በሰላም የሚፈታበት ተስፋ አለወይ ለሚለው ጥያቄያችን «በኛ በኩል ለሰላም ዝግጁ መሆናችንን ስንገልጽ ቆይተናል ይህ ብቻውን ግን ሰላም ያመጣል ብለን አናምንም። በፌደራል መንግስት በኩልም ሰላምእ ንዲመርጡ ፍላጎታችን ነው ብለዋል።
በጉዳዩ ላይ የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትርና የፕረዚደንቱ አማካሪን አስተያየት ለማግኘት ከባለፈው ሐሙስ እስከዛሬ በተደጋጋሚ ስልክ ደውለን ባለማንሳታቸው ሐሳባቸውን ማካተት አልቻልንም። የኤርትራ የሰብአዊ መብቶች ተከራካሪ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ኤልሳቤጥ ጭሩም ግን ጦርነት ለማንም አይበጅም ብለዋል።
የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ዛሬ በድረገጹ ባወጣው ሐተታ የትግራይ ሃይሎች «የመጨረሻ» ላሉት ወታደራዊ ዘመቻ እየተዘጋጁ እንደሆነ ሚስጥር አይደለም ሲል አስታውቋል። ሀተታው ከህወሓት «ጽንፈኝነትና አውዳሚ ዓላማዎች ጋር ሙሉ በሙሉ ላይስማሙ ይችላሉ ያላቸው ሞዕራባውያን «ታማኝ አገልጋያቸው» ላለው ለቡድኑ፣ የጦርነት ጉሰማ የነሱ ቡራኬና ድጋፍ እንዳለው ግልጽ ነው ብሏል። «በታሪካችን ጦርነትን ናፍቀን አናውቅም» ያለው ሀተታው ሆኖም «ነጻነታችንን ሉአላዊነታችንና ክብራችንን መከላከል ግን አሕጉራዊ ሕግ ያረጋገጠልን መብትና ሰብአዊ ግዴታችን ነው ሲል አሳስቧል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ሂሩት መለሰ