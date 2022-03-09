 እንዲሻሩ የተጠየቁ የ8 ክልሎች ሕገ-መንግስቶች አንቀጾች | ኢትዮጵያ | DW | 09.03.2022

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ኢትዮጵያ

እንዲሻሩ የተጠየቁ የ8 ክልሎች ሕገ-መንግስቶች አንቀጾች

የሕግ ባለሞያዎች ለሰብዓዊ መብቶች የተባለው ድርጅት የስምንት ክልሎች ሕገ መንግሥቶች አንዳንድ አንቀጾችና ንዑስ አንቀጾች በክልሎቹ የሚኖሩ ሕዳጣን ማህበረሰቦችን ወይም ዜጎችን መብቶችና የፌዴራሉን ሕገ መንግሥት የበላይነት ጥሰዋል ሲል ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በላከው ደብዳቤ እንዲሻሩ ጠይቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:01

ጥያቄ የቀረበባቸው የክልሎች ሕገ መንግስቶች 

የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ለዜጎች የሰጠውን የፖለቲካ ተሳትፎ መብት የሚሸሩሽሩ ፣ የሚገድቡ ፣ የሚነፍጉ እና የክልል ባለቤትነትን በስም ለጠቀሱት ብሔር ብሔረሰብ ብቻ የሚሰጡ፣ ለሌሎች ነዋሪዎችን እውቅና የማይሰጡ ፣ የሚያገሉ እና እንደ ሌላ አገር ዜጋ የሚቆጥሩ የተባሉ የክልል ሕገ መንግሥቶች አንቀጾች እንዲሻሩ ተጠየቀ። የሕግ ባለሞያዎች ለሰብዓዊ መብቶች የተባለው ድርጅት ጥያቄውን  ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በላከው ደብዳቤ አቅርቧል። ድርጅቱ የስምንት ክልሎች ሕገ መንግሥቶች በክልሎች የሚኖሩ ሕዳጣን ማህበረሰቦችን ወይም ዜጎችን መብቶችና የፌዴራሉን ሕገ መንግሥት የበላይነት ጥሰዋል ሲል ጥያቄ አቅርቦባቸዋል። የክልል ሕገ መንግስቶቹ በፌዴራል ሕገ መንግሥቱ የተደነገጉትን የዜጎችን የእኩልነት፣ የመዘዋወር፣ የመምረጥና የመመረጥ እንዲሁም የንብረት መብቶች ከመቃረናቸው በላይ ነዋሪዎችን የክልል ባለቤት እና ባለቤት ያልሆኑ ብለው በመከፋፋል በሕዝብ አብሮ የመኖር እሴት ላይ መናጋት ማስከተላቸውን ድርጅቱ በደብዳቤው ገልጿል።ሰሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ አለው።
ሰሎሞን ሙጬ 
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ 

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ጥያቄ የቀረበባቸው የክልሎች ሕገ መንግስቶች   