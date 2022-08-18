እንወያይ፤ የክልልና የክላስተር አደረጃጀት ተግዳሮት ወይስ መፍትሄ?

«የደቡብ ክልል በፊትም የተዋቀረበት መንገድ ችግር ያለበት ነዉ። ህዝብ ተወያይቶበት እና አምኖበት የተቀበለዉ ሳይሆን የተጫነበት ነዉ። የፖለቲካ ባህላችን መቀየር አለበት። አሁን በደቡብ ክልል ይደረግ የተባለዉ አደረጃጀት እና ህዝቡ የሚፈልገዉ አደረጃጀት ለየቅል ነዉ። ግጭትና ዉዝግብን አስከትሏል።ህዝብ ሕገ መንግሥታዊ መብቱ ሊከበርለት ይገባል።»
ለ30 ዓመታት ገደማ በቋንቋ ላይ የተመሰረተ የፌደራል ሥርዓትን እየተገበረች ባለችዉ ኢትዮጵያ፤ በቋንቋ ላይ የተመሰረተዉ የፌደራል አወቃቀር እክል እየገጠመዉ ይመስላል።
በተለይ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ በያዘዉ የደቡብ ክልል የክልልነት ጥያቄ የሚያነሱ በዞኖች ተዋቅረው የነበሩ ብሔረሰቦች እየተበራከቱ ነዉ። ቀደም ሲል በደቡብ ክልል ዉስጥ የሲዳማ የክልል ጥያቄን አንስቶ ተፈፃሚ ሆኖለታል። በወላይታ ምዕራብ ኦሞ፣ ቤንች ሸኮ፣ ከፋ፣ ዳውሮና ሸካ አንድ ላይ ተዋቅረው አስራ አንደኛው ክልል ከተመሠረተም ዘጠኝ ወራት ገደማ ተቆጥረዋል።
በዚህ ሳምንት 12ኛ ክልል እንዲቋቋም ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ተወስኗል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት 12ኛ ክልል እንዲቋቋም የሚያስችል ሕዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ወስኗል። ምክር ቤቱ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ስር የነበሩ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች በአንድ ክልል እንዲደራጁ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ ተቀብሎ ሕዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ወስኗል።
ቀሪዎቹ የሀድያ ዞን፣ ሀላባ ዞን፣ ከንባታ ጠንባሮ ዞን፣ ጉራጌ ዞን ፣ ስልጤ ዞን እና የም ልዩ ወረዳ በነባሩ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ይቀጥላሉ።ወላይታ ዞንን ከሌሎች ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች ጋር በ“ክላስተር” ለማደራጀት በዞኑ ምክር ቤት የተወሰነው ውሳኔ “የህዝብ ፈቃድ እና ስምምነት ሳያገኝ” የተላለፈ በመሆኑ ህዝበ ዉሳኔ ይደረግ ሲሉ አካባቢዉ ላይ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ጠይቀዋል። የክልል እና የክላስተር ዉሳኔዎች ብዙ ጥያቄዎችን እያስነሱ ነዉ። ኢትዮጵያ የምትከተለውን የፌዴራሊዝም ሥርዓት አጥብቀው የሚደግፉና ብቸኛው አማራጭ ነው የሚሉ እንዳሉ ሁሉ፤ አሁን አገሪቱ ላለችበት ቀውስ ተጠያቂ ነው ብለው የሚሞግቱም በርካቶች ናቸው። ከ 83 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች በሚኖኑሩባት ኢትዮጵያ የክልል እንሁን ጥያቄ መቋጫዉ የት ይሆን? የኢትዮጵያ የፌደራል አመሰራረት ለወደፊትስ በምን ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል? በዚህ ዉይይት ላይ ሃሳባቸዉን ሊያካፍሉን የቀረቡት፤
1,ዶ/ር ሲሳይ መንግስቴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝም መምህር
2,ዶ/ር ግርማ መሐመድ በፖለቲካ ፍልስፍና በሃይማኖት እንዲሁም በማኅበራዊ ኑሮ መካከል ያለዉን መስተጋብር በማጥናት ላይ የሚገኙ በለንደን ሮሃምተን ዩንቨርስቲ ተጋባዥ ተመራማሪ ።
3,አቶ አንተነህ መንበር ፤ የጎራጌ ዞን ምክርቤት አባል .
4,ሰለሞን ወልደገብርኤል የህገመንግሥት ምሁር እና የህግ አማካሪ ናቸዉ
ተወያዮች ካነስዋቸዉ ነጥቦች መካከል:
« የኢትዮጵያ ፌደራል ሥርዓት ብሔር ተኮር በመሆኑ ፤ እያንዳንዱ ብሔረሰብ ራሱን ለማስተዳደር ክልል ለመሆን ሲጠይቅ ይታያል። ሲዳማ ከ 20 ዓመት በላይ ታግሎ ክልል ሆኖ ወጥቷል። ወላይታ አወንታዊ ምላሽ አላገኘም። ጉራጌም የክላስተር አደረጃጀትን አልቀበልም ብሎ ክልል ለመሆን እየታገለ ነዉ። ክላስተር የሚለዉ አደረጃጀት እክል እየገጠመዉ ነዉ። የሃገራችን ችግሮች ሁሉ ምንጭ ህገ መንግሥቱ ነዉ። ህገ መንግሥቱ ሊከለስ ይገባል። ትግራይን በምሳሌነት መዉሰድ እንችላለን። ከጦርነቱ በኋላ የትግራይ ክልል ራሱን የሚጠራዉ የትግራይ መንግሥት እያለ ነዉ። በህገ መንግሥቱ ላይ አንቀጽ 48 አንቀፅ 39 ብዙ እያከራከረ ነዉ። ከሁሉ በላይ አንቀፅ 48 ብሔር ብሔረሰብ ሁሉ ክልል እንሁን ብለዉ ቢጠይቁ የሚፈቅድ ነዉ። አንቀፅ 47 ንኡስ ቁጥር ሁለትን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። የፌደራል መንግሥት አድሎ ይፈፅማል። ለአንዱ ክልል ሲፈቅድ ለሌላዉ ይከለክላል።»
«ህዝብ ሕገ መንግሥታዊ መብቱ ሊከበርለት ይገባል። የፌደሬሽን ምክር ቤት ያሳለፈዉን ዉሳኔ ጠብቀነዉ ነበር። የክላስተር አደረጃጀት የሚባለዉ ነገር ከህዝብ ነበር መምጣት የነበረበት። በክላስተር ይሁን ወይም በሌላ አይነት አደረጃጀት መፍትሄ ሊገኝለት የሚገባዉ በብሔራዊ ምክክር ላይ ነበር። መንግሥት ግን የምክክር ኮሚሽኑን ስራ እየጠለፈ አወቃቀሩን ከላይ መጥቶ ሕዝብ ላይ ጫነ። ስለዚህም ይህ አይነት አደረጃጀት የመፍረስም ሆነ በህብረተሰብ መካከል ግጭት የማስነሳት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነዉ። ጉራጌ፣ስልጤ፣ሃድያ፣ሀላባ፣ከምባታ ጠምባሮና የም በነባሩ በደቡብ ሕዝቦች ክልል አንድ ላይ እንደሚቀጥሉ የፌዴሬሽን ም/ቤት መወሰኑ፤ ስም አልተሰጠዉም እንጂ እንደበፊቱ ማለት ነዉ። አሁንም በህብረተሰቡ መካከል ቅራኔ ክፍፍል እና ዉጥረትን ቀስቅሷል። »
«ደቡብ ክልል በፊትም በግፊት ሕዝቡ ላይ የተጫነዉ። አሁንም በግፊት ነዉ እየተተገበረ ያለዉ። አሁን ሕገ መንግሥቱን ማሻሻል መፍትሔ አይሆንም። ሃገራችን አሁን እየታየ ያለዉ ሕገ መንግሥቱ ሲረረቀቅ ካለዉ ጊዜ የበለጠ የተካረረ ፖለቲካ ነዉ። አንዱ ጉልበት ያለዉ ብሔር ሌላዉ ጉልበት የሌለዉን የሚጨፈልቅበት ጊዜ ነዉ። ሕገ መንግሥቱ ቢከለስ የተሻለ ሁኔታን ያመጣል የሚል ተስፋ የለንም። ክልል ክላስተር የሚለዉን ነገር በብሔራዊ ዉይይቱ ህዝብ ሊወያይበት እና መፍትሄ ሌገኝለት የሚገባ ጉዳይ ነበር። አሁን ክልል የሚጠይቀዉ ሁሉ ክልል ካገኘ፤ በክላስተር ተደራጅ የተባለዉ በክላስተር ከተደራጀና ሁሉም ፤ ድንበሩን አጥሮ ከያዘ ፤ መስከረም ላይ ቀጠሮ የያዝንበት ብሔራዊ ዉይይቱ ምን ላይ ሊወያይ ነዉ? በዚህ መንገድ ችግራችንን ፈታን ካልን ብሔራዊ ዉይይቱ አያስፈልገንም ማለት ነዉ። በአንድ ሃገር የክልል መደራጀት እና የክልል መብዛት ችግር አያመጣም። አምራች በሆኑ ሃገራት ሃብታም ያደርጋል። እንደኛ ባሉ ሃገራት ደግሞ ተቀራማች ያደርጋል ። ግጭትና ዉዝግብን ያስከትላል። »
« የደቡብ ክልል በፊትም የተዋቀረበት መንገድ ችግር ያለበት ነዉ። ህዝብ ተወያይቶበት እና አምኖበት የተቀበለዉ ሳይሆን በግድ ዉሰድ ተብሎ የተጫነበት ነዉ። የፖለቲካ ባህላችን መቀየር አለበት። አሁን በደቡብ ክልል ይደረግ የተባለዉ አደረጃጀት እና ህዝቡ የሚፈልገዉ አደረጃጀት ለየቅል ነዉ። በዚህም ምክንያት ግጭቶችን እና መከፋፈልን እየቀሰቀሰ ነዉ። የብልፅግና መንግሥት መንገዱ የት እንደሆነ ፤ ምን ላይ እንደቆመ አይታወቅም። ብልፅግና የሚያደርገዉ እና የሚናገረዉ ነገር ፍፁም የማይመሳሰል ነዉ። የብልፅግና መንግሥት መድረክ ላይ አንድ የሚያደርጉ ነገሮችን ሲናገር ይታያል፤ በተግባሩ ግን ክልሎችን ሲያበዛ እና ሲያዋልድ ነዉ የሚታየዉ። የሚሰራዉ እና የሚናገረዉ ነገር ፍፁም አይገናኝም። መንግሥት ሚናዉን እስካለየ እና ግልፅ መንገዱን እስካላሳወቀ ድረስ ህዝብ ሁሌም ለግጭቶች ተጋላጭ ነዉ።»
እርሶም አስተያየቶትን ይፃፉልን !
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ