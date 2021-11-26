 እንወያይ፤ ኢትዮጵያ ወዴት? | ኢትዮጵያ | DW | 19.12.2021

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

እንወያይ፤ ኢትዮጵያ ወዴት?

በጦርነቱ የተከሰተዉ ሁኔታ እጅግ የሚያሳዝን እና ምናልባትም በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነዉ። በጦርነት የንብረት መዉደም የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ እና በሁሉም ቦታ የሚታየዉ ወቀሳ ሊነገር ለአፍ የሚከብድ ለሰሚ ግራ የሚገባ እና ለጆሮ የሚቀፍ ነዉ። እንዲህ ይሆናል ብለዉ አስበዉ ነበር? 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 33:36

ያለነዉ ጦርነት ዉስጥ ብቻ ሳይሆን የማኅበራዊና የሥነ-ልቦና ቀዉስ ዉስጥም ጭምር ነዉ

እንወያይ፤ ኢትዮጵያ ወዴት?

ዓመት ያለፈዉ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የህወሓት ጦርነት አዉዱን አስፍቶ አንዴ ጋብ አንዴ ጠንከር እያለ እንደቀጠለ ነዉ። በጦርነቱ ባይገለፅም ብዙ ሰዉ አልቋል። ከተሞችም ወድመዋል። በሁለቱም ወገኖች በኩል ጠላት ያሉትን ደምስሰዉ ጦርነቱን በድል ለማብቃት በቀር ስለሰላም ስለእርቅ እና ስለ ድርድር አያነሱም። ይልቁንም በወንድማማችንነት አብሮ በነኖረዉ ሕዝብ መካከል የጠላትነት ስሜት እየጨመረ መሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ።

Äthiopien | Verwüstungen in Lalibela

የሚገደለዉ፤ የሚወድመዉ፤ የሚፈናቀለዉ እና የሰብዓዊ መብት ጥሰት የሚደርስበት ሰዉ፤ ቁጥር አሁንም እየጨመረ ነዉ።  ከተማ ይያዛል። ሰዉ ይገደላል ከተማ ይወድማል ሴቶች ይደፈራሉ። ለስንት ሺህ ዘመን አብሮ የኖረ ህዝብ፤ ማኅበረሰባዊ ትስስሩና የመተሳሰብ ግንኙነቱ እየጠፋ ይመስላል። በርግጥ መንግሥት አገራዊ ውይይትን የሚመራ ተቋም መስርቶ ብሔራዊ ዉይይት ለመጀመር ዝግጅት ላይ መሆኑ ተሰምቶአል። ግን ኢትዮጵያ በዚህ አይነት እንዴት ነዉ የምትቀጥለዉ? ደሃዉ ኢትዮጵያዊ መኖርያዉ ከተማዉ ማብሰያዉ ብሎም አባት እናት ወንድሙ ተገድሎበት፤ እህት እናት አያቱ ተደፍሮበት ኑሮዉን እንዴት ይቀጥል? የኢትዮጵያዉያን የአብሮ መኖር የመደጋገፍ ባህል እንዴት ነዉ የሚመለሰዉ? የሃይማኖት አባቶች የታሪክ ምሁራን እና የሕግ አዋቂዎች ስለአሁንዋ ኢትዮጵያ ምን ይላሉ። እንዴት እዚህ ላይ ደረስን? እንዲህ አይነት ሁኔታ ይከሰታል ተብሎች ተገምቶ ነበር? ኢትዮጵያ ወዴት? በዚህ ዉይይት ላይ የሚሳተፉት፤

መላከ መዊ ልሳነ ወርቅ ዉቤ  በጀርመን ፍራንክፈርት የምስካኤ ዙናን መድሐንያለም ቤተ-ክርስትያን አስተዳዳሪ ፤ ጋዜጠኛ የትነበርክ ታደለ፤  ዶ/ር ግርማ መሐመድ በፖለቲካዊ ፍልስፍና ምሁርና በለንድን ሮሃምተን ዩንቨርስቲ መምህር፤ እንዲሁም አዲሱ ጌታነህ ጠበቃ እና የሕግ አማካሪ ናቸዉ።  

ተወያዮች በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ተወያይተዋል።

Äthiopien I Kundgebung in Addis

በጦርነቱ የተከሰተዉ ሁኔታ እጅግ የሚያሳዝን እና ምናልባትም በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነዉ። በጦርነት የንብረት መዉደም የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ እና በሁሉም ቦታ የሚታየዉ ወቀሳ ሊነገር ለአፍ የሚከብድ ለሰሚ ግራ የሚገባ እና ለጆሮ የሚቀፍ ነዉ። እንዲህ ይሆናል ተብሎ ታስቦ ነበር? 

በሃይማኖት በባህል በመተሳሰብ አብሮ የኖረ ህዝብ ይህን ያህል መጨካከኑ ከምን የመጣ ነዉ ? ቆም ብሎ ማሰብ ያልተቻለበት ምክንያቱ ምንድን ነዉ?  ወደዚህ ዉስጥስ እንዴት ገባን? 

የገባንበት ነገር ጦርነት ብቻ ሳይሆን የማኅበራዊ እና  የስነልቦና ቀዉስ ዉስጥም ጭምር ነዉ የሚሉ ብዙዎች ናቸዉ። የኢትዮጵያዉያ የተለያዩ ባህሎች እና ሃይማኖቶች፤  ነዉርን የተጠየፉ ናቸዉ ሲባል ለዘመናት ሲነገር ሰምተናል።  ማኅበረሰብ ነዉ ወንድም ነዉ ብለን የምናምነዉ ህዝብ እንዴት እንዲህ አይነት ስራ ሊፈፅም ቻለ? 

ይሄ እንደዉ ከህወሃት ከብልፅግና ወይም ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር በድርድር ወይም በእርቅ የሚፈቱት አይደለም ይባላል።  ግጭቱ ቁርሾዉ ትቶት ያለፈዉ ጠባሳ፤ በጣም ከባድ ነገር ነዉ። የነበረንን ለዘመናት የዘለቀ ማኅበራዊ ትስስር ፤ የነበረንን አንድነት ጉርብትና ፤ አብሮ መኖር እሴታችንን እጅግ ጥርጣሪ ዉስጥ ከቶታል። ይህንስ እንዴት ይገመገማል? 

Äthiopien | Verwüstungen in Lalibela

የህወሃት ታጣቂዎች ክልል ጥሰዉ ከተማን እያወደሙ፤ መሰረተ ልማትን እያፈረሱ ነዉ እንጂ ፤ ጦርነት እየተካሄደ አይደለም። ኢትዮጵያዉያን ለህልዉናቸዉ እየተጋደሉ ነዉ የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም። ይህስ እንዴት ይታያል። 

ጦርነቱ ብዙ አይቀጥልም ተብሎ አንድ አመትን ዘልቆአል ። ይህ ጦርነት ወይም ግጭት በአንዱ አሸናፊነት ይጠናቀቃል ተብሎ ይገመታል? ጦርነቱ መቼ ነዉ የሚያበቃዉ? ኢትዮጵያዉያን ቆም ብለዉ የነጋቸዉን መነጋገር የሚጀምሩት መቼ ነዉ? 

በትግራይም ሆነ በሌላዉ የሃገሪቱ ክፍል ማኅህበረሰቡ የደረሰበት  የሥነ-ልቦና ስብራት ተጠግኖ እንደ ሃገር ለመቀጠል ከፖለቲካዉ ባሻገር፤ የሃይማኖት አባቶች የታሪክ አዋቂዎች፤ እናቶች አባቶች ወጣት አዛዉ ንቱ ምን መደረግ አለበት። እንዴት የአንድነት መሰረታችንን እንጠግን? በሚሉት ነጥቦች ላይ ተወያይተዋል።

ሙሉዉን ዉይይት የድምጽ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን።   

 

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ  

Audios and videos on the topic

ያለነዉ ጦርነት ዉስጥ ብቻ ሳይሆን የማኅበራዊና የሥነ-ልቦና ቀዉስ ዉስጥም ጭምር ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A lady tries to tweet with a smartphone in Lagos, on October 29, 2018. - Nigeria has an unenviable reputation around the world for corruption and is known particularly for its 419 email scams, named after the section of the penal code covering fraud. Fake social media accounts of celebrities, government ministers, news pages and blogs appear to be the equivalent of modern-day yahoo boys. (Photo by PIUS UTOMI EKPEI / AFP) (Photo credit should read PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images)

ጠ/ሚሩ በጦር ሜዳ፤ የፊልትማን ስጋትና የህወሓት 12 አዛዦች ተገደሉ መባል 26.11.2021

«በዶ/ር ዐቢይ ደም ዉስጥ የነጠረ የኢትዮጵያዊነት፤ የአንድነትና የመደመር ንጹህ ደም አለ» «የአራዳ ልጅ ማንም ወጣት በዐቢይ ሙድ እንዳይሸወድ። ነገም ሌላ ቀን ነው።» «የትግራይ ህዝብን ህልውና እና ምግብ መድሃኒትን እንዳይገባ እኪፈቀድ የሚያሰቁመው ማንም ምድራዊ ኃይል የለም» «አሜሪካ ስለእኛ ምነው እንደዚህ ተጨነቀች ግን?»

Nobel Peace Prize winners Dmitry Muratov from Russia and Maria Ressa of the Philippines pose with their awards during the Nobel Peace Prize ceremony at Oslo City Hall, Norway, Friday, Dec. 10, 2021. The Norwegian Nobel Committee cited Ressa and Muratov's fight for freedom of expression, stressing that it is vital in promoting peace. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

ጋዜጠኝነት፣ ሽልማት፣እስራትና ግዞት 15.12.2021

የአሳንጅ የጋዜጠኝነት ጀምበር ለንደን ላይ ስትጠልቅ የእነ ታምራት ጀምበር አዲስ አበባ ላይ ፈነጠቀች።ታምራትና ብጤዎቹ አንዳዶቹ እየተንደረደሩ ሌሎቹ እያመነቱ ከየተሰደዱበት ወደ ኢዲስ አበባ ሲግተለተለተሉ ፊሊፒናዊ-አሜሪካዊቷ ማሪያ ሬሳ ራፕለር የተባለዉ የመገናኛ ዘዴ ድርጅቷ  መንግስትን የሚተች ዘገባ በማሰራጨቱ ተከስሳ ፍርድ ቤት ትሟገት ነበር።

FILE PHOTO: Debretsion Gebremichael, Tigray Regional President, attends the funeral ceremony of Ethiopia's Army Chief of Staff Seare Mekonnen in Mekele, Tigray Region, Ethiopia June 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

የህወሃት ሊቀመንበር መግለጫ 15.11.2021

ሊቀመንበሩ በሰጡት መግለጫ፥ የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ ይሁን ሌላ እንቅስቃሴ የመጨረሻ ግብ፥ በትግራይ ላይ ወንጀል የፈፀሙት አካላትን ለፍርድ ማቅረብ፣ ለደረሰው ውድመት ካሣ መጠየቅ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ መፃኢ ዕድል ህዝበ ውሳኔ እንዲወስን ማድረግ መሆኑ ተናግረዋል።