እንኳን ወደ ዶቸ ቬለ የቤታ ገፆች በደሕና መጡ-ወደ አዲሱ የdw.com ድረ-ገፅ

የተጠቃሚዎችን ፍላጎት ከግምት በማስገባት፣ አዲስ፣ በተጠቃሚዎች ፍላጎት ላይ ያተኮረ፣ለወጣት ዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች የሚሆንና በቴክኖሎጂ ፈጠራ የበለፀገ ንድፍ እያዘጋጀን ነዉ።ዶቸ ቬለ በኦን ላይን የሚሰጠዉን አገልግሎት ባጭሩ ይመልከቱ።
የdw.com የቤታ ገፅ፣ የአጠቃላይ የዶቸ ቬለ የማሻሻያ ፕሮጀክት የመጀመሪያ ደረጃ ነዉ።ይሕ ማለት፣ የዶቸ ቬለን የኦን ላይን አዳዲስ ገፆች ማዘጋጀቱ ገና አልተጠናቀቁም ማለት ነዉ።ይሁንና የመጀመሪያዉ ደረጃ በራሱ ተጠቃሚዉን ለማስደሰት በቂ ነዉ የሚል ተስፋ አለን።
የአዲሶቹ ገፆች ንድፍ በፖርቹጋልኛ (ለብራዚልና ለአፍሪቃ)ና በቱርክ የቋንቋ ክፍሎች ሥራ ላይ ዉሏል።አሁን ደግሞ ተመሳሳዩን ንድፍ ለእንግሊዝኛና ለአማርኛ ክፍሎች አዘጋጅተናል።
ቀጥሎ ምን ይሆናል?
አዳዲስ ንድፎችን ያለማቋረጥ እያዘጋጀን እንሞክራለን።በዚሕ ሒደት ሥለ ዶቸ ቬለ አዳዲስ የኦን ላይን ፅንሠ-ሐሳብ ያላችሁን ልምድና አስተያየት ብንሰማ በጣም ጠቃሚ ነዉ።
አስተያየታችሁ (ምላሻችሁ) ገፆቹን ይበልጥ ለማሻሻልና ከተጠቃሚዎች ልምድና ፍላጎት ጋር ለማጣጣም ይረዳናል።ማሻሻያና ለዉጡን፣ ከእናንተ አስተያየት ጋር አሰባጥረን እንዳጠናቀቅን አዲሱ የኦንላይ አቅርቦታችን የቀድሞዉን ይተካል።
ተጠቃሚ ተኮር መርሕ
ዶቸ ቬለ በየትኛዉም የቋንቋ አገልግሎት (ክፍል) ለዉጥና ሽግግር በሚያደርግበት ጊዜ ሁሉ ቅድሚያ የሚሰጠዉ ለተጠቃሚዉ ፍላጎት ነዉ።
በዚሕም መሠረት፦
ከዚሕም በተጨማሪ፣ የዶቸ ቬለን የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች (multimedia) ይዘቶችን፣ ማለት መጣጥፎችን፣ ምስሎችን፣ ድምፅና ቪዲዮን በቀላሉ ያገኛሉ።ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ የራዲዮና የቴሌቪዥን ዝግጅቶችን መከታተል ይችላሉ።
በአዲሱ የዶቸ ቬለ የኦን ላይን አገልግሎት እንደሚደሰቱ ተስፋ እናደርጋለን።አስተያየትዎን እንጠብቃለን።