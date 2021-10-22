 «እኔም ለወገኔ እኔም ለሀገሬ» | ወጣቶች | DW | 22.10.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ወጣቶች

«እኔም ለወገኔ እኔም ለሀገሬ»

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሊዮን  የሚቆጠሩ ሰዎች ጦርነት ሸሽተው ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። እነሱም ፈጣን ርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ይህንንም የተገነዘቡ እና በውጪው ዓለም የሚገኙ ግለሰቦች በተለያየ መንገድ በአሁኑ ሰዓት ርዳታ በማሰባሰብ ላይ ይገኛሉ። ከእነዚህ አንዱ በጀርመን ሀገር ነዋሪ የሆነው ተስፋዬ አበበ ነው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:00

„ልብሳቸውን እንደ ሽንትጨርቅ እየተጠቀሙ ነው”

ተስፋዬ አበበ ካለፈው ወር አንስቶ በፌስቡክ ገፁ አማካኝነት የርዳታ ገንዘብ ማሰባሰብ ጀምሯል።ገንዘቡ የሚውለው በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ እና ደሴ ከተማ ለተጠለሉ ሰዎች ሲሆን የመጀመሪያውም ዙር ርዳታ ሰሞኑን ለተረጂዎች ደርሷል ይላል። በጀርመን በተለይ ኮሎኝ ከተማ ብዙ ኢትዮጵያውያንን የሚያውቀው ተስፋዬ ከዚህ ቀደም የኢትዮ-ኮሎኝ ስፖርትና ባሕል ማኅበር ሊቀመንበር ሆኖ ሲያገለግል የቆየ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የዚሁ ማህበር ምክትል ሊቀመንበር እና በአውሮጳ የኢትዮጵያውያን ስፖርትና ባህል ፌደሬሽን ፀሀፊ ነው። ለዚህ የወጣቶች ዓለም ዝግጅትም አዲስ አይደለም። « በሰሜን ኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ምክንያት በጣም ብዙ ስደተኞች ወደ ደሴ ከተማ መምጣታቸውን እዛ ካሉ ቤተሰቦቼ ስሰማ እና እኔም እዛ ስላደኩኝ ብዙ መረጃ ደረሰኝ» የሚለው ተስፋዬ ጓደኞቹ የርዳታ ማሰባሰቡን እንዲጀምር እንዳበረታቱት ይናገራል። እሱም በአካባቢው ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ርዳታ ማሰባሰብ ጀመረ።» የማላውቃቸው ሰዎች ሁሉ ስልክ ደውለው ገንዘብ የሰጡኝ ሰዎች አሉ» ይላል ተስፋዬ። ወደፊት ደግሞ ከቤተክርስትያን እና ምግብ ቤቶች ገንዘብ የማሰባሰብ እቅድ አለው።

አሉላ አሰጋኸኝ እና ኑሩ መሀመድ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። ተስፋዬ ከጀርመን የሚያስተባብረውን ገንዘብ እንዴት በስራ ላይ እንደሚውል እያማከሩት አብረውት ይሰራሉ። ነጋዴው ኑሩ ከተስፋዬ ጋር መስራት ከመጀመሩ በፊትም የተፈናቀሉ ሰዎችን ለመርዳት ተሳትፎ ስለሚያውቅ ሰዎቹ በፍጥነት የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ለመለየት ጊዜ አልፈጀበትም። « ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉ ሰዎችን በግሌ ሄጄ አይቼ የነበረ ጊዜ የንፅህና መጠበቂያ ምርቶች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ነበረባቸው።»  ይህንንም ችግር ለአሉላ እና ተስፋዬ አጋርቶ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተጠለሉ ስደተኞችን ጎብኝተው ርዳታውን አድርሰዋል። ኑሩ ወደፊትም ህፃናት ላይ እና ሴቶች ላይ ተተኩሮ መሠራት እንዳለበት ያሳስባል።

Äthiopien I Kriegsvertriebene in Dessie

አሉላ ሁለት ኃላፊነት አለው። በአንድ በኩል ከጀርመን ተሰባስቦ የሚደርሰውን ገንዘብ ተጠቅሞ ቁሳቁስ መግዛት እና ለተፈናቃዮቹ መስጠት ሲሆን ሌላው ደግሞ ይህንን ርዳታ ላበረከቱ ሰዎች በተጨባጭ የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ ነው። ኃላፊነቱን እንዴት እየተወጣው ይሆን? « በመጀመሪያው ዙር ርዳታ የተወሰኑ ፎቶዎች ልከናል። በሁለተኛው ዙር ደግሞ ይበልጥ ተዓማኒ እንዲሆን በቪዲዮ ቀረፃ እና ቃለ መጠይቅ ለማድረግ» አስቤያለሁ ይላል። መርዳት የሚፈልጉ አካላት ደግሞ ርዳታ የማይደርሳቸው አካባቢዎች ስላሉ ሁሉንም ቦታዎች እንጎበኙ ይመክራል።
ወደ ደሴ ከተማ ተፈናቅለው የሄዱ ሰዎችን ቀጥሎ ለመርዳት ግን ራሳቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ደህንነት ወሳኝ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን አሉላ እንደሚለው ከፍተኛ አለመረጋጋት ከተማዋ ላይ ይስተዋላል። « ደሴ ከተማ የሚኖሩ ነጋዴዎች እና ነዋሪዎች ርግጠኛ ባልሆነ ወሬ እየተደናገጡ የንግድ ቦታቸውን እየዘጉ እቃጨውንም እየጫኑ እየሄዱ ነው።» አሉላ በርግጠኝነት መናገር የሚችለው ግን የከባድ መሳሪያ ድምፅ በከተማዋ ይሰማ እንደነበር ነው።  ጀርመን የሚኖረው ተስፋዬ በመጀመሪያው ዙር ርዳታ ጥሩ ተሞክሮ ስለነበረው በዚሁ መንገድ ሊገፋበት ይፈልጋል። « አምስት ሳንቲም ሳይጎል እቃው እዛው ሊደርስ ችሏል። አሁን ያገኘናቸው ደሴ ከተማ የሚገኙ ወጣቶችም ለመርዳት ይፈልጋሉ።  » ይህም ተስፋዬን ቀጥሎ ርዳታ ለማስተባበር አበረታታች ሆኖ አግኝቶታል።

ሙሉውን ዘገባ በድምፅ ያገኙታል።


ልደት አበበ

ነጋሽ መሀመድ

Audios and videos on the topic

„ልብሳቸውን እንደ ሽንትጨርቅ እየተጠቀሙ ነው”  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Titel: Kriegsvertriebene in Dessie Stadt Stichworte: Ethiopia, Äthiopien ,Dessie Beschreibung: Kriegsvertriebene in Dessie Stadt bekommen Hilfe aus Deutschland lebende Äthiopier. Datum : 21.10.21 Copy right: T.Abebe

„ልብሳቸውን እንደ ሽንትጨርቅ እየተጠቀሙ ነው” 22.10.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሊዮን  የሚቆጠሩ ሰዎች ጦርነት ሸሽተው ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። እነሱም ፈጣን ርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ይህንንም የተገነዘቡ እና በውጪው ዓለም የሚገኙ ግለሰቦች በተለያየ መንገድ በአሁኑ ሰዓት ርዳታ በማሰባሰብ ላይ ይገኛሉ። ከእነዚህ አንዱ በጀርመን ሀገር ነዋሪ የሆነው ተስፋዬ አበበ ነው።

Bild: Internally displaced Persons (IDPs) in Dessie,Amhara Titel:- Internally displaced Persons (IDPs) in Dessie,Amhara Autour/Copyright:- Alemnew Mekonnen (DW correspondent in Bahirdar) 211021 Schlagworte: Äthiopien, Dessie, Amhara via M. Negash

በጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎች ሮሮ በደሴ 27.10.2021

አማራ ክልል ባለው ጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ደሴ ከተማ የገቡ የአካባቢው ተፈናቃዮች ለርሀብና እርዛት ተዳርገናል አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቂ ባይሆንም ርዳታ እያገኙ እንደሆነ አመልክተዋል። በሰሜንና ደቡብ ወሎ አስተዳደሮች የተፈናቃዩ ቁጥር እጅግ እየጨመረ በመሆኑ ለማስተዳደር አስቸጋሪ መሆኑም ተገልጧል።

Sudanese people protest against a military coup overthrowing the transition to civilian rule on October 25, 2021 in the capital Khartoum's twin city of Omdurman. - Sudan's top general declared a state of emergency and dissolved the authorities leading the country's democratic transition today, after soldiers detained civilian leaders in what the UN condemned as a coup. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 29.10.2021

ከሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች ተፈናቅሎ ደሴ ዉስጥ የተጠለለዉ ወይም መጠለያ የሚፈልገዉ ሕዝብ ብቻ 750 ሺሕ እንደሚደርስ የአካባቢዉ ባለስልጣናት ይገምታሉ። ደሴ ለሚገኙት ተፈናቃዮች  ርዳታ መከፋፈሉ ቢዘገብም፣ርዳታዉ ለተፈናቃዮቹ በቂ እንዳልሆነ፣ ጨርሶም ርዳታ ያያልደረሳቸዉ መኖራቸዉን ተፈናቃዮቹ በተደጋጋሚ ይናገራሉ