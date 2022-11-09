 እናት ፓርቲ የሰላም ስምምነቱ ለፓርላማ እንዲቀርብ ጠየቀ | ኢትዮጵያ | DW | 10.11.2022

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ኢትዮጵያ

እናት ፓርቲ የሰላም ስምምነቱ ለፓርላማ እንዲቀርብ ጠየቀ

ስምምነቱ ሕጋዊ እውቅና ማግኘት ያለበት በፓርላማው ነው የሚለው እናት ፓርቲ ከመተግበሩ በፊት በፓርላማው ለውይይት እንዲቀርብ ጠይቋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዮናስ ቢርመታ እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት አሥፈፃሚ አካላት ፈጣን ምላሽና ውሳኔ መስጠት የሚችሉበት በቂ የሕግ መሠረትም አላቸው ብለዋል።

እናት ፓርቲ የሰላም ስምምነቱ ለፓርላማ እንዲቀርብ ጠየቀ

በፌዴራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት "ወደ ትግበራ ከመግባቱ በፊት በፓርላማው ለውይይት እንዲቀርብና ምክር ቤቱ እንዲያጸድቀው" ሲል እናት ፓርቲ ጠየቀ።ፓርቲው ባወጣው መግለጫ "የሰላም ስምምነቱ በጎ ጅምር ሆኖ ሳለ ሕዝብ ስለ ሂደቱ በግልጽ እንዲያውቅ አለመደረጉ ያሳስባል" ብሏል። ጉዳዩ ለሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ይቅረብ የሚለው ጥያቄ ከሕግ አንፃር እንዴት እንደሚታይ የጠየቅናቸው አንድ የሕግ ባለሙያ "እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት የመንግሥት  አሥፈፃሚ አካላት ፈጣን ምላሽ እና ውሳኔ መስጠት የሚችሉበት በቂ የሕግ መሠረትም አላቸው ሲሉ መልሰዋል።ሰሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ልኮልናል።
እናት ፓርቲ ለሁለት ዓመታት "ኢትዮጵያን በእጅጉ ያደቀቀው" ሲል የገለፀው እና ዘርፈ ብዙ ገዳት ያደረሰው ጦርነት በስምምነት መቋጨቱ በተለይ በጦርነቱ ቀጣና ውስጥ ላሉት ወገኖች ከፍ ያለ ትርጉም አለው ብሏል።
ፓርቲው "በድርድሩ የጦርነቱ ቀጥተኛ ሰለባ የሆኑት የአማራ እና የአፋር ማኅበረሰቦች አለመወከላቸው እንዲሁም የትግራይ ማኅበረሰብም በሕወሓት ብቻ ተወክሎ ድርድሩ መካሄዱ እንዲመጣ የተፈለገውን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ አዳጋች ያደርገዋል የሚል ከፍተኛ ሥጋት አለኝ" ብሏል።
የፓርቲው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ያየህ አስማረን ስለ መግለጫው ተጨማሪ ማብራሪያ ጠይቀናቸዋል።
"በድርድሩ የተሳተፉት ብልጽግና ፓርቲ እና ሕወሓት ናቸው። በጦርነቱ የተጎዳው ማሕበረሰብ ደግሞ እንደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። በቀጥታ የተጎዱት ደግሞ የትግራይ፣ የአማራ እና የአፋር ሕዝቦች ናቸው። ስለዚህ ከፓርቲ በላይ በቀጥታ የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ ስለሆኑ እና የሚነሱም አወዛጋቢ ጉዳዮች ስላሉ የእነሱን ፍላጎት ሊያንፀባርቅ በሚችል መልኩ ከፓርቲ ውጪ በሆኑ ሰዎች መወከል አለባቸው" ብለዋል። 

መኢአድ፣ኢህአፓና እናት ፓርቲ ገዥው ፓርቲ ህዝብን ለአደጋ እያጋለጠ ነው ሲሉ ከሰሱ

እናት ፓርቲ "የድርድሩ ስምምነት ወደ ትግበራ ከመግባቱ በፊት በፓርላማው ለውይይት እንዲቀርብና ምክር ቤቱ እንዲያጸድቀው" በማለትም ጠይቋል።"የድርድር ስምምነቱ ሕጋዊ እውቅና ማግኘት ያለበት በፓርላማው ነው" በማለት የፓርቲው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ የፓርቲያቸውን አቋም ገልፀዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዮናስ ቢርመታ የሰላም ስምምነቱ ለሕዝብ እንደራሴዎች ቀድሞ ቀርቦ ይሁንታ ሊያገኝ ይገባል የሚለው ምልከታ ከሕግ አንፃር እንዴት ይታያል ስንል ጠይቀናቸዋል።
"እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት የመንግሥት አካል ውሳኔ ለመስጠት ሰፊ ጊዜ ስለሌለው ያንን ላያደርግ ይችላል። አሥፈፃሚ አካላት ፈጣን ምላሽ እና ውሳኔ መስጠት የሚችሉበት በቂ የሕግ መሠረትም አላቸው" የሚል ምላሽ ሰጥተዋል።ይህ ሲባል ግን ጥያቄው የተገቢነት ጭብጥ የለውም ማለት እንዳልሆነ ያብራሩት የሕግ ባለሙያው ይህ አለመሆኑ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው አካል ከድርጊቱ ለመራቅ ከሚሰጠው ዋስትና እና ሕዝቡ ካለበት ችግር አንፃር መታየት እንዳለበት አመልክተዋል። 

ለሁለት ዓመታት ደም ያፋሰሰው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በዝግ ለአሥር ቀናት ንግግር እና ድርድር ከተደረገበት በኋላ ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ. ም በሰላም ስምምነት ፊርማ ተቋጭቷል። በሁለቱ ኃይሎች የትምምን ጭብጦች አተገባበር ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶችም ቀጥለዋል።

ሰሎሞን ሙጬ

ኂሩት መለሰ

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እናት ፓርቲ የሰላም ስምምነቱ ለፓርላማ እንዲቀርብ ጠየቀ  

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ለሁለት ዓመታት የዘለቀው እና ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም በመንግሥት እና በህወሃት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት በአዎንታዊነት እንደሚቀበሉት ትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ገለጹ።

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26.10.2022 *** Member of the African Union mediation team, Former Kenyan President Uhuru Kenyatta (L) arrives for the peace talks between the Ethiopian government and Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) held at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) headquarters in Pretoria on October 26, 2022. - The first formal peace talks between the warring sides in the brutal two-year conflict in Ethiopia's Tigray region opened in South Africa on Tuesday. Led by the African Union (AU), the negotiations in Pretoria follow a fierce surge in fighting in recent weeks that has alarmed the international community and triggered fears for civilians caught in the crossfire. (Photo by Phill Magakoe / AFP) (Photo by PHILL MAGAKOE/AFP via Getty Images)

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