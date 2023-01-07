"እናርድ የነበረ ሙክት ከወጠጤ፤ በቆላ ወረድነ ተባልን የኔብጤ" ባምባሲ የተጠለሉ ተፈናቃይ

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባምባሲ ወረዳ የተጠለሉ ዜጎች የገና በዓላቸው ማጣት የተጫነው ሆኗል። መለስተኛ ከተማ በሚያክለው መጠለያ ከሚኖሩ 18 ሺሕ በላይ ሰዎች አንዱ "ችግራችንን የሚያስረዳና የሚረዳልን አላገኘንም" ሲሉ ተናግረዋል። ሌላ ተፈናቃይ በበኩላቸው "እናርድ የነበረ ሙክት ከወጠጤ፤ በቆላ ወረድነ ተባልን የኔብጤ" የተባለው ደርሶብናል ይላሉ
በሺዎች የሚቆጠሩ ከምዕራብ ወለጋ የተለያዩ ወረዳዎች፣ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ እና ካማሺ ዞን ሴዳል ወረዳ የተፈናቀሉ ዜጎች የገና በዓልን በጊዜዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ አክብረዋል፡፡ ከከማሺ ዞን ሴዳል ወረዳ፣ከምዕራብ ወለጋ የተለያዩ ወረዳዎች ወደ አሶሳ ዞን ባምባሲ ወረዳ በመጠለያ ጣቢያ ለ2ኛ ጊዜ የገና በዓልን ማሳለፋቸውን ያነጋገርናቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ነግረውናል፡፡
በቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል ከነበሩት 475ሺ የተፈናቀሉ ዜጎች መካከል 26ሺ ሰዎች ብቻ በመጠለያ እንደሚገኙ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አመልክተዋል፡፡ በመጠለያ የሚገኙ ዜጎች በቂ ድጋፍ እያገኙ እንዳልሆነ እና 15 ኪ.ሎ ዱቄት ለአንድ ቤተሰብ ከዚህ ቀደም እንደተሰጠ የገለጹ ሲሆን የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽ በቅርብ በቤተሰብ ደረጃ 50 ኪ.ሎ እህል ድጋፍ ማቅረቡን ጠቁመዋል፡፡ መንዲ የሚገኙት ተፈናቃዩች ላቀረቡት ቅሬታም ከምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳደር መረጃ ለማግኘት በስልክ ያደረኩት ጥረት ስልክ ባለመመለሳቸው ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻልም፡፡
አቶ ማቲዎስ ቱጅ በ2013 ዓ.ም ከካማሺ ዞን ሴዳል ወረዳ ተፈናቅለው በምዕራብ ወለጋ ዞን መንዲ ከተማ ይገኛሉ፡፡ ከተፈናቀሉት ቀየ ሳይመለሱ ሁለት ዓመት ያህል እዛው መንዲ ከተማ የገና በዓልን ማሳለፋቸውን ተናግረዋል፡፡ በከተማው ለሚኖሩ የተፈናቀሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ከተሰጠ ረጅም ጊዜ እንዳለፈ ጠቁመው የምርት ዋጋ መጨመርና በአካባቢው ከነበረው የጸጥታ ሁኔታ አንጻር የገና በዓል አከባበርም ከወትሮ በተለየ መልኩ ቀዝቀዝ ያለ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በአሶሳ ዞን ባምባሲ ወረዳም ከአጎራባች ምዕራብ ወለጋና ከክልሉ ውስጥ የተፈናቀሉ በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው የተፈናሉ ዜጎች የገና በዓልን በጊዘያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ አሳልፈዋል፡፡ አንድ መለስተኛ ከተማን የሚያክለው በተንጣለለ መዳ ላይ የተገነባው የባምባሲ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ከ18ሺ በላይ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ወረዳዎች፣ ከማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ እንዲሁም ሴዳል የተባለ የካማሺ ዞን ወረዳ የተፈናቀሉ ዜጎች እንደሚገኙ ክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መረጃ ያሳያል፡፡ በዚህ በመጠለያ ጣቢያ ብዙ ህጻናትና አቅመ ደካሞችን ጨምሮ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ሰዎች ይኖራሉ፡፡ ከጉልሶ ምዕራብ ወለጋ እንደመጡ የነገሩን ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን ነዋሪ በመጠለያ ጣቢያው በቂ ሰብአዊ ድጋፍ ደርሶአቸው እንደማያውቅ ተናግረዋል፡፡ በዓልን ለማክበር የሚሆን ድጋፍ እዳልደረሳቸው ጠቁመዋል፡፡
ከባቦ ጋምቤል ወረዳ በ2013 ዓ.ም እንደመጡ የነገሩን ሌሎች ነዋሪዎችም ወደ መጠለያ ከገቡ ወዲህ ዓመት በዓል አክብረው እንደማያውቁ ተናግረዋል፡፡ በአካባቢአቸው ሰላም ሰፍነው ወደ ቀያአቸው መመለስ እንደሚፈልጉ ገልጸው በመጠለያ ጣቢያ መኖር ፋታኝ መሆኑንም አክለዋል፡፡ በመጠለያ ጣቢው ውስጥ ለከፋ የጤና ችግር የተጋለጡ መኖራቸውንም አመልክተዋል፡፡ ከሰብአዊ ድጋፍ ውጪ የቤት ቁሰቃስ በመንግስትና የግል ድርጅች ከዚህ ቀደም በተሟላ መልኩ እንደተሰጣቸው አብራርተዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ሰብአዊ ድጋፍ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ለሚገኙት መዳረሱን ተናግረዋል፡፡ የድጋፍ በመንገድ ችግር ምክንያት በቶሎ ላይደረስ እንደሚችልም ገልጸው በዚህን ወር ድጋፍ መድረሱን ጠቁመዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝና ምዕራብ ኦሮሚያ ከአንድ ሚሊዩን በላይ ዜጎች በመጠለያ ጣቢያ እንደሚገኙ ከዚህ ቀደም ኦቻ ባወጣው ዘገባ ያመለክታል፡፡ በቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል በመጠለያ ጣቢያ ነበሩ ከተባሉት 475ሺ ዜጎች መካከል አብዛኛቹ ወደ ቀያአቸው መመለሳቸው ተገልጸዋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ