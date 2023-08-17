 እስራኤል የቤተ እስራኤላውያንን የፍልሰተኞችን ፖሊሲ ልታሻሽል ነው | ዓለም | DW | 17.08.2023

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ዓለም

እስራኤል የቤተ እስራኤላውያንን የፍልሰተኞችን ፖሊሲ ልታሻሽል ነው

በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ እስራኤል ቤተእስራኤላውያንን ከኢትዮጵያ የማስወጣት ፖሊሲዋን ልትከልስ እንደምትችል የሀገሪቱ ኢሚግሬሽን ሚኒስቴር ዐስታውቋል። የእስራኤል መንግስት ውሳኔ የተሰማው ከአማራ ክልል ተጨማሪ ቤተእስራኤላውያንን የማስወጣት ዕቅድ እንደሌለ ማሳወቁን ተከትሎ ቤተእስራኤላውያን ለተቃውሞ አዳበባይ ከወጡ በኋላ ነው።

እስራኤል ከቤተእስራኤላውያን አንጻር የምትከተለውን ፖሊሲ ማሻሻል ለምን አስፈለጋት ?

በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ እስራኤል ቤተእስራኤላውያንን ከኢትዮጵያ የማስወጣት ፖሊሲዋን ልትከልስ እንደምትችል የሀገሪቱ ኢሚግሬሽን ሚኒስቴር ዐስታውቋል። የእስራኤል መንግስት ውሳኔ የተሰማው ከአማራ ክልል ተጨማሪ ቤተእስራኤላውያንን የማስወጣት ዕቅድ እንደሌለ ማሳወቁን ተከትሎ ቤተእስራኤላውያን ለተቃውሞ አዳበባይ ከወጡ አንድ ቀን በኋላ ነው። እስራኤል ባለፈው ሳምንት በአይሁዶች እና ተመላሽ ዘመዶቻቸው ህግ ወደ እስራኤል ለመመለስ ብቁ ናቸው ያለቻቸውን 204 ሰዎች ከጎንደር አስወጥታለች። እስራኤል ከ200 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿን ከአማራ ክልል አወጣችሊከለስ ይችላል የተባለው የሀገሪቱ የፍልሰተኞች ፖሊሲ ተጨማሪ ቤተእስራኤላውያንን ከኢትዮጵያ ለማውጣት እንደሚያግዝ ተገልጿል። ቤተእስራኤላውያኑ ባለፈው እሁድ ኢየሩሳሌም ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወገኖቻቸው እንዲመጡ የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ነበር። በሰልፉ ኢትዮጵያ አማራ ክልል ውስጥ እየተደረገ ያለው ጦርነት በክልሉ በሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤተእስራኤላውያን ደህንነት ያሰጋናል ብለዋል።

እስራኤል 75ኛ ዓመት ምስረታዋን አክብራለች

የእስራኤል መንግስት ውሳኔ የተሰማው ከአማራ ክልል ተጨማሪ ቤተእስራኤላውያንን የማስወጣት ዕቅድ እንደሌለ ማሳወቁን ተከትሎ ቤተእስራኤላውያን ለተቃውሞ አዳበባይ ከወጡ በኋላ ነው። ፎቶ ከማህደር፤ የእስራኤል መንግስት ምስረታ 75ኛ ዓመት ሲከበር

ባለፈው ሳምንት በጠቅላይ ሚንስትር ጽ/ቤት ደጅ በተደረገ ሰልፍ 204 ስደተኞች ከጎንደር እንዲወጡ መደረጉ ይታወሳል። የቤተ እስራኤላውያኑ ዘመዶቻቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ የሚጠይቀው ሰልፍ ሲያደርጉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህ የመጀመሪያው ነው።የእስራኤል መንግሥት ምስረታ 75ኛ ዓመት በሌላ በኩል እስራኤል በሱዳን እና ሌሎች የአፍሪቃ ሀገራት እየተደረጉ ያሉ ጦርነቶችን ተከትሎ ተግባራዊ እያደረገች ያለው  ጥብቅ የስደተኞች ፖሊሲ ባለበት ይቀጥላል ነው የተባለው። እስራኤል በሱዳን በአጠቃላይ ፣ በምዕራባዊ ዳርፉር  የሚደረጉ ጦርነቶች ፣ እንዲሁም ከቱኒዚያ ፣ ሊቢያ እና ሌሎች ሀገራት የሚመጡ ስደተኞችን ለመቆጣጠር ጠበቅ ያለ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችል ተጠቁሟል።

ዜናነህ መኮንን 

ታምራት ዲንሳ 

አዜብ ታደሰ

 

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እስራኤል ከቤተእስራኤላውያን አንጻር የምትከተለውን ፖሊሲ ማሻሻል ለምን አስፈለጋት ?

ተዛማጅ ዘገባዎች

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እስራኤል ከ200 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿን ከአማራ ክልል አወጣች 11.08.2023

እስራኤል ከአማራ ክልል ከ200 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿን በተሳካ ሁኔታ ማውጣት መቻሏን አስታወቀች። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኒያሚን ኔታንያሁ በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክት «እነዚህ ሰዎች ከጎንደር እና ከባሕር ዳር ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ ነበሩ። ከዚያ እስራኤል ይደርሳሉ» ብለዋል።

የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ

የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ 14.08.2023

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሳምንት በፊት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአብላጫ ድምጽ ዛሬ አጸደቀ። አዋጁን 16 የፓርላማ አባላት ሲቃወሙት፤ 12 አባላት ደግሞ ድምጽ ከመስጠት ታቅበዋል። በአማራ ክልልና "እንዳስፈላጊነቱ በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች" ተግባራዊ እየተደረገ ለሚገኘውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ተሰይሟል።

25/03/2020 Landscape and traditional african village house in Lalibela village in Amhara region, Northern Ethiopia

የአማራ ክልል ከተሞች ሰላማዊ ውሎ፣ የአውሮጳ ኅብረት የአሜሪካና አጋሮቿ መግለጫ 11.08.2023

ሸዋሮቢት፣ ላሊበላ እና ጎንደር መነቃቃት መጀመራቸውን የከተሞቹ ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። አንድ የላሊበላ ነዋሪ "ከወሰን፣ ከማንነት እና ከፍትኃዊ ተጠቃሚነት ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን መንግሥት በተገቢው ሁኔታ አይቶ ምላሽ" መስጠት እንዳለበት ገልጸዋል። በነበረው ግጭት በሕይወት እና በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት ወደፊት ይገለጻል ተብሏል