 እስረኞች እንዲለቀቁ ኢሰመኮ አሳሰበ | ኢትዮጵያ | DW | 02.02.2022

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ኢትዮጵያ

እስረኞች እንዲለቀቁ ኢሰመኮ አሳሰበ

በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት ታስረው እስካሁን ያልተለቀቁት በአስቸኳይ እንዲለቀቁ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አሳሰበ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:02

በቀጣይ መሠራት ስለሚገባቸው ሥራዎች መግባባት ላይ ተደርሷል ተብሏል

በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት ታስረው እስካሁን ያልተለቀቁት በአስቸኳይ እንዲለቀቁ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አሳሰበ።ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫና ለDW በሰጠው ተጨማሪ ማብራሪያ እንዳለው ያልተለቀቁ ታሳሪዎች ጉዳያቸው በመደበኛ የፍርድ ሂደት እንዲታይና በ24 ሰአታት ፍርድ ቤት የመቅረብ መብታቸው እንዲከበር ጠይቋል። በኮሚሽኑ የሰብዓዊ መብቶች ምርመራና ክትትል ዳይሬክተር አቶ ኢማጅ አብዱልፈታህ ለDW ተጨማሪ ማብራሪያየሚኒስትርች ምክርቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ መወሰኑ በበጎ ጎኑ እንደተመለከተው ያተተው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የህዝብ ተወካዮች ምክርቤትም ወሳኔውን ተቀብሎ እንደሚያጸድቀው ተስፋ እናደርጋለን ብሏል።

ከዚህ ጎን ለጎን የእስረኞች ሰብዓዊ መብት አያያዝን በተመለከተ በጂማ፣ ሃዋሳና ድሬዳዋ ከተሞች ከሚመለከታቸው የፖሊስና የማረሚያቤት ሃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ምክክር መደረጉንም አክለዋል በምከከር መድረኩ በእስረኞች ሰብአዊ መብት አያያዝ የታዩ ክፍተቶች አስመልክተው አቶ ኢማጅ ለምሳሌ በኦሮሚያ በሚገኙ ስድስት ዞኖች ውስጥ በ10 ማረሚያ ቤቶች ላይ ኮሚሽኑ ያደረገው ክትትል ግኝቶች ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን ገልጸው በማረሚያ ቤቶች  በተለይም  የታራሚ የይቅርታ አሰጣጥ መቆሙ፣ የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው እስረኞች የቅጣት አፈጻጸም ላይ የታዩ ክፍተቶች፣ የማረሚያ ቤቶች የታራሚ መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አለመሆን፣ ከሕክምና አገልግሎት አሰጣጥ ጋር  ያለው ችግር ሳይቀረፍ መቀጠሉ፣ በማረሚያ ቤቶች ልዩ ድጋፍ ለሚፈልጉ ታራሚዎች ሁኔታዎች አለመመቻቸታቸው፣ ከሚመለከታቸው ውይይት ተደርጎባቸው በቀጣይ መሰራት የሚገባቸው ስራዎች ላይ መግባባት ላይ ተደርሷል ሲሉ አክሏል፡፡
የሰብዓዊ መብት አያያዝ ለኮሚሽኑ ብቻ የሚወረወር ሰራ እንዳይደለ የገለጹት አቶ ኢማጅ የሚመለከታቸው ሃላፊዎችና ህዝቡ የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ ጥሪ አቅርበዋል።

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሄር

ኂሩት መለሰ

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በቀጣይ መሠራት ስለሚገባቸው ሥራዎች መግባባት ላይ ተደርሷል ተብሏል  

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አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቦርድ ሥራ 18.11.2021

የኢትዮጵያ መንግሥት የደነገገዉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ገቢር የሚያደርጉ ወገኖች የሰብአዊ መብቶች ከጣሱ ጉዳዩን በቀላሉ እንደማያልፈዉ የአዋጁ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ አስታወቀ።

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የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ነቀፋ 14.05.2020

የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመተላለፍ  የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ አላደረጋችሁም በሚል ዜጎችን ማሰሩ ተገቢ አይደለም በማለት የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ነቀፈ