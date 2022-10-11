«እርዳው ነጋሽ ሚኮ፤ከኢትዮጵያዋ መንደር መንጂግሶ ጠዴ እስከ ጀርመንዋ ኮሎኝ »ክፍል ሁለት

የእነ አቶ እርዳው ማኅበር እርዳታ፣ከትምህርት ቤቶቹ ግንባታ በተጨማሪ ለሴቶች ተማሪዎች አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች አቅርቦትንም ያካተተ ነበር። እርዳው በጎርጎሮሳዊው 2019 ስራቸውን ከገመገሙ በኋላ በአጠቃላይ 274 ሺህ 523 ዩሮ ከ69 ሳንቲም የፈጀውን ይህን ፕሮጀክት አበቁ። ዞነንብሉመን ማኅበርም ስራውን አቆመ።
የነፃ ትምሕርት እድል አግኝተው የዛሬ 41 ዓመት ጀርመን የመጡት እርዳው ነጋሽ ሚኮ ፣ባለፈው ሳምንት ጀርመን መካኒካል ምህንድስና መማራቸውን ከዚያም ከጀርመን ወደ አሜሪካን ከተሰደዱ በኋላ ወደ ጀርመን ኮሎኝ ተመልሰው ለ30 ዓመታት ፎርድ በተባለው የአሜሪካን ኩባንያ መስራታቸውን ነግረውናል። ከጥቂት ዓመታት በፊት ደግሞ ለቤተሰባቸው ካቀዱት ፕሮጀክት በተጨማሪ በህይወታቸው ትልቅ ስፍራ የሚሰጡት አንድ ሌላ ፕሮጀክት አካሂደው ከፍጻሜ አድርሰዋል። የወጡበትን ማኅበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ ያሰቡበትን ይህን ፕሮጀክት እውን ለማድረግ አስቀድመው ብዙ ሙከራዎችን ሲያደርጉ ነበር።ከብዙ ቢሮክራሲና ውጣ ውረድ በኋላ፣ በጎርጎሮሳዊው ሚያዚያ 2009 የትምሕርት ቤቱ ስራ ተጀመረ። እርዳውም እጅግ ተደሰቱ።በግንባታው መጀመር የተደሰቱት እርሳቸው ብቻ አይደሉም። የፕሮጀክቱ ተባባሪዎችም ትብብሩ ወደ ድርጅት እንዲያድግ ሲጠይቁ፣ ከዚያ በፊት ከአባላቱ የተወሰኑት ስራውን በአካል ተገኝተው እንዲያዩ በጠየቋቸው መሠረት፣ከመካከላቸው ሦስት ጀርመናውያን ፈቃደኛ ሆነው መንጂግሶ ጠዴን ጎበኙ። ኅብረተሰቡን መስለው ኑሮውን እየኖሩ የቆዩት ጀርመናውያኑ ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ በኋላ ለትምህርት ቤቶች ግንባታ እርዳታ የማሰባሰብ ዓላማ ያነገበውን «ዞነንብሉመን » የተባለውን ማኅበር በ21 አባላት፣ በሚሰሩበት በፎርድ ኩባንያ መሠረቱ። አቶ እርዳው ጀርመናውያኑን ይዘው መሄዳቸው ብዙ ጥቅሞችን አስገኝቷል ይላሉ።
ከዚያ በኋላ በመካከሉም 30 የሚሆኑ የድርጅቱ አባላት ትምሕርት ቤቶቹ ወደተገነቡባቸው መንጂግሶ ጠዴና ጨፌዶንሳ ሄደዋል።የጀርመን መንግሥት መንግሥት ድርጅቶች፣ቡድኖች እና ግለሰቦች በሰጡት እርዳታም ስራውን ከፍጻሜ ለማድረስ ተችሏል። የመጀመሪያው የመንጂግሶ ጠዴ የመጀመሪያ ደረጃ ትምሕርት ቤት ነው። እስከ አራተኛ ክፍል ትምሕርት ይሰጥበት የነበረውን የመንግሥት ትምሕርት ቤት እስከ ስምንተኛ ክፍል ለማሳደግ፤ የጨፌዶንሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም አስራ አንደኛና አስራ ሁለተኛ ክፍል ማስተማር እንዲችል መማሪያ ክፍሎች ተገነቡ።
አቶ ዘውዱ መግራራ ከጨፌዶንሳ ፣ኅብረተሰቡ በነዚህ ትምህርት ቤቶች መገንባት ያገኘው ጥቅም ቀላል የሚባል አለመሆኑን አስረድተዋል።
የትምህርት ቤቶቹ በነዚህ አካባቢዎች መገንባት በተለይ ሴቶች ተማሪዎች በትምህርታቸው እንዲገፉ ጥሩ አጋጣሚ ፈጥሯል። የእነ አቶ እርዳው ማኅበር እርዳታ፣ከትምህርት ቤቶቹ ግንባታ በተጨማሪ ለሴቶች ተማሪዎች አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች አቅርቦትም ያካተት ነበር። እርዳው በጎርጎሮሳዊው 2019 ስራቸውን ከገመገሙ በኋላ ውሳኔያቸውን መጀመረያ በፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ለሆነው ኅብረተሰብ ቀጥለውም ለማኅበራቸው አባላት አሳወቁ ።በአጠቃላይ 274 ሺህ 523 ዩሮ ከ69 ሳንቲም የፈጀው ፕሮጀክት በዚሁ ዓመት አበቃ ማኅበሩም ስራውን አቆመ። ፕሮጀክቱን ፈጽመው ለኅብረተሰቡ ሲያስረክቡ ለዚሁ ዓላማ የተቋቋመው ዞነንቡሉመን የተባለው ማኅበር ተዘግቶም ቀሪው ገንዘብ በኢትዮጵያ ለሚንቀሳቀሰው ዛሬ በሕይወት የሌሉት ጀርመናዊው ካርልሀይንዝ በም ለመሰረቱት «ሰዎች ለሰዎች ድርጅት» መሰጠቱን አቶ እርዳው ተናግረዋል።አቶ እርዳው በፈቃዳቸው ጡረታ ከወጡ አራት ዓመት ሆኗቸዋል።
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ