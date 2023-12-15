በድርቅና ረሃብ ለተጎዱ ወገኖች እርዳታ የማሰባሰቢያ ዘመቻ
በትግራይ ክልል ለረሀብ የተጋለጡ ዜጎች ለማገዝ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎች፣ እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማትን ያካተተ አስቸኳይ ምላሽ ለትግራይ የተባለ ኮሚቴ መስርቶ ገቢ ማሰባሰብ መጀመሩ ተገልጿል።
በሌላ በኩል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደርም በድርቅና ረሃብ ለተጎዱ ወገኖች አስቸኳይ ድጋፍ ለማድረስ እንዲቻል በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅስቀሳ እና የገንዘብ ማሰባሰብያ ዘመቻ መጀመሩን ዶቼ ቬለ ጉዳዩን የሚከታተሉ ወገኖች ተረድቷል።
ይህንኑ ለማስተባበር ከሚንቀሳቀሱት መካከል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዋግኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጻጻስ አቡነ በርናባስ ስላለው ሁኔታ እንዲህ ይላሉ። «እንደሚታወቀው በዚህ ሁለት ሶስት አመታት በጦርነት የተጎዳ አካባቢ ነው። ብዙ ዓብያተ ቤተክርስትያናት እንደፈረሱ እና ሳይሰሩ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ዜና ሳይሰሩ የቀረበት ሁኔታ አለ። አሁንም ቢሆን ሀገሪቱ ከጦርነት አልወጣችም» ብለዋል።
ይህ እንዳለ ሆኖ የ2015 ዓ,ም የመኸር ዝናብ ባለመዝነቡ በተለይም በስሀላ፣ ዝቋላ እና አበርገሌ ወረዳዎች እና ስድስት ቀበሌዎች ድርቅ መከሰቱን ያስረዳሉ።
በዋግህምራ ሁለት ወረዳዎች «ሰሚ አጥተዋል» መባሉ
ባለው ድርቅ እና ርሀብ ምክንያትም እስካሁን 13 ሰዎች እና በሺዎች የሚቆጠሩ የቀንድ ከብቶች በእነዚህ ወረዳዎች መሞታቸውንም በዋግ ኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጻጻስ አቡነ በርናባስ ይናገራሉ።
«4200 የወንድ ከብቶች ሞተዋል። ፍየል እና በግን ሳይጨምር ። ወደ 170 ሺህ የቀንድ ከብት ወደ ሌላ ቦታዎች ተሰደዋል። » ይላሉ። ችግሩም ዕለት ከዕለት እየተባባሰ ነው የመጣውም ይላሉ። ስለዚህም ችግር ኢትዮጵያውያን ወገኖች እንዲሰሙት እና በርሀብ ለተጎዱት ወገኖች የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ እና ጎ ፈንድ ሚ መከፈቱን ያስረዳሉ።
«የሀገረ ስብከቱ አካውንም አለ። ጎ ፈንድ ሚም ተከፍቷል። በዚህ በከፈትነው አካውንት ላይ በሁሉም ዓለም ያለ ህዝብ ሁሉ የተቻለውን ድጋፍ እንዲያደርግ። እዛም ያሉ ወገኖች እህል በመሸመት እና ወደ ቦታው እንዲያደርስ » በማድረግ ቢተባበር ሲሉ ጥሪ ያደርጋሉ። ገንዘቡም አሁን ለጠቀሷቸው ሶስት ወረዳዎች እንደሚውል በዋግ ኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጻጻስ አቡነ በርናባስ ተናግረዋል።
ልደት አበበ
ሸዋዬ ለገሠ