 እርዳታ ለመውሰድ ገንዘብ የተጠየቁት ተፈናቃዮች | ኢትዮጵያ | DW | 05.03.2022

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ኢትዮጵያ

እርዳታ ለመውሰድ ገንዘብ የተጠየቁት ተፈናቃዮች

በአዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ጉራፈረዳ ወረዳ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች  የእርዳታ እህል ለመውሰድ  የገንዘብ ክፍያ እየተጠየቅን ነው ሲሉ ቅሬታችውን አሰሙ፡፡ ተረጂዎቹ እንዳሉት የዕለት ደራሽ እርዳታውን ለመውሰድ ከአካባቢው የቀበሌ መስተዳድር በነፍስ ወከፍ እስከ 30 ብር ይጠየቃሉ፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:47

በጉራ ፈርዳ ተፈናቃዮች እርዳታ ለመውሰድ ገንዘብ እየተጠየቅን ነው አሉ

በአዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ጉራፈረዳ ወረዳ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች  የእርዳታ እህል ለመውሰድ  የገንዘብ ክፍያ እየተጠየቅን ነው ሲሉ ቅሬታችውን አሰሙ፡፡

ተረጂዎቹ እንዳሉት የዕለት ደራሽ እርዳታውን ለመውሰድ ከአካባቢው የቀበሌ መስተዳድር በነፍስ ወከፍ እስከ 30 ብር ይጠየቃሉ፡፡ በጉዳዩ ዙሪያ የተጠየቁተ በየደረጃው የሚገኙ የክልሉ ባለሥልጣናት በተረጂዎቹ ቅሬታ ላይ  መረጃው እንዳላቸው ለዶይቼ ቨሌ ተናግረዋል፡፡ ከተረጂዎች ኪስ ብር መውሰድ አግባብ አይደለም ያሉት ባለሥልጣናቱ ክልሉ አስቸኳይ የማስተካከያ እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል ብለዋል፡፡

 ሸዋንግዛው ወጋየሁ 

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በጉራ ፈርዳ ተፈናቃዮች እርዳታ ለመውሰድ ገንዘብ እየተጠየቅን ነው አሉ  