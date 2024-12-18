እሥር ላይ ሆነው በሕመም ውስጥ የሚገኙት የምክር ቤት አባላት ጉዳይ

እሥር ላይ ሆነው በሕመም ውስጥ የሚገኙት የምክር ቤት አባላት ጉዳይረቡዕ፣ ታኅሣሥ 9 2017
ባለፈው ሰኞ በመቅረዝ ጠቅላላ ሆስፒታል የቅድመ ካንሰር ምርመራ የተደረገላቸው በሽብር የተከሰሱት አቶ ክርስትያን ታደለ እና አቶ ዮሐንስ ቧያሌው የምርመራ ውጤታቸው ነገ ይታወቃል ። የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት ከአንድ ወር በፊት ለቃሊቲ ማረሚያ በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ሁለቱ ተከሳሾች ከሁለት ሳምንታት በፊት የአንጀት ቀዶ ህክምና ተደርጎላቸው ነበር። በወቅቱ የአንጀት ቀዶ ጥገና ህክምና ከተደረገላቸው በኋላ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተከሳሾቹ ሆስፒታሉ ውስጥ ሆነው እንዲከታተሉ ፈቃድ ባለመስጠቱ ተመልሰው ወደ ማረሚያ ቤት ተወስደዋል። በሌላ በኩል 51 ተከሳሾችን በያዘው በእነ ዶክተር ወንድወሰን አሰፋ መዝገብ ሥር ያሉት 23ት የሽብር ተከሳሾች ላይ ትናንት እና ከትነንት ወዲያ ሰኞ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ችሎት ቀርበው ምስክርነት መስጠት ጀምረዋል ።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክትስትያን ታደለ እና የአማራ ክልል ምክር ቤት እና ብልጽግና ፓርቲ በሚመራው መንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣን የነበሩት አቶ ዮሃንስ ቧያለው ለቀዶ ሕክምና የሚዳርግ ሕመም የተጋለጡበት ምክንያት ምን እንደሆነ ጠበቃቸው እና የሕግ አማካሪ የሆኑትን ሰለሞን ገዛኸኝን ጠይቀናቸዋል።
"አዋሽ አርባ በነበሩበት፣ ሰዓት እንዲሁም አቶ ዮሃንስ ሰመራ በእሥር በቆዩበት ሰዓት በደረሰባቸው የአንጀት ድርቀት ምክንያት ወደ አዲስ አበባ አምጥተዋቸው ሆኖም ግን ሕክምናቸውን ሳይጨርሱ ወደዚያ ተመልሰው ቆይተው ከዚያም በኋላ ክስ ተመሥርቶባቸው ፍርድ ቤት ቀርበው በሕመም ላይ የቆዩ ነበሩ" ብለዋል።
ጠበቃ ሰለሞን ገዛኸኝ እንደሚሉት የሁለቱን ተከሳሾች ጉዳይ የሚመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በትደጋጋሚ ሕክምና የማግኘት መብታቸው እንዲከበር በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ስር ለሚገኘው ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ትዕዛዝ ቢያስተላልፍም የአፈፃፀም መዘግየት ተከስቶ ቆይቷል።
"የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሽብር ዐዋጅ ተከሰው እያለ ከሁለት ወር በላይ የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙ በተለይ የዐይናቸው እና የአንጀታቸው - መቅረዝ ሆስፒታል እና ዲማ የዐይን ሕክምና ማዕከል ሕክምና እንዲያገኙ ጠይቀው የነበረ ቢሆንም ማረሚያ ቤቱ የተለያዩ ምክንያቶችን በማቅረብ ለረጅም ጊዜ የሕክምና አገልግሎት ሳያገኙ ቆይተዋል"። ሁለቱ የሕዝብ ተወካይ የምክር ቤት አባላት ከሁለት ሳምንታት በፊት ግን የቀዶ ሕክምና አገልግሎት ማግኘት ችለዋል።
"መቅረዝ ሆስፒታል ሄደው ሁለቱም ቀዶ ጥገና ተደርጎላቸው ደም ይፈሳቸው የነበረ ስለመሆኑ ነው ከቤተሰቦቻቸውም ከእነሱም የሰማሁት" ሲሉ ጠበቃ ሰለሞን ገዛኸኝ ለዶቼ ቬለ ገልፀዋል።ሕክምናቸውን በሆስፒታሉ ሆነው እንዲከታተሉ የቀረበ ጥያቄ አልነበረም ወይ የሚለውን የጠየቅናቸው ጠበቃ ሰለሞን ገዛኸኝ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል።
"የሚፈሰው ደም ስለመቆሙ መረጋገጥ እና እንዳይፈስ ለማድረግ እዚያው መቆየት እንዳለባቸው የሆስፒታሉ ጥያቄ ነበር። ግን በዕለቱ አጅበው የመጡት ኃላፊ ግልጽ የሆነ ትዕዛዝ ለማረሚያ ቤቱ አልደረሰንም በማለት ያንን ማድረግ ሳይቻል ነው ወደ ማረሚያ ቤት የመለሷቸው"።
አቶ ክርስትያን ታደለ እና አቶ ዮሃንስ ቧያሌው የተደረገላቸው የቅድመ ካንሰር ምርመራ ውጤት ለነገ የተቀጠረ ሲሆን ውጤቱን ተከትሎ ከባድ የአንጀት ቀዶ ጥገና ይደረግ አይደረግ የሚለው የሚታወቅ ይሆናል ተብሏል።
በተመሳሳይ 51 ተከዶሳሾችን በያዘው በእነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ መዝገብ 23ቱ ሰዎች ጉዳያቸው በችሎት ቀሪዎቹ ደግሞ በሌሉበት እየታየ ሲሆን ዐቃቤ ሕግ 96 ምስክሮች አሉኝ በማለቱ ምክንያት በፍርድ ቤቱ የ 10 ቀን የምስክር አሰማም ጊዜ ተፈቅዶለት ከሰኞ ዕለት ጀምሮ ምስክሮች ችሎት እየቀረቡ መሆኑን ጠበቃ ሰለሞን ገዛኸኝ ተናግረዋል።
"ሰኞ ዕለት ዐቃቤ ሕግ አምስት ምስክሮችን ይዞ ቀርቦ ነበር። የደረጃ ምስክሮች ናቸው። ቀጥተኛ ምስክሮች ሳይሆኑ። በትናንትናው ዕለት የቀረቡት ደግሞ አምስት ምስክሮች ናቸው"።
ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ