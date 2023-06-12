እልባት ያላገኘው የኦሮሚያ የፀጥታ ስጋት

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ የምትገኘው የአድአ በርጋ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ባለፈው ሐሙስ መገደላቸውን ወረዳው አስታውቋል። ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ አንድ የአካባቢው ነዋሪ እንደሚሉት ምክትል አስተዳዳሪውን ጨምሮ ባለፉት ወራት አምስት ሰዎች ተገድለዋል።
በኦሮሚያ ክልል የፀጥታ ችግር ጎልቶ ከምስተዋልባቸው አከባቢዎች ከአዲስ አበባ ከ70 ኪ.ሜ ርቀት ባልበለጠ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው የአደዓ በርጋ ወረዳ ተጠቃሽ ናት፡፡ በዚህ ወረዳ ከሰሞኑ የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ ለሊት በመኖሪያ ቤታቸው ተገድለዋል፡፡ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን የወረዳዋ ከተማ እንጪኒ ነዋሪ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ ሲሰጡ አሁን አሁን የፀጥታው ጉዳይ አስጊ ሆኗል ነው የሚሉት፡፡ እንደ ነዋሪው አስተያየት ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ ቢያንስ በወረዳው አምስት የአከባቢው ተወላጅ በሆኑ የወረዳው የአስተዳደር አካላት ላይ ማንነቱ በውል ባልተገለጸ ባሉት ታጣቂዎች ግድያ ተፈጽሟል፡፡
“የሰላም ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ነው፡፡ ይህን መንግስትም ያውቃል፡፡ አሁን ለየት ባለ መልኩ የአከባቢው ተወላጅ አመራሮች ላይ ተደጋጋሚ ግድያ እየተፈጸመ ይገኛል፡፡ ባለፈው ሳምንት ሃሙስ ሌሊት በቤታቸው የተገደሉት የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አብዲሳ ቀነኒ፣ ከሁለት ወራት በፊት የተገደሉት የሙገር ከተማ ከንቲባ ከተማ አዱኛ፣ ታደሰ ቸርነት እና ደጀኔ ብዲራ የሚባሉ የወረዳው ሰራተኞች እንዲሁም ከተማ የሚባል የፓርቲ አመራር በዚሁ 6 ወራት ውስጥ ነው የተገደሉ፡፡ ይህ በመንግስት ታይቶ መፍትሄ ብሰጥ መልካም ነው፡፡”
በዚህ በነዋሪዎች እሮሮ ላይ ባለስልጣናት አስተያየት እንዲሰጡበት ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኩመላ ሂርጳ እና ለወረዳው ፖሊስ አዛዥ ደጋግመን ደውለን ስልካቸው አይነሳልም፡፡ የወረዳው ኮሚዩኒኬሽን በይፋዊ የማህበራዊ ገጹ ባወጣው የሃዘን መግለጫ ግን የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አብዲሳ ቀነኒ ቤካቴ በምትባል አነስተኛ ከተማ ጭካኔ በተሞላበት መንገድ የተገደሉት ባልታወቀ አካል ነው ብሏል፡፡ የወረዳው ኮሚዩኒኬሽን በዚህ መግለጫው ምክትል አስተዳዳሪው የተገደሉት ሃሙስ ምሽት መሆኑንም አሳውቋል፡፡
በወረዳው የፀጥታ ችግሩ እያሳሰባቸው እንደመጣ ስጋታቸውን ያጋሩን ነዋሪ ግን ከግድያው ባሻገር ሰው እየታገተ ገንዘብ መጠየቁም እየከፋ እና መደበኛም እየሆነ በመምጣቱ በርካታ ነዋሪዎች አከባቢውን እየለቀቁ ነው የሚል አስተያየታቸውንም አክለው ሰጥተውናል፡፡ “በቀን እስከ 10 ሰው እቃቸውን እየጫኑ ከሙገር እና እንጭኒ ከተሞች አንጻራዊ ሰላም ወዳላቸው እንደ ሆለታ፣ ቡራዩ እና የቻለ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እየተሰደዱ ነው፡፡ በለሊት ሰው እየታገተ እስከ አንድ ሚሊየን ብር እየተጠየቀ ነው፡፡ በዚህ ሳምንት ብቻ እኔ ከምኖርበት አከባቢ ከዚሁ ከእንጪኒ ከተማ ሶስት ሰው ታግተው ተወስደዋል፡፡”
የአደኣ በርጋ ዋና ከተማ እንጪኒ ከመዲናዋ አዲስ አበባ በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ 63 ኪ.ሜ ግድም ርቀት ላይ ትገኛለች፡፡ ሌላኛው የወረዳዋ ከተማ ሙገር ደግሞ 75 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ነው የምትገኘው፡፡ በዚህ ወረዳ እንደ ዳንጎቴ እና ሙገር ያሉ የአገሪቱ ግዙፍ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ይገኛሉ፡፡
በኦሮሚያ ከዚህ አከባቢ በተጨማሪ በተለያዩ አከባቢዎችም የፀጥታ ስጋቱ መቀጠሉን የሚያሳዩ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ፡፡ ባለፈው ሳምንት ሐሙስ በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ የታጠቁ አካላት አደረሱ በተባለው ጥቃትም ሶስት ሰዎች መገደላቸውና የአርሶአደር ከብቶች መዘረፋቸውንም ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡ "በሶስት አቅጣጫ ነው ወደ አጋምሳ መጥተው ተኩስ የከፈቱት፡፡ ሶስት ሰዎች ህይወት አልፈዋል፡፡ አንድ በእርሻ ማሳ ላይ የነበሩ አቶ ዱባለ ተገኘ የተባሉ ነዋሪም ትናንት በእነዚህ ታጣቂዎች ህይወታቸው አልፈዋል፡፡ ሚግር በሚባል ጎጃም መስመርና ሀሮ በሚባሉ ቦታዎችን የሚመጡት፡፡ ከአጋምሳ ተፈናቅለን ከዚህ በፊት የሆሮ ጉዱሩ ዞን ከተማ ሻምቡ ከተማ ላይ ነበርን፡፡"
" ወደ 30 ከብቶችን በትናንትው ዕለት ወስደዋል፡፡ አንድ ሰው የአካል ጉዳት አድርሰዋል ሌሎች ደግሞ ሸሽተው ነው ያመለጡት፡፡ ሰው ወጥተው መግባት አልቻለም፣ማረስ አልተቻለም፡፡ በርካታ ሰዎችም ለርሀብም እየተጋለጠ ነው፡፡
በዚሁ ባለፈው ሳምንት ውስጥ በምዕራብ ጉጂ ዞን ቡሌ ሆራ አቅራቢያ “ባዳ መጋጠ” በምትባል ስፍራ በህዝብ ማጓጓዣ ተሽከርካሪ ላይ በተከፈተ የተውክስ እሩምታ ሁለት ሰዎች ተገድለው አራት እንደቆሰሉ የአይን እማኝ እና የዞኑ ባለስልጣን ዋቢ አድርገን መዘገባችን ይታወሳል፡፡ እንዲሁም በምእራብ ወለጋ ውስጥ እናንጎ በተባለች ስፍራ በአምቡላንስ ከጊምቢ ወደ ደምቢዶሎ በመጓዝ ላይ የነበሩ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የጤና ባለሙያ አቶ ገመቹ ጀቤሳ በተከፈተባቸው ተውክስ መገደላቸው ተዘግቧል፡፡
በክልሉ እልባት ያላገኘ የመሰለውን የሰላም እና ፀጥታ ጉዳይ መንግስት በምን አይነት መልኩ ምላሽ ለመስጠት አቅዷል በሚለው ላይ አስተያየት እንዲሰጡበት ለክልሉ የኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ እና ለክልሉ ሰላምና ፀትታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ደውለን ምላሽ ባለማግኘታችን ለዛሬ አስተያየታቸውን ማካተት አልቻልንም፡፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ከሰሞኑ በሰጠው መግለጫ የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የህግ የበላይነትን ማስከበር መሆኑን አስገልዝቧል፡፡ ሚኒስቴሩ ከትናንት በስቲያ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰፈረው ጽሁፍ “ሸነ” ካለው ታጣቂ ቡድን ጋር ሰላም በማውረድ በኦሮሚያ ሰላም ለማስፈን የሚደረግ ጥረት መቀጠሉን አውስቷል፡፡
ከአንድ ወር በፊት በመንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል በታንዛንያ የተጀመረው የሰላም ድርድር ያለ ተጨባጭ ውጤት መጠናቀቁን ተከትሎ በኦሮሚያ በተለያዩ አከባቢዎች በመንግስት እና በሸማቂ ቡድኑ ታጣቂዎች መካከል ግጭት መባባሱ በስፋት ይነገራል፡፡
ሥዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ