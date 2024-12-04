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እልባት የሚሻው ያልተቋረጠው የሽርካ ግድያ፤ የነዋሪዎች እሮሮ

ረቡዕ፣ ኅዳር 25 2017

እንደ ነዋሪዎች አስተያየት ቢያንስ ላለፈው አንድ ኣመት ንጹሃን በተናጥልና ተሰብስበው ሲገደሉ “ሀይማኖት ተኮር ጥቃት የሚመስል” እንደነበር ተነግሯል፡፡ ከወረዳው ሶሌ ዲገሉ ቡና ተፈናቅለው በወረዳዋ ከተማ ጎበሳ ያለ ምንም የገቢ አመንጪ ስራ የተጠለሉ ተፈናቃይ በአሁኑ ጊዜ አርሶአደሩ ምርቱን ጥሎ በመኮብለሉንና የሚመገበውማጣቱንም ተናግረዋል።

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Äthiopien Addis Ababa | Landschaft Oromia Region
ምስል Seyoum Getu/DW

እልባት የሚሻው ያልተቋረጠው የሽርካ ግድያ፤ የነዋሪዎች እሮሮ

በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ሽርካ ወረዳ ታጣቂዎች ባለፈው ሳምንት ህዳር 19 ቀን 2017 ዓ.ም. እኩለ ለሊት ከአንድ መንደር የሰበሰቧቸውን ዘጠኝ ሰዎች ከቤታቸው በማውጣት ወደ ወንዝ ይዘው በመሄድ መረሸናቸው በመገናኛ ብዙሃን ተዘግቧል።እንደ አከባቢው ነዋሪዎች የአከባቢው ንጹሃን ዜጎች ሰቆቃና ጭንቀት ከዚህም ክስተት የሚሰፋና ከፍ ያለ ነው፡፡ ነዋሪዎቹ መገናኛ ብዙሃን ጋር የደረሰው የባለፈው ሳምንት ሓሙስ ክስተት ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ወዲህ ከአከባቢው ተለይቶ የማያውቅ አፈና እና ግድያ አንዱ ማሳያ እንጂ ብቸኛው አይደለም ነው የሚሉት፡፡
ኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ሽርካ ወረዳ ባለፈው ሳምንት ሓሙስ ህዳር 19 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዳር 20 አጥቢያ ታጣቂዎች አደረሱት በተባለው ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ዘጠኝ ሰዎች ከአንድ መንደር ተወስደው መረሸናቸውን ነዋሪዎችና የተጠቂ ቤተሰቦች ለዶቼ ቬለ መናገራቸውን ዘግበናል፡፡የሰላማዊ ሰዎች ግድያ በአርሲ ዞን ሽርካ ወረዳ

 

የተደጋገመው ጥቃት

ነዋሪዎች በሽርካ ወረዳ ሶሌ ፈረንቃሳ ቀበሌ ከሰሞኑ ስለተከሰተው ስለዚህና ለተደጋገመው መሰል ጥቃት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ያለው “የኦነግ ሸነ ታጣቂች” ያሉት ታጣቂ ቡድንን ይከሳሉ፡፡ በርግጥ ስለዚህ ክስተት ምላሽ ያልሰጠው ታጣቂ ቡድኑ በተደጋጋሚ የሚቀርቡበት መሰል ክሶችን ግን ስያስተባብል ተሰምቷል፡፡ ስለሰሞኑ ግድያ በመንግስት በኩል በይፋ የተባለ ነገር ግን አልተሰማም፡፡በምዕራብ አርሲ ዞን የዶዶላ የንጹሃን ግድያ
አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ አንድ የአከባቢው ነዋሪዎች ቤተሰብ ስማቸውን ለደህንነታቸው ስባል ባይገልጹም በዚህ አከባቢ ተደጋግሞ ይከሰታል ስላሉት ጥቃት ግን ይህን ብለዋል፡፡ “አሁን የአፈና እና የተናጥል ግድያ ጥቃቱ የሽርካ ወረዳን ሁሉንም ቀበሌ አዳርሷል ማለት ይቻላል” የሚሉት አስተያየት ሰጪው መሰል ጥቃት የባሌ አዋሳኝ ወረዳዎች ድረስ የሚዘልቅ ነው ባይ ናቸው፡፡

የአርሶአደሮቹ ብርቱ ፈተና 

ተለይተው የጥቃቶቹ ዒላማ የሆኑት የአከባቢው አርሶ አደር በስፋት ዓመቱን በሙሉ ቀጠለ የተባለውን ግድያ እና አፈና በመሸሽ የተሻለ ሰላም ይገኝበታል ወደተባለው የወረዳው ዋና ከተማ ጎቤሳ ስለመሸሸጋቸውም ይነገራል፡፡ መተዳደራው ገጠራማ አከባቢዎች የሆኑ ገበረው ሰብሉን ለመሰብሰብ በሚወጣበት ግን ግድያን ጨምሮ ለተደጋጋሚ እገታና አፈና እንደሚጋለጡ ነው የሚነገረው፡፡

አርሲ ዞን ሽርካ ወረዳ
አርሲ ዞን ሽርካ ወረዳ ምስል Seyoum Getu/DW

ይህ ደግሞ በአከባቢው ሰላማዊ አርሶ አደር ላይ የአለመረጋጋት ስሜትን ፈጥሯል፡፡ “አሁን አምና ጥቅምትና ህዳር አከባቢ እኔ በተወለድኩበት በአይን እይታ በሚታይ ስፍራ አንድ ወጣት ምርቱን በሚሰበስብበት ወቅት መላው ቤተሰቦቹ ተገድሎበታል፡፡ ስለዚህ ይህ በሚሆንበት፤ መንግስትም ተገቢውን ጥበቃ በማያደርግበት በምን አይነት መልኩ በቦታው መዋል ማደር ይቻላል፡፡ ደግሞ እንደገና ሰዎች ተረጋጋ የሚል ስሜት ኖሯቸው ወደቦታው ለመመለስ ስያስቡ አጥቂዎች ጠብቀው ተመሳሳይ እርምጃዎችን ይደግማሉ” በማለት እሮሮያቸውን አሰምተዋል፡፡

በአርሲ ዞን አሰላ አቅራቢያ በታጣቂዎች የደረሰ ጥቃት
በአርሲ ዞን የሚገኝና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋገሙ አለመረጋጋቶች ስሙ እየተነሳ ያለው ሽርካ ወረዳ በአርሲና ባሌ አዋሳኙ የጋለማ ተራራማ ቦታ ላይ ከበቆጂ 35 ኪ.ም. ግድም ርቆ የሚገኝ ስፍራ ነው፡፡ እንደ ነዋሪዎች አስተያየት ብያንስ ላለፈው አንድ ኣመት ንጹሃን በተናጥልና ተሰብስበው ስገደሉ “ሀይማኖት ተኮር ጥቃት የሚመስል” መታየቱ ተነግሯል፡፡
ከወረዳው ሶሌ ዲገሉ ቡና ተፈናቅለው በወረዳዋ ከተማ ጎበሳ ያለ ምንም የገቢ አመንጪ ስራ መጠለላቸውን አስረድተው አስተያየታቸውን የሰጡን ሌላው ተጎጂ የአከባቢው አርሶ አደር “አሁን ላይ ምርታችንን ጥለን በመኮብለላችን የምንመገበውም አጥተናል” ብለዋል፡፡

ኦሮምያ ክልል አርሲ ዞን
ኦሮምያ ክልል አርሲ ዞን ምስል Seyoum Getu/DW

አስተያየት ሰጪው እንደሚሉት መሰል “የመከራ” ያሉት ኑሮ የጀመራቸው ከአምና ህዳር 13 ጀምሮ በአከባቢው በንጹሃን ላይ አነጣጥሮ ጥቃት መፈጸም ከተጀመረ ወዲህ ነው፡፡ ከሰሞኑ ከተገደሉ ዘጠኝ ሰዎችም የጥቃቱ ሰለባ ከሆኑት አንዷ እህታቸው እንደሆነች ያስረዱት አርሶ አደሩ፤ “ይሄን ያህል ጉዳት ደርሶብንም መኖር አልቻልንም፡፡ እኔ አሁን ከየካቲት እስካ ነሃሴ የለፋሁበትን አዝመራ አሁን እንዴት እንደምሰበስበው አላውቅም” ሲሉ ያለባቸውን የደህንነት ስጋታቸውን አስረድተዋል፡፡
በሽርካ ተመሳሳይ ድምጾች በስፋት ይስተጋባሉ፡፡ ሌላውም የአከባቢው አርሶ አደር የጸጥታ ስጋቱ ተጋላጭ፤ “ስንት ሄክታር መሬት ጾሙን አድሯል፡፡ የዘራውንም መሰብሰቡ አስግቶናል፡፡ መንግስት ብያተርፈን” ሲሉ ተማጽእኖያቸውን አሰምተዋል፡፡


የአከባቢው ነዋሪዎች በስጋት ስላነሱት አስተያየቶቻቸው ላይ ባለስልጣናትን በተለይም የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አወቀ አሉላን ጨምሮ ሌሎችም ከአከባቢው ባለስልጣናት እስከ ክልል አስተያየታቸውን እንዲያክሉበት ጥረት ብናደርግም አልሰመረም፡፡ በርካታ የእስልምና እና ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ለዓመታት ተከባብረው በኖሩባት ሽርካ የቅርብ ጊዜያት ጥቃቶቹ ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ እንደሚመስልም ነዋሪዎች ያነሳሉ፡፡ ከዚህ ቀደም በአርሲ ዞን ምዕመኖቼ በተደጋጋሚ ተገድለውብኛል ስትል መግለጫ ያወጣችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባለፈው ዓመት በሽርካ ብቻ በተፈጸመው ተመሳሳይ ጥቃት በሶስት ቤተክርስቲያናት 36 ተከታዮቿ መቀበራቸውን ገልጻ ጉዳዩ እንዳሳሰባት መግለጿ ይታወሳል።

ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ 
 

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