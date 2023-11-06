ስለኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ አገር አቀፍ ውይይት
ውይይቱ፣ በቅርቡ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ላይ ከአሜሪካ ሕግ አውጪ ምክር ቤት( ኮንግረስ) አባላት ጋር ስለተካሄደው ስብሰባ ፣ እንዲሁም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ትብብር ማጠናከር በሚቻልበት መንገድ ላይ ያተኮረ ነበር። ድርጅቱ፣ከትናንት በስቲያ ባካሄደው አገር አቀፍ ውይይት ፣መላ አባላቱና ደጋፊዎቹን በማሳተፍ በጉዳዩ ላይ እንዲመክሩ አድርጓል፤በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ትብብር ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይም ተነጋግረዋል። ሊቀመንበሩ፣የውይይቱን ዓላማ በተመለከተ ጠይቀናቸው እንደሚከተለው ገልጸዋል። "በዚህ ውይይት ላይ ዓላማችን፣ ዓለም ላይ በተለይም አሜሪካ ውስጥ ያለው ዳያስፖራ ኢትዮጵያን በተመለከተ በትብብር አንድ ዓይነት አቋም ወይም አስተሳሰብ ላይ እየደረሰ ነው ብለን እናምናለን። ለዚህም ከተለያዩ አደረጃጀቶች የሚወከሉና ከኤፓክ ጋር በመተባበር የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ። የአሜሪካን ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ(ኤፓክ) ጥሪእነሱን የኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያን በማስቀደም፣ አጀንዳ ለማራመድ የራሳቸውን ድርሻ ለማውጣት መስራት እንዲጀምሩ እናስረዳለን። በበይነ መረብ አማካይነት በተካሄደው ውይይት፣በቅርቡ በአሜሪካ ይደረጋሉ ተብለው በሚጠበቁት ምርጫዎች ላይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በንቃት በመሳተፍ፣የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስቀድሙ ዕጩዎችን እንዲመርጡ ለማስቻል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተነጋግረዋል።
"የ2024 ምርጫ እየመጣ ነው።የፕሬዚዳንታዊውም የኮንግረስ አባላቱም።እነዚህ ምርጫዎች ላይ ለመሳተፍ መዘጋጀት ያስፈልጋል።የአሜሪካ ምርጫ እንደምታውቁት ብዙ ገንዘብ የሚያስፈልገው ስለሆነ የምርጫ መዋጮ ላይ፣ ተወዳዳሪዎቹ ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ሕጎችና ደንቦች ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ለማድረግ ወይም ስለኢትዮጽያ እንዲያውቁ ማድረግ ስለሚያስፈልግ፣በዚህ በተቆላለፈ ዓለም ላይ ማንነታችንን ማሳወቅ ካልቻልን ሌሎቹ ማንነታቸውን ማሳወቅ የቻሉ ሕዝቦች ናቸው የሚጠቀሙት፤ እና የኢትዮጵያን ማንነት ማሳወቅ ስለሚያስፈልግ እነዚህን ሰዎች ለማስመረጥ ዝግጅት ጀምረናል።" የኤፓክ ብሔራዊ ዕቅድና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እንዲሁም የኮሎራዶ ቅርንጫፍ ሊቀመንበር አቶ ነብዩ አስፋው በውይይቱ ላይ በሰጡት ማብራሪያ፣የአሜሪካ ኢትዮጵያ ሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተጠቀሚ በሚሆኑበት ሁኔታ ላይ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። " አሜሪካ የምንኖር ኢትዮጵያኖች አዲስ አይደለንም።ከ70 ዎቹ ጀምሮ ጀምሮ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ቁጥራችን ደርሷል።የአሜሪካ ኢትዮጵያ የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ፣ የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ፕሮጀክት
ሦስተኛ ትውልድ ደርሷል፤እና አሜሪካ ውስጥ ብዙ ኀይል አለን።ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን ኤፓክ የፖለቲካ ድርጊት ኮሚቴ በይፋ በአሜሪካ መንግስት ተመዝገቦ ስራ የጀመረው፤ እና ይህ ህብረት በዘር ሳንከፋፈል ለሁሉም ኢትዮጵያኖች ለዐማራ፣ ለኦሮሞ፣ለሶማሌ ለ81ዱም ብሔሮች እኩል በኢትዮጵያዊነት ነው ድምጽ የምንሰጠው።" አቶ ነብዩ፣በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ትብብራቸውን ካጠናከሩ፣ኢትዮጵያን አሁን ከገጠሟት በርካታ ተግዳሮቶች ለማውጣት እንደሚቻል አመልክተዋል። "በህብረት መቆም አለብን።የሶማሌ ሕዝብ ሲጎዳ እኔ ሶማሌ ነኝ ማለት አለብን፣የዓፋር ሕዝብ ሲጎዳ እኔ እኔ ዓፋር ነኝ ማለት ማለት አለብን፣የዐማራ ሕዝብ ሲጎዳ እኔ ዐማራ ነኝ ማለት አለብን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሁላችንም ነን።ይህንን ይዘን እኔም ያገባኛል ብሎ እኔ ቤት መጥቶ ሲያንኳኳ ጠብቄ ሳይሆን፣አንዱ ሲነካ ሁላችንም እንደተነካን ዐይተን አንድነታችንን በዚህ ካሳየን፣በዚህ ትብብር ሃገራችን ከገባችበት ቀውስ ውስጥ ማውጣት እንችላለን።ልዩነታችን ኀይላችን ነው ብለን እስከያዝነው ድረስ ኀይላችን ነው።በህብረት ስንሆን ደግሞ፣ከአሜሪካ ራሱ መማር እንችላለን።አሜሪካ ከሦስት ሺህ በላይ ቋንቋዎች የሚነገርበት ሃገር ነው፤የሌለ ዘር የለም እዚህ ሃገር ግን እንደልባችን ገብተን እንወጣለን በማንነታችን ተከብረን።ማድረግ እንችላለን ማድረግ አትችሉም የሚሉን ውሸት ነው።ስለዚህ ይህንን ይዘን አዲስ ምዕራፍ አዲስ ምዕራፍ አዲስ ታሪክ እንጀምርና ለአዲሱ ትውልድ እናስተላልፍ።"ብለዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ