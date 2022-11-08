 ኤቫ ካሊስ ከአዉሮጳ ኅብረት የኃላፊነት ሥራቸዉ ተባረሩ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 13.12.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

ኤቫ ካሊስ ከአዉሮጳ ኅብረት የኃላፊነት ሥራቸዉ ተባረሩ

የአውሮጳ ፓርላማ ምክትል ፕሬዝዳንት በሙስና ተጠርጥረዉ ተከሰሱ። ግሪካዊትዋ ኤቫ ካሊ የአዉሮጳ ህብረት በዓለም እግርኳስ ዋንጫ አዘጋጅዋ ኳታር ላይ የሚካሄደዉን ተጽኖ ለማንሳት ከኳታር ገንዘብ ተቀብለዋል በሚል ተጠርጥረዉ ነዉ። በቦርሳ ሙሉ ገንዘብም ተገኝቶባቸዋል። ግሪካዊትዋ የአዉሮጳ ኅብረት ከፍተኛ ባለሥልጣን ከኃላፊነት ሥራቸዉ ተባረዋል።

Eva Kaili

የአውሮጳ ፓርላማ ምክትል ፕሬዝዳንት በሙስና ተጠርጥረዉ ተከሰሱ። ግሪካዊትዋ ኤቫ ካሊ የአዉሮጳ ህብረት በዓለም እግርኳስ ዋንጫ አዘጋጅዋ ኳታር ላይ የሚያደርገዉን ተጽኖ ለማንሳት ወይም ለማለዘብ ከኳታር ገንዘብ ሳይቀበሉ አይቀርም በሚል ተጠርጥረዉ ነዉ፤ በቁጥጥር ስር የዋሉት። ከስልጣን የተነሱት ግሪካዊትዋ የቀድሞዋ የአዉሮጳ ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት  መርማሪዎች እንደገለፁት ኤቫ ካሊ ቤት በቦርሳዎች ሙሉ ገንዘብ ተገኝቷል። ነገሩ እጅግ አሳሳቢ ነዉ ያሉት የግሪክ መንግስት ቃል አቀባይ ጌኒስ ኦኪነሙ  ለተጨማሪ ችግር እንዳንዳረግ የአዉሮጳን ተቋማዊ አሰራር መጠቅ አስፈላጊ ነዉ ብለዋል። ግሪካዊትዋ ኤቫ ካሊስ ከአዉሮጳ ኅብረት የኃላፊነትና ሥራቸዉም ተነስተዋል።

«ጉዳዩ ምን ያህል ስፋት እንዳለው አናውቅም። ከወይዘሮ ካይሊ ጋር ያለው ጉዳይ በጣም አሳሳቢ እና በቤልጅየም ባለስልጣናት እጅ ላይ የሚገኘው ነው። ነገሩ ከበርካታ አቅጣጫዎች ሲታይ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ነገሩ ተጨማሪ ችግሮችን የሚዳርግ በመሆኑ የተቋሙን ሁኔታ እና የአውሮጳ አካላትን አሰራር የመጠበቅ ተቋማዊ ግዴታ አለብን።»

ከኳታር ገንዘብ ተቀብለዋል ተብለዉ በቁጥጥር ከዋሉት ከቀድሞዋ የአዉሮጳ ህብረት ፕሬዚዳንት ጋራ ሌሎች አራት ግለሰቦችም በዚሁ የሙስና ቅሌት መጠርጠራቸዉ ተነግሯል። ዛሬ ቆየት ብለዉ በወጡ መረጃዎች፤ የአዉሮጳ ህብረት ከፍተኛ ባለሥልጣን የነበሩት ሴት ወላጆች እና እህት በሙስናዉ ዉስጥ ስለመገኘት አለመገኘታቸዉ ለማጣራት የግሪክ መንግሥት፤  ሃብታቸዉን  እንዳይንቀሳቀስ ማድረጉም ተዘግቧል። 

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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