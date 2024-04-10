ኢድ በመቐለረቡዕ፣ ሚያዝያ 2 2016
የዘንድሮው የኢድ በዓል በመቐለ እንዲሁም በአጠቃላይ ትግራይ ክልል በድምቀት እየተከበረ ይገኛል ። ዛሬ ጠዋት በመቐለ ሰማእታት ጎዳና በነበረ ይፋዊ የኢድ በዓል አከባበር በዐሥር ሺዎች የሚቆጠሩ የእምነቱ ተከታዮች የተገኙ ሲሆን፥ የጦርነቱ ተፈናቃዮች ወደ ቀዬአቸው እንዲመለሱ እንዲሁም ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ጥሪ አቅርበዋል ። የመቐለ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለሥላሴ በበዓሉ ላይ ታድሞ ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል ።
ከአንድ ወር ፆም እና የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቶች በኃላ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዛሬ 1445ተኛውን የዒድ በዓል እያከበሩ ይገኛሉ። በመቐለ ከተማ ከሌሎች ዓመታት በተለየ፥ በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ ያለ ሲሆን፥ ወርሐ ረመዳን እና የዒድ በዓል ምክንያት በማድረግ ደግሞ ሕዝበ ሙስሊሙ አሁንም ወደቀዬአቸው ላልተመለሱ የጦርነቱ ተፈናቃዮ በግልና በተደራጀ መልኩ ድጋፍ አድርገዋል።
የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት ዋና ጸሐፊ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ "የሰላም ስምምነቱ በግዜው ሊፈፀም ባለመቻሉ በመላው ትግራይ ያሉ ተፈናቃዮች ወደቀዬአቸው መመለስ አልቻሉም። በዚህ አጋጣሚ ለመላው የዓለም ማሕበረሰብ ተፈናቃዮች ወደቦታቸው እንዲመለሱ ድምፃችን እናሰማለን" ብለዋል።
ዛሬ በመቐለ ሰማእታት ጎዳና በነበረ ይፋዊ የኢድ በዓል አከባበር ያነጋገርናቸው ተሳታፊዎች በበኩላቸው ከዓመታት በኃላ ደማቅ እና ሰላማዊ ያሉት በዓል እያከበሩ መሆኑ ይናገራሉ።
የረመዳን ወር ከቤተሰቦቹ ጋር ለማሳለፍ እንዲሁም በዓሉ ለማክበር ከዩጋንዳ ካምፓላ መምጣቱ የነገረን ከድር ሰይድ ከዓመታት በኋላ ሰላም ሆኖ፣ ከቤተሰቦቹ ጋር ታላቁን በዓል ማክበሩ ደስታ እንደፈጠረበት ገልጿል። ሌላው አስተያየቱ የሰጠን የበዓሉ ተሳታፊ ከድር ሳልሕ በበኩሉ እሱንና ቤተሰቦቹ ጨምሮ መላ ሙስሊም በረመዳን ወር ለተቸገሩ የእምነቱ ተከታዮች እና በአጠቃላይ በትግራይ ለሚገኙ እርዳታ ፈላጊዎች የአቅማቸውን ሲያደርጉ መቆየታቸው በማንሳት፥ ይህ የነበረው የመረዳዳት ተግባር እንዲቀጥል ጥሪ አቅርቧል።
በዛሬው የመቐለ የኢድ በዓል አከባበር ሰላም ለሁሉም፣ የተፈናቀሉ ወገኖች ወደቀዬአቸው ይመለሱ የሚሉ እና ሌሎች መልእክቶች ሲስተጋቡበት ነበር። የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት ለዓመታት ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክርቤት የነበረዉ ግንኙነት አቋርጦ ከቆየ በኃላ ግንኙነት ዳግም መጀመሩ የገለፀው በቅርቡ ነው።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ