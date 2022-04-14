 ኢዜማ ለመንግሥት ያስተላለፈው ማሳሰቢያ | ኢትዮጵያ | DW | 14.04.2022

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ኢትዮጵያ

ኢዜማ ለመንግሥት ያስተላለፈው ማሳሰቢያ

በብልጽግና ፓርቲ ባለሥልጣናት መካከል አደባባይ የወጣው ንትርክ ፓርቲው ራሱን አገራዊ እንደሆነ ቢገልጽም የብሔር ፓርቲ የመሆኑ ማሳያ እንደሆነና ይህም አገራዊ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) አመለከተ።

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በወቅታዊ ጉዳይ የኢዜማ መግለጫ


በብልጽግና ፓርቲ ባለሥልጣናት መካከል አደባባይ የወጣው ንትርክ ፓርቲው ራሱን አገራዊ እንደሆነ ቢገልጽም የብሔር ፓርቲ የመሆኑ ማሳያ እንደሆነና ይህም አገራዊ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) አመለከተ። የብልጽግና አመራሮች እርስ በርስ እየተናከሱ ለአገር ሥጋት ሆነዋል ሲል ፓርቲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ወቅሷል። የሀገሪቱን የጸጥታ ችግር ቅድመ ትንበያ የሚሰራው አካል ደካማ ወይም ቸልተኛ በመሆኑ የንጹሃን ዜጎች ሕይወት እንደዋዛ እንዲቀጠፍ ሀብትና ንብረትም እንዲወድምም አድርጓል ብሏል። ኢዜማ እንዳለው በአገሪቱ ከፍተኛ የመሬት ወረራ እየተፈፀመ ነው። ብልጽግና ለአምስት ዓመታት ልምራችሁ ሥልጣን ስጡኝ ካለ በኋላ ራሱ በአምስት ወራት ውስጥ ችግር ውስጥ ገብቷል ሲልም ኢዜማ ተናግሯል። ኢትዮጵያ አሁን ፈተና ውስጥ ትገኛለች ያለው ፓርቲው አገረ መንግሥቱ በፖለቲካ እንዝህላልነትና በአገሪቱ መሪዎች ትኩረት አለመስጠት ምክንያት ችግር ውስጥ ገብታለች ብሏል።

ሰሎሞን ሙጬ

ሸዋዬ ለገሠ

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በወቅታዊ ጉዳይ የኢዜማ መግለጫ  

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ኢትዮጵያ ውስጥ በዘንድሮ ዓመት ክልሎች ለምርታማነት ያቀረቡትን ጥያቄ መሰረት በማድረግ 22 ሚሊየን ኩንታል የሚጠጋ የአፈር ማዳበሪያ ጥቅም ላይ እንዲውል ዝግጅት መደረጉን ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ።

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ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በአስጊ ደረጃ እየተባባሰ መምጣቱን በዘርፉ የሚሠሩ ተቋማት ተናገሩ። በአንፃሩ መንግሥት ከፍተኛ ጥበቃ እንደሚያደርግላቸው የደነገጋቸው እና የፈረማቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችን አንድም ለማስከበር ፍላጎት ያጣ፣ በሌላ በኩል አቅም ያነሰው ይመስላል ሲሉ ያነጋገርናቸው የመብት ተቆርቋሪዎች ገልፀዋል።

የኢዜማ ማሳሰቢያ

የኢዜማ ማሳሰቢያ 04.03.2022

ፓርቲው የኢትዮጵያን የፀጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በመንግሥት ትኩረት ማነስ በአገሪቱ የሚከሰቱ ችግሮች ከዕለት ወደ ዕለት መጠናቸው እየበዛ መጥቷል ብሏል። የመንግሥት መዋቅር በተለያዩ ስውር አላማ ባላቸው ብሎ በገለፃቸው አካላት ተጠልፋልም ሲልም አመልክቷል።