ኢኮኖሚስቶች ስለ ሳይንስ ቤተ መዘክሩ ምን ይላሉ

ቅንጡው የኢትዮጵያ የጥበብ እና የሳይንስ ሙዚየም ምን ያክል ወጪ እንደተደረገበት በይፋ ባይገለጽም የግንባታው ጥራት፣ ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶች አይነት እና የተገጠመለት ቴክኖሎጂ በጀቱ ጠጠር ያለ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ። ሰባት ሔክታር ገደማ ከሚሰፋው ሙዚየም ቅጥር ግቢ ሁለት ግዙፍ ህንጻዎች አሉት።
በመሀል አዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስር ጽህፈት ቤት ዝቅ ብሎ የተገነባው የኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጥበብ እና የሳይንስ ሙዚየም ዛሬ በሮቹን ለእንግዶች ከፍቷል። በሙዚየሙ በሰው ሰራሽ አስተውሎት (Artificial intelligence) ላይ የሚያተኩር እና ሥመ ጥር ባለሙያዎች የተጋበዙበት ኮንፈረስ እየተካሔደ ነው። ህጻናትን ጨምሮ ለማንኛውም ጎብኝ የተፈቀደው የሳይንስ ኢግዚቢሽን በአንጻሩ ለሁለት ሣምንታት ገደማ ይቆያል። ሙዚየሙን መርቀው የከፈቱት ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ በተለይ ይኸን ኢግዚቢሽን የቻለ ሁሉ እንዲመለከት ጋብዘዋል።
"ሁሉም የሚችል ቤተሰብ ራሱም እንዲያይ ልጆቹንም እንዲያሳይ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ልጆቻችን እንዲህ አይነት ድንቅ ነገር እያዩ ካደጉ ለመፍጠር፤ የተሻለች ኢትዮጵያን ለመስራት በእጅጉ የሚያነሳሳ ነው" ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ተናግረዋል።
"ሁሉም የሚችል ቤተሰብ ራሱም እንዲያይ ልጆቹንም እንዲያሳይ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ልጆቻችን እንዲህ አይነት ድንቅ ነገር እያዩ ካደጉ ለመፍጠር፤ የተሻለች ኢትዮጵያን ለመስራት በእጅጉ የሚያነሳሳ ነው" ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጥበብ እና የሳይንስ ሙዚየም ምን ያክል ወጪ እንደወጣበት እስካሁን በይፋ ባይገለጽም የግንባታው ጥራት፣ ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶች አይነት እና የተገጠመለት ቴክኖሎጂ በጀቱ ጠጠር ያለ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ። ሰባት ሔክታር ገደማ ከሚሰፋው ሙዚየም ቅጥር ግቢ ሁለት ግዙፍ ህንጻዎች አሉት። ቀድሞ ከዐይን የሚገባው 132 ሜትር ወደ ጎን የሚሰፋ በክብ ቅርጽ የተሰራ ሕንጻ ነው። በውስጡ 14 ሺሕ ስኩዌር ሜትር ገደማ የሚሰፉ የተለያዩ ቋሚ እና ጊዜያዊ የኢግዚቢሽን ቦታዎች ይገኛሉ። በአናቱም ከጸሐይ ኃይል ማመንጫ ተገጥሞለታል። የኢትዮጵያ መንግሥት ሙዚየሙ ዛሬ በይፋ ከመመረቁ በፊት ባዘጋጀው የማስተዋወቂያ ቪዲዮ በተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች ላይ የሚያተኩሩ ትዕይንቶች እንደሚቀርቡበት ገልጿል።
ሁለተኛው ሕንጻ እንደ እንቁላል ሞለል ያለ ቅርጽ ያለው ፕላኔታሪየም ነው። እንደ ቴዓትር ቤት ያለ ግልጋሎት የሚሰጠው ይኸ ሕንጻ ትምህርታዊ እና አዝናኝ የስነ ፈለክ ትዕይንቶች ሊቀርቡበት የታቀደ ነው። የምጣኔ ሐብት ባለሙያው ዶክተር ሰዒድ ኑሩ እንዲህ አይነት ተቋማት በተቀረው ዓለም ለአገራት ዕድገት ከፍ ያለ ሚና መጫወታቸውን ይናገራሉ። የምጣኔ ሐብት ባለሙያው ሳይንስን የኢትዮጵያውያን ባህል ለማድረግ አስተዋጽዖ እንደሚኖረው ተስፋ ሰንቀዋል።
«የተሳካላቸው አገራት ሚስጥሩ በቴክኖሎጂ ማደግ እና መወዳደር ነው ቁልፉ ይህ ነው» ይላሉ አክለውም ዶክተር ሰዒድ «በቴክኖሎጂ ተከታይ የሆነ አገር ባጠቃላይ በልማት ተከታይ ነው ነገር ግን ከታች ጀምሮ ለማነጽ አመለካከቱ እየተቀየረ እንዲመጣ ባህላችን እንዲሆን በደማችን ውስጥ ማደግ እንዲችል ህፃናት በዚ ተቃኝተው ማደግ እንዲችሉ ይሄ አስተሳሰብን የሚቀይር ነው ብዬ አስባለሁ» ዶክተር ሰዒድ ሙዚየሙ ለኢኮኖሚ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለው እንደሚያምኑም ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል።
ሰባት ሔክታር ገደማ ከሚሰፋው ሙዚየም ቅጥር ግቢ ሁለት ግዙፍ ህንጻዎች አሉት። ቀድሞ ከዐይን የሚገባው 132 ሜትር ወደ ጎን የሚሰፋ በክብ ቅርጽ የተሰራ ሕንጻ ነው። በውስጡ 14 ሺሕ ስኩዌር ሜትር ገደማ የሚሰፉ የተለያዩ ቋሚ እና ጊዜያዊ የኢግዚቢሽን ቦታዎች ይገኛሉ። በአናቱም ከጸሐይ ኃይል ማመንጫ ተገጥሞለታል።
የኢትዮጵያ የጥበብ እና የሳይንስ ሙዚየም የተመረቀው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ዕርዳታ ጠባቂ በሆኑበት ወቅት መሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት ላይ ጥያቄ ያስነሳል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግሥት በግጭቶች የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው መመለስ፣ የወደሙ መሠረተ ልማቶችን መልሶ መገንባታን የመሳሰሉ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ የቤት ሥራዎች አሉበት። የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት ትኩረት የሚሰጣቸው "ፕሮጀክቶች እውነት ሁሉም አስፈላጊዎች ናቸው?" እያሉ የሚጠይቁ የኤኮኖሚ ባለሙያዎችም አሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኤኮኖሚ ፕሮፌሰር የሆኑት መንግስቱ ከተማ ጉዳዩን የሚመለከቱት የግንባታውን ወጪ ማን ሸፈነ ከሚለው አንጻር ነው።
«በራስ ገቢ በራስ ካዝና ተሰርቶ ከሆነ አገሪቱ ካለችበት ሌሎች አንገብጋቢ ችግሮች አንጻር ጥሩ ላይሆን ይችላል »ያሉት ፕሮፌሰር መንግሥቱ የገንዘቡ ምንጭ ግን ከሌላ በድጋፍ ከሆነ ጥቅም አለው ባይ ናቸው። « ስራ አጥን በመቅረፍ ብዙ ሰውም በማሳተፉ መገንባቱ መጥፎ ነው በሚል ሳይሆን አገሪቷ ሌሎች ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዩች አልዋት እና ያንን ገንዘብ ምን አልባት ሌላ ነገር ላይ ማዋሉ የተሻለ ጥቅም ሊያስገኝ ይችላል ነው በራስ ገቢ ከሆነ ማለት ነው » ፕሮፌሰር መንግስቱ ትክክለኛ መረጃ በተገነባው ሙዚየም ላይ ማግኘት ያስፈልጋል ይላሉ « ለምንድነው የተሰራው ምን ያህል ነው የተገነባው ምንያህል ገቢ ሊያስገኝ ይችላል ዜናውን በመስማት ሚገለጽ ነገር ትንሽ ይከብዳል» ብለዋል ።
ማህሌት ፋሲል
እሸቴ በቀለ