 ኢትዮጵያ ጦርነት፣አሜሪካና የምሁራን አስተያየት | ዓለም | DW | 18.11.2021

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ዓለም

ኢትዮጵያ ጦርነት፣አሜሪካና የምሁራን አስተያየት

የአትላንታዉ ወኪላችን ታሪኩ ኃይሉ ያነጋገራቸዉ በኒዮርክ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና የፖለቲካ መምህር ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ አርአያ አሜሪካ ጦርነቱ ቆሞ ውይይት እንዲጀመር የምታደርገውን ጫና  «የሚደግፍ» ብለዉታል።

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የኢትዮጵያ ጦርነት፣ የዩናይትድ ስቴትስ አቋምና ምሁራን

ኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከየደጋፊዎቻቸዉ ጋር ሆነዉ የገጠሙትን ጦርነት ለማስወገድ ዩናይትድ ስቴትስ የምታደርገዉ ጥረትና ጫና እዚያዉ ዩናይትድ ስቴትስ ከሚኖሩ ኢትዮጵያዉያን አሜሪካዉያን ምሑራን ዘንድ ድጋፍም ተቃዉሞም ገጥሞታል። የአትላንታዉ ወኪላችን ታሪኩ ኃይሉ ያነጋገራቸዉ በኒዮርክ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና የፖለቲካ መምህር ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ አርአያ አሜሪካ ጦርነቱ ቆሞ ውይይት እንዲጀመር የምታደርገውን ጫና  «የሚደግፍ» ብለዉታል። የኢትዮጵያና ኤርትራን ግንኙነት በቅርብ የሚከታተሉት ዶክተር በርኼ ሀብተጊዮርጊስ ግን የአሜሪካ ሚና ሰላም አያመጣም ባይ ናቸው።

ታሪኩ ኃይሉ

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

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የኢትዮጵያ ጦርነት፣ የዩናይትድ ስቴትስ አቋምና ምሁራን  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የ737 ማክስ አውሮኘላን አደጋ  ኃላፊነት 17.11.2021

በኢትዮጵያ አየር መንገድ 737 ማክስ አውሮኘላን አደጋ ጋር በተያያዘ ቦይንግ ኩባንያ ኃላፊነት መውሰዱ በፍትሕ ሂደቱ ትልቅ ርምጃ መሆኑን ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው የተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቃ ገለፁ።

FILE PHOTO: Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed attends a signing ceremony with European Commission President Ursula von der Leyen in Addis Ababa, Ethiopia December 7, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo . 17/04/2018. London, United Kingdom. Prince William CHOGM London 2018. Britain s Prince William, Duke of Cambridge receives the President of Kenya, Uhuru Kenyatta during an audience at Buckingham Palace in London on the sidelines of the Commonwealth Heads of Government meeting (CHOGM). PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xi-Imagesx/xPoolx IIM-17526-0006

የውጭ ጫና ተፅዕኖ እና የድርድር ጥረት 15.11.2021

ይህ ነው ተብሎ በውል ያልታወቀ ሰብዓዊ እና የንብረት ውድመት ያስከተለውንና አሁንም የቀጠለውን የኢትዮጵያን የውስጥ ጦርነት ለመግታት የአፍሪካ ሕብረት የሰየማቸው ልዩ መልዕክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አሜሪካ በቀጣናው ያላትን ፍላጎት ለይተውና ለአፍሪካዊ መፍትሔ ፅኑ አቋም ካላራመዱ ችግሩን ለመፍታት እንደሚቸግር የዲፕሎማሲ ምሁራን ይናገራሉ።

Civilians attend a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል? 10.11.2021

የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር