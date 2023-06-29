ኢትዮጵያ የ BRICS አባል ለመሆን ጠየቀች

"አሁን እየተለወጠ ካለው የዓለም ሁኔታ እና የኃይል አሰላለፍ ሁኔታ ብሔራዊ ጥቅምን ለማረጋገጥ የሚረዱ የሌሎች ዓለምአቀፍ ተቋሞች አባል እንድንሆን እንሠራለን" ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ከእነዚህ ተቋማት አንዱ BRICS መሆኑን አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያ BRICS በሚል ምሕፃረ ቃል የሚጠራዉ ማሕበር አባል ለመሆን ማመልከቷን የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር አስታወቀ።ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ሕንድ፣ ቻይናና ደቡብ አፍሪቃን በአባልነት የሚያስተናብረዉ BRICS፣ የምራባዉያኑን ጫና ለመቋቋም የተመሠረተ ምጣኔ ሐብታዊ ማሕበር ነዉ።የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ መለስ ዓለም ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት ኢትዮጵያ ለባልነት ያመለከተችዉ ጥቅሟን የሚያስጠብቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት አባል ለመሆን የምታደርገዉ ጥረት አካል ነዉ።አምባሳደር መለስ በመግለጫቸዉ የእርዳታ እሕል ስለ መሰረቁ፣ኢትዮጵያ ስለሚኖሩ ኤርትራዉያንና ስለሱዳን ሰላም ለቀረቡ ጥያቄዎች መልስና ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ዛሬ በሰጡት መግለጫ "አሁን እየተለወጠ ካለው የዓለም ሁኔታ እና የኃይል አሰላለፍ ሁኔታ ብሔራዊ ጥቅምን ለማረጋገጥ የሚረዱ የሌሎች ዓለምአቀፍ ተቋሞች አባል እንድንሆን እንሠራለን" ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ከእነዚህ ተቋማት አንዱ BRICS መሆኑን አረጋግጠዋል።
በሌላ በኩል በትግራይ ክልል ዓለምአቀፍ የተራድኦ እና ሰብዓዊ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት የእርዳታ ዕህል እየተዘረፈ መሆኑን በመግለጽ ድጋፍ በማቆማቸው ሰዎች በምግብ እጥረት እየሞቱ ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ከድርጅቶቹ ጋር ውይይት እየተደረገ መሆኑን በመግለጽ "እርዳታው በቶሎ ይጀመራል የሚል ሀሳብ አለን" ብለዋል።
የሱዳንን ግጭት ለማስቆምና መፍትሔ ለማፈላለግ ፣ የምሥራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ድርጅት - ኢጋድ ኢትዮጵያን ጨምሮ የአራት አባል ሀገራት መሪዎች የሁለቱን ተፋላሚ ኃይሎች ተወካዮች አዲስ አበባ ላይ እንዲያገናኙ የተሰጠው ኃላፊነት"ሥራው በሂደት ላይ" ስለመሆኑም ቃል ዐቀባዩ ገልፀዋል።
የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም በመግለጫቸው መንግሥታቸው "የድህረ ግጭት የዳግም የሰላም ግንባታ የዲፕሎማሲ ሥራዎችን ባለፉት ስድስት ወራት ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል።
ኢትዮጵያ ብራዚል ፣ ሩሲያ ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ የታቀፉበትን የአምስት ሀገራት የኢኮኖሚ እና የጅኦ - ፖለቲካ የትብብር መድረክ የሆነውን ( BRICS ) ን ለመቀላቀል የአባል ልሁን ጥያቄ ማቅረቧን ሲገልፁ ኢትዮጵያ የብዙ ዓለምአቀፍ ተቋማት መሥራች ሀገር መሆኗን በማስታወስ ጭምር ነው።
"አሁን እየተለወጠ ካለው የዓለም ሁኔታ እና የኃይል አሰላለፍ ሁኔታ ብሔራዊ ጥቅምን ለማረጋገጥ የሚረዱ የሌሎች ዓለምአቀፍ ተቋሞች አባል እንድንሆን እንሠራለን ከእነዚህ አንደኛው BRICS ነው"
መንግሥት በጦርነት የወደሙ መሠረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት 19 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው አደረግሁት ባለው የመጀመርያ ዙር የዳሰሳ ጥናት ውጤት ተምላክቷል።
መንግሥት የዚህ ገንዘብ ምንጭ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት እና ሌሎች አጋር ሀገራት እንደሚሆኑ ተገልጿል።
በሌላ በኩል የዓለም የምግብ ፕሮግራም እና የአሜሪካ የተራድኦ ድርጅቶ ትግራይ ውስጥ የሚያቀርቡት እርዳታ መዘረፉን ገልፀው ድጋፍ አቋርጠዋል።
ይህንን ተከትሎ በምግብ እጥረት ሰው እየሞተ ነው በሚል ጥያቄ የቀረበላቸው መለስ እርዳታው በቅርቡ ይጀመራል ብልፕው እንደሚያስቡ ገልፀዋል።
የሱዳንን ግጭት ለማስቆምና መፍትሔ ለማፈላለግ ፣ የምሥራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ድርጅት - ኢጋድ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለአራት አባል ሀገራቱ መሪዎች የሁለቱን ተፋላሚ ኃይሎች ተወካዮች አዲስ አበባ ላይ እንዲያገናኙ ውክልና ሰጥቶ ነበር። ይህ ጉዳይ ምን ደረጃ ላይ ደረሰ የተባሉት ቃል ዐቀባዩ በሂደት ላይ መሄኑን በመግለጽ ውጣቱ ሲጠናቀቅ ይገለፃል ከማለት ውጪ ዝርዝር ነገር አልተናገሩም።
አዲስ አበባ ውስጥ ይኖሩ ስለነበሩና ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተገደዋል ስለተባሉ ኤርትራውያን እና በአዲስ አበባ የኤርትራ ኤምባሲ ሥራ ላይ ስለመሆን አለመሆኑ የተጠየቁት አምባሳደር መለስ ዓለም ሕግ የማስከበር ሥራ መሰራቱን ገልፀዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ