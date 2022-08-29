ኢትዮጵያ፤ የፖለቲካ ባሕል አልባ-ፖለቲከኞች ሐገር

የአዲሱ ዉጊያ ቀስቃሽ ማንም ሆነ ማን የቀድሞዎቹ የአንድ ገዢ ፓርቲ ሹማምንት በወራት ዕድሜ እንደገና ሕዝባቸዉን ዋሹት።በቀዳሚዉ ጦርነት ለተገደሉ ወገኖቹ አልቅሶ ሳያበቃ፣ እንደገና የልጅ ዉላጆቹን ሕይወት ያስገብሩት፣ ራሱን ለስደት፣ ለረሐብ ምናልባትም ለሞት ዳረጉት
ኢትዮጵያ ለአፍሪቃ ሐገራት ነፃነት ያደረገችዉ ትግል በአፍሪቃ አንድነት ድርጅት ምስረታ ታላቅ ዉጤት ካሳየ ከወራት በኋላ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር በ1963 ነፃነትዋን ያወጀችዉ ኬንያ፣ ዘንድሮ ኢትዮጵያዉያን ለሽምግልና ሲለምኗት አዳዲስ መሪዎቹን መረጠች።በኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥረት የተመሠረተዉ የአፍሪቃ አንድነት ድርጅት ባደረገዉ ጠንካራ ግፊት በ1975 (እጎአ) ነፃ የወጣችዉ አንጎላ ለብዙ ዓመታት ደም የተቃቡ ፖለቲከኞችዋ ሰላም አዉርደዉ እንደ ዲሞክራሲዉ ወግ ለ3ኛ ጊዜ ለምርጫ ሲፎካከሩ ሮብ የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ አለቃና ምንዝር የነበሩት የኢትዮጵያ ገዢዎች ዳግም ጦርነት ገጠሙ።ጦርነት፣ የዓለም የፖለቲካ አዋቂዎች እንደሚስማሙበት፣ የፖለቲካ ዉድቀት ዉጤት ነዉ።ኢትዮጵያ ባለፉት 50 ዓመታት ብዙ ሺሕ ፖለቲከኞችን አፍርታለች።የፖለቲካ ብስለት፣ባሕልና ብልጠትስ አዳብራ ይሆን?ላፍታ አብረን እንጠይቅ።
ኢትዮጵያ አምና ይኼኔ ከመቀሌ እስከ ወልደያ፣ ከነፋስ መዉጪያ እስከ ቆቦ ጦርነት ላይ ነበረች።ከመስከረም እስከ ሕዳር ደብረ ብርሐን ደጃፍ የደረሰዉ የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት (ሕወሓት) ጦር ጥቃት በፌደራል መንግስት፣ በአማራና በአፋር ክልሎች ኃይላት አፀፋ ጥቃት ከተቀለበሰ በኋላ ግን ተፋላሚ ኃይላት ለሰብአዊነት ያሉትን ተኩስ አቁም ሲያዉጁ የሰላም ጭላንጭል የፈነጠቀ መስሎ ነበር።የአዲስ አበባና የመቀሌ ገዢዎች ከዉጊያዉ ቀነስ፣ አሸባሪና ፋሺስት ከሚል ፕሮፓጋንዳቸዉ ቆጠብ ብለዉ የድርድር ዝግጅት፣ የተደራዳሪዎች ሹመት፣የአደራዳሪዎች ማንነትን እያነሱ ሲጥሉ ለ30 ዘመናትt መከራ ሲግቱት የኖሩት ሕዝባቸዉ በርግጥ አምኗቸዉ ነበር።የሕግ አዋቂና የቀድሞዉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የግጭት ጉዳይ ባለሙያ አቶ ባይሳ ዋቅወያ ግን ይጠራጠሩ ነበር።
የአዲሱ ዉጊያ ቀስቃሽ ማንም ሆነ ማን የቀድሞዎቹ የአንድ ገዢ ፓርቲ ሹማምንት በወራት ዕድሜ እንደገና ሕዝባቸዉን ዋሹት።በቀዳሚዉ ጦርነት ለተገደሉ ወገኖቹ አልቅሶ ሳያበቃ፣ እንደገና የልጅ ዉላጆቹን ሕይወት ያስገብሩት፣ ራሱን ለስደት፣ ለረሐብ ምናልባትም ለሞት ዳረጉት።የቆቦ፣ዞብል፣ሮቢት፣ ጉዶ አስከሬን፣ ተፈናቃይ ሲቆጥሩ የመቀሌ የሕፃናት ማዕከል በቦምብ ነፈረ።አርብ።ወልዲያም ነዋሪዎችዋ እንደሚሉት ተሸበረች።ተፈታችም።
«በቃ ሕዝቡ መሸብር ላይ ነዉ።ጭንቀት ላይ ነዉ ያለዉ።በቃ! መከላከያዉም፣ ልዩ ኃይሎችም ካምፓቸዉን ለቅቀዉ ሲሄዱ ሁሉም በፍርሐት ላይ ነዉ ያለዉ።የመኪና እንቅስቃሴ የለም።በባጃጅ ወደ ደሴም ወደ ደብረ ታቦርም ይሸሻል። ወልዲያ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎቹ ለቅቀዉ ወጥተዋል።»
ሌላዉ የወልዲያ ነዋሪዎም « ሰዉ በነቂስ ወጥቷል፣ ወታደሩም ገሚሱ እየሸሸ ሌላዉ እየመጣ ነዉ» ይላል።
ሩሲያና ዩክሬን እየተዋጉ ነዉ።ጦርነቱ የሁለት መንግስታት ጠብ፣ የምዕራብ-ምስራቆች ሽኩቻ ዉጤት መሆኑ አላከራከረም።የመን ጦርነት ዉስጥ ከተዘፈቀች ሰባት ዓመት አስቆጠረች።የጦርነቱ ዘዋሪዎች የሪያድ-አቡዳቢ ገዢዎች መሆናቸዉን የጠየቀ፣የካደም የለም።
ሊቢያዎች ከ2011 ጀምሮ ይዋጋሉ።ዉጊያዉ የዉጪ ኃይላት የጫሩ፣ ያጋጋሙት፣የነዳጅ ሐብትን ለመቆጣጠር ያለመ መሆኑ ከአስሬ በላይ ተመስክሯል።ከሁሉም በላይ ተፋላሚዎች እየተዋጉ መደራደራቸዉን፣ እየተደራደሩ መዋጋታቸዉን በተደጋጋሚ ዓይተናል።
የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት መሪዎችም ካለፈዉ የካቲት ወዲሕ ቢያንስ ሁለቴ ፊት ለፊት ተገናኝተዉ መደራደራቸዉን የሕወሓቱ መሪ ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ባለፈዉ ሳምንት ባሰራጩት ደብዳቤ ገልፀዋል።የኢትዮጵያ መንግስት መሪዎች ከዚሕ ቀደም በሰጡት መግለጫ ግን የፊትለፊት ዉይይት አለመደረጉን አስታዉቀዋል።
የኢትዮጵያ ገዢዎች ከአዲስ አበባ ይሁን ከመቀሌ ሰዉ ማጋደላቸዉ አልበቃ ያለ ይመስስል አንድን ነገር ስለማድረግ አለማድረጋቸዉ የሚሉና የሚያደርጉት መቃረኑ ወይም ከሐዲ መሆናቸዉ ነዉ ዚቁ።አቶ ባይሳ እንደሚሉት ኢትዮጵያ ዉስጥ ግልፅነት የለም።«አንዳድ ጉዳዮችን ከሩቅ ያለነዉ ቀርቶ እዚያዉ የመንግስቱ ሥርዓት ዉስጥ ያሉትም አያዉቁትም።ዶክተር ደብረ ፅዮን ተደራድረናል ሲሉ የመንግስት ባለስልጣናት ደግሞ ምናልባት ድርድር የለም ሊሉ ይችላሉ።ጁሉም ነገር ሚስጥር ነዉ።ከሁለቱም የሚታመን ነገር የለም።---»
ጦርነቱ ግን ዕዉነት ነዉ።መራር ሐቅ።ባለፉት ሐምሳ ዓመታት ብዙዎቹ የአፍሪቃ ፖለቲከኞች ሕዝባቸዉን ከጦርነት ወደ ሰላም፣ከድሕነት ወደ ልማት፣ ከአምባገናዊ አገዛዝ ወደ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለማሸጋገር ሲፍጨረጨሩ ከናቅፋ ተራራ እስከ ቪላ አስመራ፣ ከደደቢት ዋሻ እስከ አዲስ አበባ ቤተ-መንግስት የደረሱ ፖለቲከኞች ያን ደሐ ግን የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት፣ ኩሩ ሕዝብን የሚያፋጁበት ምክንያት በርግጥ ሊያነጋግር ይገባል።
የመቀሌ ገዢዎች ከቀድሞ ጓዶቻቸዉ ጋር ለመደራደር የኬንያ መሪዎችን ሽምግልና ሲለምኑ የናይሮቢ ፖለቲከኞች እንደ ጨዋ ፖለቲከኛ ምርጫ ጠርተዉ እንደ ሕግና ሕዝብ አክባሪ መሪ ሥልጣን ለመልቀቅ ጠረፄዛቸዉን እየወለወሉ ነበር።
እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ከ1975 እስከ 2002 ድረስ ለ26 ዓመታት የተዋጉት የአንጎላ ፖለቲከኞች እንደ ዲሞክራሲዉ ወግ ሕዝባቸዉን ለምርጫ አሰልፈዉት ነበር።ሮብ።የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ግን አቶ ባይሳ እንደሚሉት ከየትምሕርት ቤቱ፣ ከየማሳ ጎጆዉ የለቀሙትን ወጣት ግራ ቀኝ አሰልፈዉ ሰሜን ወሎ ላይ ያጫረሱት ገቡ።«ጦርነት የፖለቲካ ዉድቀት ነዉ»ይላሉ አቶ ባይሳ።
አዎ ጦርነት የፖለቲካ ክሽፈት ነዉ።ፖለቲካን ከዉድቀት ወይም ከመክሸፍ የሚያድነዉ ደግሞ ፖለቲከኛዉ ነዉ።ኢትዮጵያ በተለይ ከ1966 ወዲሕ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ ነፃ አዉጪ ድርጅቶችንና ንቅናቄዎችን የመሠረቱ በብዙ ሺሕ የሚቆጠሩ ፖለቲከኞችን ወይም የፖለቲከኛ ስምና ስልጣን የያዙ ሰዎችን አብቅላለች።
ከአሜሪካ እስከ አዉሮጳ፣ ከአሲምባ እስከ ደደቢት፣ ከካርቱም እስከ ከናቅፋ፣ ከባሌ እስከ ጉለሌ እንደ አሸን የፈሉት ፖለቲከኞች ሐገር ከመገንጠል-ማስገንጠል፣ ሕዝብን በዘር-ጎሳ ከማፋጀት ባለፍ የየዋሁን ኢትዮጵያዊ «መርፌ ትሰራለሕ?» ጥያቄን መለሰ አይደለም ለመመለስ የሞከረ ፖለቲከኛ የለም።ፖለቲካ አርቆ ማሰብ ፣ ትዕግስት፣ ለሕዝብ ፍላጎት መገዛት ነዉ።ፖለቲካ ብልጠትን-ከስልት፣ ብልሐትን ከሴራ፣ ድፍረትን ለአዋቂዎች ምክር ጆሮን ከመስጠት የቀየጠ ጥበብ ነዉ።ኢትዮጵያ በርግጥ ብዙ ሺሕ ፖለቲከኞች አፍርታ ይሆናል።ፖለቲከኞችዋ ግን የፖለቲካን ጥበብና ባሕል ያዉቃሉ ማለት ያሳስታል።«አንዱን አንበርክኮ ማብርከክ ብቻ አይደለም አጥፍቶ መግዛት እንጂ የፖለቲካ ባሕሉ፣ ልምዱንም የለንም።»-እንደ አቶ ባይሳ።
የፖለቲካ ዕዉቀቱ ወይም ባሕሉ የለም።ባሕሉ ስለሌ በየጊዜዉ የሚታሰበዉ ወይም ሕዝብ የሚመኘዉ ሰላም፣ ልማትና ዕድገት በየሰበብ አስባቡ ይጨናገፋል።የፖለቲካ ክሽፈት ሕዝብን የሚያፋጅ ጦርነት ይወልዳል።የአዲስ አበበና የመቀሌ ገዢዎች ዳግም ጦርነት የጀመሩት 24 ሚሊዮን ሕዝብ የሚላስ የሚቀመስ አጥቶ ከረሐብ ጋር በተፋጠጠበት ወቅት ነዉ።በቀዳሚዉ ጦርነት የተገደሉ ወገኖቹ ስንትነት ተቆጥሮ ሳያበቃ፣ ተፈናቃዮች በየመጠለያ ጣቢያዉ እንደተኮራመቱ ነዉ።ለምን?
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ