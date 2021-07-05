ኢትዮጵያ የተኩስ አቁም ወሰነች 

የውሳኔው ዓላማ ለእርዳታ ፈላጊ ዜጎች አስቸኳይ ሰብዓዊ ድጋፍ በነጻነት ማጓጓዝ እንዲቻል ማድረግ መሆኑንም ገልጿል። መንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔው የተፈለገውን ውጤት እንዲያመጣም በትግራይ ክልል የሚገኙ « አማጽያን» ሲል የጠቀሳቸው ኃይላት ፣ጥቃት እንዲያቆሙና በኃይል ከያዙዋቸው የአጎራባች ክልል አካባቢዎች እንዲወጡም ጥሪ አቅርቧል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ግጭት ለማቆም መወሰኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግሥት የኮምኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ «ግጭት ለማቆም» የወሰነው በሰብዓዊነት በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ሕይወት ለማዳንና የዜጎችን እንግልትም ለመቀነስ መሆኑን አስታውቋል። የውሳኔው ዓላማ ለእርዳታ ፈላጊ ዜጎች አስቸኳይ ሰብዓዊ ድጋፍ በነጻነት ማጓጓዝ እንዲችል ማድረግ መሆኑንም ገልጿል። በአሁኑ ጊዜ በሺህዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች እርዳታ ፍለጋ ወደ አጎራባች ክልሎች እየተጓዙ መሆኑን መግለጫው ጠቅሶ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል አስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታ በበቂ ሁኔታ እንዲደርስ የታቸለውን ሁሉ ጥረት ለማድረግ ቆርጦ መነሳቱንም ገልጿል። መንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔው የተፈለገውን ውጤት እንዲያመጣም በትግራይ ክልል የሚገኙ « አማጽያን» ሲል የጠቀሳቸው ኃይላት ፣ጥቃት እንዲያቆሙና በኃይል ከያዙዋቸው የአጎራባች ክልል አካባቢዎች እንዲወጡም ጥሪ አቅርቧል። መንግስት በመግለጫው ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች የሚሰጡትን እርዳታም በከፍተኛ መጠን እንዲጨምሩም ጠይቋል።
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ