 ኢትዮጵያ የተኩስ አቁም ወሰነች  | ኢትዮጵያ | DW | 24.03.2022

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ኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ የተኩስ አቁም ወሰነች 

የውሳኔው ዓላማ ለእርዳታ ፈላጊ ዜጎች አስቸኳይ ሰብዓዊ ድጋፍ በነጻነት ማጓጓዝ እንዲቻል ማድረግ  መሆኑንም ገልጿል። መንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔው የተፈለገውን ውጤት እንዲያመጣም በትግራይ ክልል የሚገኙ « አማጽያን» ሲል የጠቀሳቸው ኃይላት ፣ጥቃት እንዲያቆሙና በኃይል ከያዙዋቸው የአጎራባች ክልል አካባቢዎች እንዲወጡም ጥሪ አቅርቧል።

Äthiopien Soldaten in Mekelle

 

የኢትዮጵያ መንግሥት ግጭት ለማቆም መወሰኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግሥት የኮምኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ «ግጭት ለማቆም» የወሰነው በሰብዓዊነት በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ሕይወት ለማዳንና የዜጎችን እንግልትም ለመቀነስ መሆኑን አስታውቋል። የውሳኔው ዓላማ ለእርዳታ ፈላጊ ዜጎች አስቸኳይ ሰብዓዊ ድጋፍ በነጻነት ማጓጓዝ እንዲችል ማድረግ  መሆኑንም ገልጿል። በአሁኑ ጊዜ በሺህዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች እርዳታ ፍለጋ ወደ አጎራባች ክልሎች እየተጓዙ መሆኑን መግለጫው ጠቅሶ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል አስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታ በበቂ ሁኔታ እንዲደርስ የታቸለውን ሁሉ ጥረት ለማድረግ ቆርጦ መነሳቱንም ገልጿል። መንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔው የተፈለገውን ውጤት እንዲያመጣም በትግራይ ክልል የሚገኙ « አማጽያን» ሲል የጠቀሳቸው ኃይላት ፣ጥቃት እንዲያቆሙና በኃይል ከያዙዋቸው የአጎራባች ክልል አካባቢዎች እንዲወጡም ጥሪ አቅርቧል። መንግስት በመግለጫው ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች የሚሰጡትን እርዳታም በከፍተኛ መጠን እንዲጨምሩም ጠይቋል።

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ 

 

ተዛማጅ ዘገባዎች

በውይይት ላይ የተመሠረተ ተኩስ አቁም እናድርግ -አቶ ጌታቸዉ ረዳ

"በውይይት ላይ የተመሠረተ ተኩስ አቁም እናድርግ" -አቶ ጌታቸዉ ረዳ 05.07.2021

ባለፈው ሳምንት መቐለን የተቆጣጠሩት የትግራይ አማጽያን ለተኩስ አቁም ላቀረቧቸው ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች ከኢትዮጵያ መንግስት መልስ ካላገኙ ውጊያውን እንደሚቀጥሉ አስታወቁ። ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ "ኢትዮጵያ ላይ በቅርብ የሚታይ አደጋ እስካልመጣ ድረስ ከማንም ኃይል ጋር ውጊያ፣ ግጭት አንፈልግም" ብለዋል።

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የኢትዮጵያ መንግሥት፣ ህወሓትና አስጊው ውጊያ 25.07.2021

የኢትዮጵያ መንግሥት ከሳምንታት በፊት  የተናጠል የተኩስ አቁም አውጆ መቀሌን ለቆ ቢወጣም  ውጊያው አልቆመም።ያቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ በስተቀር የመንግስትን ተኩስ አቁም እንደማይቀበል ያስታወቀው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሲዝት እንደነበረው በአጎራባች ክልሎች ውጊያ እያካሄደ ነው።

በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ ሳይንስ ተንታኞች አስተያየት

በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ ሳይንስ ተንታኞች አስተያየት 04.11.2020

በኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ክራይስስ ተንታኝ ዊልያም ዴቪሰን የኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና የትግራይ ክልላዊ መስተዳድር የገቡበትን ውጥረት በሚመለከት ለዶይቸ ቬለ እንደሚሉት ከሆነ፤ ሁለቱ አካላት አሁኑኑ ተኩስ አቁም ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። 