ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚታዩ ግጭቶችና መፍትሄያቸዉ  

በኢትዮጵያ በተለያዩ አቅጣጫዎች አንዳንዴ የብሔር ሌላ ጊዜ ደግሞ የሃይማኖትና ሌላ ሌላም መልክ ይዘው የሚስተዋሉ ግጭቶች በአገሪቱ የአለመረጋጋት ፈተናን በፈተና ላይ ደርበው ዘልቀዋል፡፡ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሚስተምሩ የፖለቲካል ሳይንስ ባለሙያ አቶ ሳሙኤል ተፈራ የአብዛኛው ግጭት ችግሮቹ ምንጭ ፖለቲካዊ ነው ይላሉ፡፡
በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት አንዴ ከፍ ሌላ ጊዜ ደግሞ ዝቅ ብለው የሚስተዋሉ ግጭቶች አገሪቱን ሰፋፊ ዋጋ እያስከፈሉ ዛሬ ላይ ደርሰዋል፡፡ አሁንም መልኩን ቀያይሮ በሚስተዋል ግጭት ዜጎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ለፈተናዎች ሲዳረጉ ይስተዋላል፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ ባለሙያዎች መልኩን የሚቀያይረው የግጭቶቹ መንስኤ አንድም የፖለቲካ ፍላጎት ሌላም እየተሸረሸሩ የመጡ ባህሎች መላላት በመሆኑ በዚህ ላይ በመቆም መፍትሄ መሻት ያስፈልጋል ይላሉ፡፡
በኢትዮጵያ በተለያዩ አቅጣጫዎች አንዳንዴ የብሔር ሌላ ጊዜ ደግሞ የሃይማኖትና ሌላ ሌላም መልክ ይዘው የሚስተዋሉ ግጭቶች በአገሪቱ የአለመረጋጋት ፈተናን በፈተና ላይ ደርበው ዘልቀዋል፡፡ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሚስተምሩ የፖለቲካል ሳይንስ ባለሙያ አቶ ሳሙኤል ተፈራ የአብዛኛው ግጭት ችግሮቹ ምንጭ ፖለቲካዊ ነው ይላሉ፡፡
ሌላው አስተያየታቸውን ያጋሩን ባለሙያ የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት እና የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ዶ/ር ብርሃነመስቀል ጠና ናቸው፡፡ እንደ እሳቸውም ማብራሪያ ብዙውን ጊዜ በኢትዮጵያ ተከስተው አስከፊ ውድመት የሚያስከትሉት ግጭቶች በቂ ምክኒያት የማይኖራቸው እና የተወሰኑ ሰዎች የሚያጭሩት ነው፡፡ አቶ ሰለሞን ተፈራ የሁሉ ችግሮች ምንጭ ሊሆን የምችለውን በአገረ መንግስት ግንባታ ላይ የሁሉም ተሳትፎ ማረጋገጥ ነው ይላሉ፡፡
ለችግሮቹ መፍትሄ መሳተፍ ያለበት ስለአገሩ ያገባኛል የሚል መላው የህብረተሰብ አካላት አሊያም ተወካዮች ናቸው ብለዋልም፡፡ ዶ/ር ብርሃነ መስቀል በበኩላቸው ሁሌም መገንባት ላይ ትኩረት አድርጎ በማህበረሰብ ደረጃ መስራትን እንደ መፍትሄ አስቀምጠዋል፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ በቅርብ ጊዜያት እንኳ በተከሰቱ መጠነ ሰፊ ግጭቶች ሚሊዮኖች ከቀዬያቸው ተፈናቅለው ሺዎች ህይወታቸው ተቀጥፈዋል፤ በቢሊየን የሚተመኑ የአገሪቱ እና የህዝብ ሃብትም ወድመዋል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ