ኢትዮጵያ ከገባችበት የግጭት አዙሪት እንዴት ትውጣ?

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በኢትዮጵያ የአገረ መንግሥት ግንባታ ታሪክ ለዓመታት ተወሳስቦ የመጣው የስርዓቶች የአካታችነት ጉድለት አገሪቱ ልትላቀቀው ላልቻለችው የግጭት ታሪክ ትልቁ መንስኤ መሆኑን ምሁራን አመለከቱ።
በኢትዮጵያ የአገረ መንግሥት ግንባታ ታሪክ ለዓመታት ተወሳስቦ የመጣው የስርዓቶች የአካታችነት ጉድለት አገሪቱ ልትላቀቀው ላልቻለችው የግጭት ታሪክ ትልቁ መንስኤ መሆኑን ምሁራን አመለከቱ። በጉዳዩ ላይ አስተያተታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡት ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ምሁር አሁንም ድረስ በውይይት ብቻ ችግሮችን የመፍታት ቁርጠኝነት ያለው ስርዓት መገንባት ጊዜው የሚጠይቀው አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ አሁን ለምትገኝበት ግጭት ለወለዳቸው ምስቅልቅሎች ዘለቀታዊ መፍትሄው የአገሪቱን የፖለቲካ አካሄድ ከኃይል ወደ ውይይት መርህ መቀየር ነው ሲሉ ምልከታቸውን አስቀምጠዋል።
ኢትዮጵያካላት ተፈጥሯዊ እና ሰፊ ህዝባዊ እሴቶች አንጻር በርካታ የማደግና የመለወጥ ዕድል ያላት አገር እንደሆነች በበርካቶች ይታመናል። ይሁንና አገሪቱ ለዓመታት የቆየችበትና አሁንም ልትላቀቀው ያልቻለችው የእርሰበርስ ጦርነት ያላትን ሃብት እና ጸጋዎቿን እያደቀቀ ከፈተና ወደ ፈተና እያሳለፋት ነው የሚስተዋለው። የአገሬው ፖለቲከኞችና የፖለቲካ አዋቂዎች ለዚሁ የአገሪቱ የግጭት አዙሪት ውስጥ መግባት እንደየእይታቸው የተለያዩ አስተያየቶችን ይሰነዝራሉ።
የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ባለሥጣንና አንጋፋው ፖለቲከኛ ሙላቱ ገመቹ በአገሪቱ እኩልነትን መሠረት አድርገው የማይሠሩ እየመጡ የሚሄዱ ባለሥልጣናት ትልቁን ፈተና ደቅነው ቆይተዋል፤ አሁንም እልባት አልተገኘለትም ባይ ናቸው። «ኢትዮጵያ ፌዴራላዊውን ሕገመንግሥት አርቂቃ ወደ ሥራ ካስገባችው ሦስት አስርት ዓመታት ተቆጥረዋል። ሕገመንግሥቱን በትግባር መፈጸም ግን የተቻለ አይመስልም። ሥልጣን የህዝብ መሆን ሲገባውም እየተሠራበት ያለው ከላይ ወደ ታች ነው። ይህ እስካሁንም ህዝብን ጭቅጭቅ ውስጥ አቆይቶታል።» ይላሉ።
በጉዳዩ ላይ አስተያተታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡት ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ምሁር አሁንም ድረስ በውይይት ብቻ ችግሮችን የመፍታት ቁርጠኝነት ያለው ስርዓት መገንባት ጊዜው የሚጠይቀው አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ ገልጸዋል። ፎቶ ከማኅደር
ሌላው አስተያየት ሰጪ ፖለቲከኛ የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ዶ/ር በቃሉ አጥናፉ ደግሞ፤ «ሕገመንግሥቱ እና የጎሳ ፖለቲካ አተገባበሩ ዋናው የግጭት አዙሪቱ መንስኤ ነው።» ነው የሚሉት። አያይዘውም፤ «የትም ሥራ ላይ የማይውለውን የጎሳ ፖለቲካ እያቀነቀን ነው። አሁን ያለው ስርዓት ደግሞ የሚነሱትን ችግሮች በንግግር ከመፍታት ይልቅ ወደ በጦረንነት ማዘንበሉ ችግሩን አባብሷል» ሲሉም አስተያየታቸውን ያብራራሉ።
ሲከር እንጂ ሲረግብ ለማይስተዋለው ለአገሪቱ ችግር አሁንም ቢሆን ተቀምጦ በውይይት መፍታት ብቸኛው እልባት ነው ይላሉ ፖለቲከኞቹ። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር አቶ ሴኔሳ ደምሴ እንደሚሉት ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሮ አልፈታ ያለው የኢትዮጵያ ረጂሙ የግጭት ታሪክ በአገረ መንግሥት ግንባታ እና ውዝግቡ ላይ የተንጠለጠለ ነው። የፖለቲካ ባለሙያው እልባት ያስገኛል ብለው በሰጡት አስተያየትም መደማመጥና የሚያስማማ ሃሳብን መፈለግ ከአዙሪቱ ለመውጣት ብቸኛው መንገድ እንደሆነ ገልጸዋል።
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
አዜብ ታደሰ