 ኢትዮጵያ ከገባችበት የግጭት አዙሪት እንዴት ትውጣ? | ኢትዮጵያ | DW | 16.08.2023

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ኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ከገባችበት የግጭት አዙሪት እንዴት ትውጣ?

በኢትዮጵያ የአገረ መንግሥት ግንባታ ታሪክ ለዓመታት ተወሳስቦ የመጣው የስርዓቶች የአካታችነት ጉድለት አገሪቱ ልትላቀቀው ላልቻለችው የግጭት ታሪክ ትልቁ መንስኤ መሆኑን ምሁራን አመለከቱ።

ኢትዮጵያ ከገባችበት የግጭት አዙሪት እንዴት ትውጣ?

በኢትዮጵያ የአገረ መንግሥት ግንባታ ታሪክ ለዓመታት ተወሳስቦ የመጣው የስርዓቶች የአካታችነት ጉድለት አገሪቱ ልትላቀቀው ላልቻለችው የግጭት ታሪክ ትልቁ መንስኤ መሆኑን ምሁራን አመለከቱ። በጉዳዩ ላይ አስተያተታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡት ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ምሁር አሁንም ድረስ በውይይት ብቻ ችግሮችን የመፍታት ቁርጠኝነት ያለው ስርዓት መገንባት ጊዜው የሚጠይቀው አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ አሁን ለምትገኝበት ግጭት ለወለዳቸው ምስቅልቅሎች ዘለቀታዊ መፍትሄው የአገሪቱን የፖለቲካ አካሄድ ከኃይል ወደ ውይይት መርህ መቀየር ነው ሲሉ ምልከታቸውን አስቀምጠዋል። 

ኢትዮጵያካላት ተፈጥሯዊ እና ሰፊ ህዝባዊ እሴቶች አንጻር በርካታ የማደግና የመለወጥ ዕድል ያላት አገር እንደሆነች በበርካቶች ይታመናል። ይሁንና አገሪቱ ለዓመታት የቆየችበትና አሁንም ልትላቀቀው ያልቻለችው የእርሰበርስ ጦርነት ያላትን ሃብት እና ጸጋዎቿን እያደቀቀ ከፈተና ወደ ፈተና እያሳለፋት ነው የሚስተዋለው። የአገሬው ፖለቲከኞችና የፖለቲካ አዋቂዎች ለዚሁ የአገሪቱ የግጭት አዙሪት ውስጥ መግባት እንደየእይታቸው የተለያዩ አስተያየቶችን ይሰነዝራሉ።

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ባለሥጣንና አንጋፋው ፖለቲከኛ ሙላቱ ገመቹ በአገሪቱ እኩልነትን መሠረት አድርገው የማይሠሩ እየመጡ የሚሄዱ ባለሥልጣናት ትልቁን ፈተና ደቅነው ቆይተዋል፤ አሁንም እልባት አልተገኘለትም ባይ ናቸው። «ኢትዮጵያ ፌዴራላዊውን ሕገመንግሥት አርቂቃ ወደ ሥራ ካስገባችው ሦስት አስርት ዓመታት ተቆጥረዋል። ሕገመንግሥቱን በትግባር መፈጸም ግን የተቻለ አይመስልም። ሥልጣን የህዝብ መሆን ሲገባውም እየተሠራበት ያለው ከላይ ወደ ታች ነው። ይህ እስካሁንም ህዝብን ጭቅጭቅ ውስጥ አቆይቶታል።» ይላሉ።

ወታደራዊ ተሽከርካሪ

በጉዳዩ ላይ አስተያተታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡት ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ምሁር አሁንም ድረስ በውይይት ብቻ ችግሮችን የመፍታት ቁርጠኝነት ያለው ስርዓት መገንባት ጊዜው የሚጠይቀው አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ ገልጸዋል። ፎቶ ከማኅደር

ሌላው አስተያየት ሰጪ ፖለቲከኛ የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ዶ/ር በቃሉ አጥናፉ ደግሞ፤ «ሕገመንግሥቱ እና የጎሳ ፖለቲካ አተገባበሩ ዋናው የግጭት አዙሪቱ መንስኤ ነው።» ነው የሚሉት። አያይዘውም፤ «የትም ሥራ ላይ የማይውለውን የጎሳ ፖለቲካ እያቀነቀን ነው። አሁን ያለው ስርዓት ደግሞ የሚነሱትን ችግሮች በንግግር ከመፍታት ይልቅ ወደ በጦረንነት ማዘንበሉ ችግሩን አባብሷል» ሲሉም አስተያየታቸውን ያብራራሉ።

ሲከር እንጂ ሲረግብ ለማይስተዋለው ለአገሪቱ ችግር አሁንም ቢሆን ተቀምጦ በውይይት መፍታት ብቸኛው እልባት ነው ይላሉ ፖለቲከኞቹ። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር አቶ ሴኔሳ ደምሴ እንደሚሉት ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሮ አልፈታ ያለው የኢትዮጵያ ረጂሙ የግጭት ታሪክ በአገረ መንግሥት ግንባታ እና ውዝግቡ ላይ የተንጠለጠለ ነው። የፖለቲካ ባለሙያው እልባት ያስገኛል ብለው በሰጡት አስተያየትም መደማመጥና የሚያስማማ ሃሳብን መፈለግ ከአዙሪቱ ለመውጣት ብቸኛው መንገድ እንደሆነ ገልጸዋል።

ሥዩም ጌቱ

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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ኢትዮጵያ ከገባችበት የግጭት አዙሪት እንዴት ትውጣ?

ተዛማጅ ዘገባዎች

Goder city, Ethiopia, 07.05.2022 Blick at Goder city, Ethiopia, 07.05.2022 Author/ Foto by Alemnew Mekonnen (DW Amharic correspondent) Goder city, Ethiopia, Äthiopien,

በኢትዮጵያ የሰላማዊ ሰዎች ሞትና አለመረጋጋት ያስከተለው ግጭት እንዳሳሰባቸው አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ አምሥት ሃገራት ሥጋታቸውን ገለጹ 11.08.2023

በኢትዮጵያ የአማራ እና የኦሮሚያ ክልሎች የሰላማዊ ሰዎች ሞት ያስከተለው አለመረጋጋት እንዳሳሰባቸው ዩናይትድ ስቴትስ እና ዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ አምስት ሃገራት ሥጋታቸውን ገለጹ። መቀመጫውን በአዲስ አበባ ያደረገው የአውሮጳ ሕብረት ልዑክ እና የ19 ሃገራት ኤምባሲዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ «ሁሉም ወገኖች ሲቪሎችን እንዲጠብቁ» ጥሪ አቅርበዋል።

የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ አመራሮች ውዝግብ

የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ አመራሮች ውዝግብ 08.08.2023

ስምምነቱ በሰላም እና ልማት ላይ በጋራ ለመስራት ያለመ መሆኑም ተገልጸዋል፡፡ ሆኖም የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ (ቤ.ህ.ነ.ን.) የፓርቲውን ሊቀ መንበር ከኃላፊነት ማንሳቱን ገልጸዋል፡፡ ሊቀመንበሩ ከፓርቲው የታገዱት ሐምሌ ፓርቲው ያልተነጋገረበትና ያላጸደቀውን ስምምነት ከክልሉ መንግስት ጋር ተፈራርመዋል በሚል ነው፡፡

የአማራ ክልል ቀውስ፦ ገፊ ምክንያቶች፣ ዳፋው እና በውይይት የመቋጨት ተስፋ

የአማራ ክልል ቀውስ፦ ገፊ ምክንያቶች፣ ዳፋው እና በውይይት የመቋጨት ተስፋ 14.08.2023

በአማራ ክልል ሲብላላ የቆየው ቅራኔ በሣምንቱ መጀመሪያ ወደ ውጊያ ቢያመራም የመረጋጋት ዝንባሌ አሳይቷል። የቀውሱ ገፊ ምክንያቶች ምንድናቸው? በውይይት ካልተቋጨ በአማራ ክልል እና በኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለው ዳፋ ምን ሊሆን ይችላል? ዶክተር ታደሰ ጥሩነህ፣ ዶክተር ብዙነህ ጌታቸው እና ዶክተር ሰማኸኝ ጋሹ በዚህ ውይይት ተሳትፈዋል።