ኢትዮጵያ ከብረው ያስከበርዋትን ሳይንቲስት አጣች

በዓለም ደርጃ በዘረመል ምርምር ከፍተኛ እውቅና ያላቸው ዶክተር መላኩ ወረደ በ1979 በአዲስ አበባ የእጽዋት ዘረመል መገኛ ማዕከል መስረተው ለ 14 ዓምታት በሃላፊነት ሲመሩት ቆይተዋል እርሳቸው ያቋዋቋሙት ማዕከል በአፍሪካ ምድር የበቀሉ ያልተበረዙ እና ያልተከለሱ ሀገር በቀል እፅዋቶች እንዳይጠፋ በማድረግ ታለቅ ማዕከል ሆኖ በማገልገል ላይ ነው።
ኢትዮጵያዊው የዘረ መል ሳይንስ ተመራማሪ የነበሩት የአለም ሎሬት ዶክትር መላኩ ወረደ የኢትዮጵያ ብዝሀ ህይወት እና የአዋሳ ግብርና ዩንቨርስቲ መስራች ነበሩ ። በ 1960ዎቹ ወደ አሜሪካ በመሄደ ከፍተኛ ትምሀርታቸውን ተከታትለዋል። አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው ናብራስካ ዩንቨርስቲ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በግብርና ሳይንስ ካገኙ በሁዋላ ወደሀገራችው ተመልሰዋል ። ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኃላ በብዝሀ ህይወት የዘረምል ዝርያ በሀገራችን ጨርሶ እንዳይጠፉ ብዙ ስራ ሰርተዋል ። በተለይ በሀገራችን በገበሬዎች እጅ ያሉ የእፅዋት ዝርያዎች ሳይቀየጡ መነሻቸውን እንደያዙ እንዲቆዩ በማድረግ ዶክተር መላኩ ወረድ ከፍትኛ እገዛ አድርገዋል
በአለም ደርጃ በዘረመል ምርምር ከፍተኛ እውቅና ያላቸው ዶክተር መላኩ ወረደ በ1979 በአዲስ አበባ የእጽዋት ዘረመል መገኛ ማእከል መስረተው ለ 14 አምታት በዳይሪክተርነት ሲመሩት ቆይተዋል እርሳቸው ያቋዋቋሙት የዘረ መል ሳይንስ ማእከል በአፍሪካ ምድር የበቀሉ ያልተበረዙ እና ያልተከለሱ ሀገር በቀል እፅዋት እንዳይጠፋ በማድረግ ታለቅ ማዕከል ሆኖ በማገልገል ላይ ነው። በአለም ካሉ ብቁ የዘረመል ማእከል መካከል አንዱ የሆነውን በእፅዋት ዘረመል ምርምር ስፍራ በኢትዮጵያ በመስረታቸው እና ለሙያው ላበረከቱት አስተዋፅዎ በ1989 የራይት ሊቪንግ ሁድ ተሻላሚ ነበሩ ። የአለም ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ከ ስራ ሀይወታቸው ባሻገር በማሀበራዊ ኑሮዋቸው የሚያውቁዋቸው የሁሉም አባት ነበሩ ሲሉ ለዶቼቬለ ገልጸዋልአንጋፋው ተመራማሪ እና የተፈጥሮ ተሟጋች ዶክተር መላኩ ወረደ አረፉ
ለዶቼቬሌ የረጅም ግዜ የሙያ እውቀታቸውን በማጋራት የሚታወቁት ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ በርካታ ተተኪ ወጣት ሳይንቲስቶችን በማሰልጠን አብቅተዋል ።የአፍሪካ የዕጽዋት ዘረመል ማዕከል የመጀመሪያው ኮሚቴ ሀላፊም ነበሩ በተባበሩት መንግስታት የመግብ እና ግብርና ኮምሺን በእፅዋት የዘረመል ማእከል ውስጥ ሀላፊ ሆነው አገልግለዋል በ2008 በአለማቀፍ ደረጃ ትልቅ አስተዋጽዎ ያበርከቱ በሚል በሀገራችን የግሪን አዋርድ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ። 2012 ሲድስ ኦፍ ፍሪደም በሚል ፊልም ላይ ተሳትፈዋል ።
ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ከአባታቸው ቀኛዝማች ወረደ ገ/ ኪዳን እና ከእናታቸው ከወይዘሮ አምሳለ ወዳጄነሀ በ 1928 ሚያዝያ 16 በአዲስ አበባ ተወልደው በ 2015 ሀምሌ 24 ቀን ከዚህ አለም በሞት ተለይተዋል በ87 አመታቸው ያረፉት ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ባለትዳር የሶስት ወንድ እና የ አንዲት ሴት ልጅ አባት ነበሩ ቀብራቸውም ዛሬ እሮብ ሀምሌ 26 ከ ቀኑ በ9 ሰዓት መንበረ ፀባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ወዳጅ ዘመዶቻቸው እና የስራ ባልደረቦቻቸው በተገኙበት ተፈፅሟል፡፡
ሀና ደምሴ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ