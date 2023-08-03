ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሁለት የአማራ ከተሞች በረራዉን ሰረዘ

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሁለት የአማራ ክልል ከተሞች የሚያደርገውን በረራ ማቋረጡን ዛሬ አስታወቀ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በአማራ ክልል ያለው ግጭት መባባስ እንዳሳሰባቸው ተናገሩ።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሁለት የአማራ ክልል ከተሞች የሚያደርገውን በረራ ማቋረጡን ዛሬ አስታወቀ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በአማራ ክልል ያለው ግጭት መባባስ እንዳሳሰባቸው መናገራቸዉን ዛሬ የፈረንሳዩ የዜና አገልግሎት አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በፌደራል ወታደሮች እና በአካባቢው ታጣቂዎች መካከል የተፈጠረው ግጭት ምክንያት ብሪታኒያ እና ስፔን ለዜጎቻቸው የጸጥታ ማስጠንቀቂያ ማዉጣታቸዉም ተመልክቷል። የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በበኩሉ የአማራ ሚሊሻ ፋኖ በላሊበላ የሚገኘውን አየር ማረፊያ መቆጣጠሩን መግለፁን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል።
ዜና ምንጬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃል አቀባይ አሸናፊ ዘርዓይ «የጎንደር እና የላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያዎች እና በረራዎች ተቋርጠዋል» ሲሉ መናገራቸዉን እና በረራዉ የተሰረዘበትን ምክንያት ግን እንደማያውቁ መናገራቸዉን ጠቅሷል።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ