 ኢትዮጵያ፤ በኤኮኖሚው ላይ የጦርነቱ ተጽዕኖ  | ኤኮኖሚ | DW | 24.11.2021

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ኤኮኖሚ

ኢትዮጵያ፤ በኤኮኖሚው ላይ የጦርነቱ ተጽዕኖ 

ሕዝብ ከኪሱ እየቀነሰ ለልማት ሊያውለው ይችል የነበረን እና ልማትን ሊደግፍ ይችል የነበረን ሀብት ጦርነቱን ለመደገፍ ለሠራዊቱ ድጋፍ እያዋለው ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪም በውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ላይ ካጠላው ጥላ ባለፈ ከቱሪዝም ይገኝ የነበረው ከፍተኛ ሀብትም በጦርነቱ ሳቢያ አደጋ ተጋርጦበታል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 08:38

ኢትዮጵያ፤ በኤኮኖሚው ላይ የጦርነቱ ተጽዕኖ 

ኢትዮጵያ ለአንድ ዓመት የዘለቀው ጦርነት ማምረት የነበረባት ምርት እንዲስተጓጎል፣ የተመረተውም ወደ ገበያ እንዳይቀርብ በገበያው ላይ እክል እና ጫና እየፈጠረ የዋጋ ግሽበትንና ንረትንም አስከትሎ ሪ,ሕዝቡን ኑሮ እንዳከበደው ይነገራል። ጦርነቱ ያስከተለው የመንግሥት ወጪ መጨመር፣ የመሠረተ ልማቶች መውደምና የንግድ እንቅስቃሴ መቀዛቀዝም በኢኮኖሚው ላይ የፈጠረው ሸክም ቀላል የሚባል እንዳልሆነ የዘርፉ ባሉሙያዎች እየገለጹ ነው። የዕለቱ ከኤኮኖሚው ዓለም መሰናዶ ጦርነቱ በኤኮኖሚው ላይ ያሳደረውን ጫና እና ሊደረግ የሚገባውን ይመለከታል።

ሰሎሞን ሙጬ

ሸዋዬ ለገሠ
 

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ኢትዮጵያ፤ በኤኮኖሚው ላይ የጦርነቱ ተጽዕኖ   

ተዛማጅ ዘገባዎች

11/07/2016 Crowded Lalibela market, Amhara region, Northern Ethiopia

ኢትዮጵያ፤ በኤኮኖሚው ላይ የጦርነቱ ተጽዕኖ  24.11.2021

November 15, 2017. UN under secretary general for political affairs Jeffrey Feltman, attends a press conference in Bogota on November 15, 2017. Feltman is in the country to analyze the progress of the United Nations Verification Mission in Colombia and to know the progress and challenges of the implementation of the final peace agreement. / AFP PHOTO / Raul Arboleda (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

የልዮ መልዕክተኛ ፌልትማን መግለጫ  24.11.2021

ልዩ መልዕክተኛው አምባሳደር ጄፊሪ ፊልትማን ትናንት በቴሌኮንፈረንስ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ የህወሓት ኀይሎች ወደ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ከተንቀሳቀሱ ተቀባይነት የሌለውና አስከፊ ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል::

An entrance of the newly opened terminal during the inauguration ceremony of the Addis Ababa Bole International Airport's new terminal in Addis Ababa, Ethiopia, on January 27, 2019. - The airport's new expanded passenger terminal enhances the capacity of passengers about three times, from 7 million to 22 million, per annually. (Photo by Michael TEWELDE / AFP) (Photo credit should read MICHAEL TEWELDE/AFP/Getty Images)

የዐርብ ኅዳር 10 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 19.11.2021