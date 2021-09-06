 ኢትዮጵያ ቀይ መስቀልና የበጎ ፈቃደኞች ድጋፍ ለተፈናቃዮች  | ኢትዮጵያ | DW | 24.11.2021

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ኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ቀይ መስቀልና የበጎ ፈቃደኞች ድጋፍ ለተፈናቃዮች 

ቀይ መስቀል በደብረ ብርሃን ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ፣ የመድኃኒት ፣ የማረፊያ እና ሌሎች ድጋፎችን እየሰጠ መሆኑን ገልጿል። ቀይ መስቀል በትግራይ ክልል የሚያደርገው ድጋፍ በክልሉ ባሉ ቅርንጫፍ ቢሮዎቹ ሳይቋረጥ መቀጠሉንም ተናግሯል። ሕወሓት በኃይል በያዛቸው የአማራ ክልል ከተሞች አሁንም ድጋፍ እያደረገ ነው ሆኖም የፀጥታ ሥጋት እክል ፈጥሯል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:58

ድጋፍ ደብረ ብርሃን ለሚገኙ ተፈናቃዮች 

በደብረ ብርሃን ከተማ ተጠልለው የሚገኙ ጦርነት ያፈናቀላቸው ዜጎች ቁጥር ከ441 ሺህ መብለጡን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማሕበር ገለፀ። ማሕበሩ በከተማው ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ፣ የመድኃኒት ፣ የማረፊያ እና ሌሎች ድጋፎችን እየሰጠ መሆኑን ገልጿል። ቀይ መስቀል በትግራይ ክልል የሚያደርገው ድጋፍ በክልሉ ባሉ ቅርንጫፍ ቢሮዎቹ ሳይቋረጥ መቀጠሉንም ተናግሯል። ሕወሓት በኃይል በያዛቸው የአማራ ክልል ከተሞች አሁንም ድጋፍ እያደረገ መሆኑን የገለፀው ማህበሩ ሆኖም በእነዚህ አካባቢዎች ያለው የፀጥታ ሥጋት በሥራ ላይ እክል መፍጠሩንም ለዶይቼ ቬለ ነግሯል።የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር ከሰሜኑ ኢትዮጵያ በተጨማሪ በወለጋ እና በመተከል በፀጥታ ችግር ፣ በቦረና በድርቅ ለጉዳት የተጋለጡትን እያገዘ እንደሚገኝና ይህንንም ለማጠናከር ሕዝብ ድጋፉን እንዲያጠናክር ጠይቋል። ሰሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ አለው።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ
 

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ድጋፍ ደብረ ብርሃን ለሚገኙ ተፈናቃዮች   

ተዛማጅ ዘገባዎች

Muferiat Kamil, Ethiopia's Minister for Peace 06.09.2021 The Emergency Coordination Center (ECC) Ministerial Committee has issues statement on the humanitarian aid coordination activities in Tigray, Afar and Amhara Regions. According to the statement, Earlier to the unilateral humanitarian ceasefire decision by the Ethiopian Government, food and non-food items distributed to 4.9 million people in the Tigray region in three rounds.

«ወደ ትግራይ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዳይደርስ ተደርጎአል የሚለዉ ክስ ተቀባይነት የለዉም»  መንግሥት 06.09.2021

መንግሥት ወደ ትግራይ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዳይደርስ ክልከላ እያደረገ ነው የሚለው ክስ ተቀባይነት የለውም ሲል የሰላም ሚኒስቴር ተናገረ። ረሃብን እንደ ጦር መሣሪያ መጠቀም የህወሓት ተፈጥራዊ ባህርይ ነው።

An Ethiopian child who fled war in Tigray region, carries his plate as he queues for wet food ration at the Um-Rakoba camp, on the Sudan-Ethiopia border in Al-Qadarif state, Sudan November 19, 2020. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah TPX IMAGES OF THE DAY

የተ.መ. ለትግራይ ሰላማዊ ሰዎች ዕርዳታ 35.6 ሚሊዮን ዶላር መደበ 18.12.2020

የተ.መ. በትግራይ ውጊያ የተጎዱ ሰላማዊ ሰዎች 35.6 ሚሊዮን ዶላር መድቧል። ከዚህ ውስጥ 13 ሚሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ ዕገዛ የሚያስፈልጋቸውን፤ 5 ሚሊዮን ዶላር ሱዳን የደረሱ አዳዲስ ተሰዳጆችን ለመርዳት የተመደበ ነው።የተ.መ. የሰብዓዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ቃል-አቀባይ የንስ ላርከ "መገኘት ከነበረብን እጅግ ርቀናል" ሲሉ ተናግረዋል

An Ethiopian girl attempts to fend off desert locusts as they fly in a farm on the outskirt of Jijiga in Somali region, Ethiopia January 12, 2020. Picture taken January 12, 2020. REUTERS/Giulia Paravicini

የበረሃ አንበጣ መንጋ የመፍጠር ባሕሪ  28.10.2020

ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ለከፋ የምግብ እጥረት የሚዳርግ የበረሃ አንበጣ በሰብል ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው። ይህንን ጉዳት እንዴት ማቆም ይቻላል? እነዚህ ተበታትነው የሚኖሩ ነብሳትስ ለምን ይሰባሰባሉ?