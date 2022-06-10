 ኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት ፍላጎት አላት ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 10.06.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት ፍላጎት አላት ተባለ

የአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ሕብረት ልዩ መልዕክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ሕወሓትንና የፌዴራል መንግሥትን ማደራደር ጀምረው እንደሆን በ DW የተጠየቁት አምባሳደር ዲና ኢትዮጵያ ሰላምን ለማምጣት ፍላጎት እንዳላት ከመግለፅ በዘለለ ግልጽና የተብራራ ምላሽ አልሰጡበትም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:53

ሳምንታዊዉ የዉጭ ጉዳይ ሚ/ር መግለጫ

ኢትዮጵያ ከአረብ አገሮች ጋር ባላት ግንኙነት ውስጥ "ይሄ ተቀይሯል የሚባል ነገር የለም" ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናገረ። የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይህንን ያሉት ዛሬ በሰጡት መግለጫ ላይ ኢትዮጵያ ከአረቡ ዓለም አገራት ጋር መስርታው የነበረው ምልካም ግንኙነት መሻከር ውስጥ ገብቷል ስለመባሉ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ነው። ይሁን እንጂ "ችግሮች አሉ" ያሉት ዲና አንዱ ችግርም ከህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር የተገናኘ መሆኑን ጠቅሰዋል።ኢትዮጵያ በበርበራ ወደብ ላይ የነበራትን ድርሻ ስለማጣቷ ለቀረበላቸው ጥያቄ የተጣራ መረጃ እንደሌላቸው ገልፀዋል።

የአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ሕብረት ልዩ መልዕክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ሕወሓትንና የፌዴራል መንግሥትን ማደራደር ጀምረው እንደሆን በ DW የተጠየቁት አምባሳደር ዲና ኢትዮጵያ ሰላምን ለማምጣት ፍላጎት እንዳላት ከመግለፅ በዘለለ ግልጽና የተብራራ ምላሽ አልሰጡበትም።

ኢትዮጵያ ሱዳን በኃይል የያዘችባትን መሬት በተመለከተ "ሁኔታውን ላለማባባስ ብልጠት የተሞላበት አካካሄድ እየተከተለች" መሆኑን ገልፀው ወደ ግጭት ውስጥ አለመግባቷ ስኬት እንደሆነና ሱዳን አሁንም ቢሆን ከዚያ ድርጊቷ ትቆጠባለች በሚል መንግሥት የሰላምን አማራጭ እያራመደ መሆኑን ቃል ዐቀባዩ ተናግረዋል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

ሳምንታዊዉ የዉጭ ጉዳይ ሚ/ር መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም አርብ 10.06.2022

20.11.2021 Äthiopien Hawassa | University. Ambassador Dina Mufti, Spokesperson of the Foreign Affairs of Ethiopia

የዜና መጽሔት፤ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም አርብ 10.06.2022

የታስሩት ጋዜጠኞች፤ የጃዋር «የምስጋና ጉዞ» የህዝብ አገልግሎቶች የተነፈገችዉ ትግራይ

የታስሩት ጋዜጠኞች፤ የጃዋር «የምስጋና ጉዞ» የህዝብ አገልግሎቶች የተነፈገችዉ ትግራይ 10.06.2022

«ሑከትና ብጥብጥ በማነሳሳት» ወንጀል ተጠርጥረዉ የታሰሩ ጋዜጠኞች ላይ ተጨማሪ 8 ቀናት መፈቀዱ፤ በትግራይ ወደ አንድ ዓመት ለሚሆን ጊዜ የህዝብ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ በመቋረጣቸው ነዋሪዉ ችግር ዉስጥ መግባቱ፤ እንዲሁም የፖለቲከኛ ጃዋር መሀመድ «የምስጋና ጉዞ» በተሰኙ ዘገቦች ስር የተሰጡ አስተያየቶችን ጨምቀን ይዘናል።