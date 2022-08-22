ኢትዮጵያ ሌላ ዙር ጦርነት የሚሸከም ጫንቃ ይኖራታል?

ዳግም ጦርነት አገርሽቷል። ፌደራል መንግሥት እና የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ በአጭሩ ህወሃት ከዓመት በላይ የተሻገረ ጦርነት ውዝግባቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ በድርድር ለመፍታት መዘጋጀታቸው ሲሰማ ተፈጥሮ የነበረው የሰላም ተስፋ ደብዝዟል።
ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈራ የነበረው ጦርነት ዳግም ማገርሸቱ ብዙዎችን አደናግጧል። ፌደራል መንግሥት እና የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ በአጭሩ ህወሃት ከዓመት በላይ የተሻገረ ጦርነት ውዝግባቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ በድርድር ለመፍታት መዘጋጀታቸው ሲሰማ ተፈጥሮ የነበረው የሰላም ተስፋ ደብዝዟል። በፖለቲካ መሪዎቹ መካከል የሚካሄደው ጦርነት በህዝብ እና በሀገር ጫንቃ ላይ እንደመሆኑ መከራይ ይቀልልነት ዘንድ አብዛኛው ዜጋ የሰላም አማራጭ እንዲፈለግ ድምጹን እያሰማ ነው። ያለፈው የጦርነት ጠባሳ ሳያገግም የረገፈው ወገንም መርዶ እንኳን በወጉ ሳይጠቃለል፤ የወደመው የደሀይቱ ሀገር መሠረተ ልማት ተጠግኖ ሳያበቃ ዳግም ውጊያ መቀስቀሱ በቀጣይ ሊከተል የሚችለውን ውድመት እና ጉዳት መሸከሚያው ጫንቃ ይኖር ይሆን? የመከረኛው ሕዝብ ስቃይስ መቼ ያበቃል? በሚሉ ነጥቦችን በማንሳት ዶቼ ቬለ ውይይት አካሂዷል። አራት ተሳታፊዎች ሃሳባቸውን ያካፈሉበት ሙሉውን ውይይት ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።
ሸዋዬ ለገሠ