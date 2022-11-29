ኢትዮጵያ ለተመድ የሰብዓዊ መብት ም/ቤት ያቀረበችው ጥያቄና የአምነስቲ ተቃውሞ

በትግራዩ ጦርነት የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን እንዲመርምር በተመድ የተቋቋመው የባለሙያዎች ቡድን ስራ እንዲቋረጥ ኢትዮጵያ ጥረት እያደረገች ነው። አምነስቲ ጥያቄው በሌሎች አገሮች ጭምር አሉታዊ ተጽእኖ ሊያሳድር የሚችል፣ የሰብዓዊ ምክርቤቱንም ተዓማኒንነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባና ለመብት ጥሰት ሰለባዎች ፍትህን የሚነሳ ነው ሲል ተቃውሟል።
በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል በተለይም በትግራይ ሲካሄድ በቆየው ጦርነት የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን እንዲመርምር ከአንድ አመት በፊት በመንግስታቱ ድርጅት የተቋቋመው የባለሙያዎች ቡድን ስራና ሀላፊነት እንዲቋረጥ የኢትዮጵያ መንግስት ጥረት እያደረገ መሆኑን ከጀነቫ የወጡ ዘገባዎች ገልጸዋል። ደም አፋሳሹ የኢትዮጵያ ስሜናዊ ክፍል ጦርነት ባለፈው ህዳር ወር በፕሪቶሪያ በተደረገ የሰላም ስምምነት መቆሙ የሚታወቅ ሲሆን፤ መርማሪ ቡድን በሰላም ስምምነቱ ተግባርዊነት ላይ አሉታዊ ተጽኖ ሊያሳድር ስለሚችል ብቻ ሳይሆን፤ አስፈላጊም ባለመሆኑ የቡድኑ ተልዕኮ እንዲቋረጥ የሚጠይቅ የውሳኔ ረቂቅ ጀኔቫ ላይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተሰራጨ መሆኑ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ፤ 47 አባላት ባሉትና በሁኑ ወቅት በጀኔቫ ጉባኤውን እያካሄደ ባለው ምክርቤት ላይ ነው የመርማሪ ቡድኑ የስራ ዘመን ይቁረጥ ዘንድ የውሳኔ ሀስብ የምታቀረበውና የምትጠይቀው።
ቀደም ሲል በጦርነቱ የተፈጸሙ ወንጀሎችን የሚያጣራ ከመንግስታቱ ድርጅትና ከኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የጋራ መርማሪ ቡድን ተቋቁሞ ስራውን የሰራና ዘገባም ያቀረበ በመሆኑ፤ ይኸኛው ቡድን ድግግሞሽና ምናልባትም የፖለቲካ ተልኮም ያለው ነው በማለት ነበር የኢትዮጵያ መንግስት የመርማሪ ቡድኑን መቁቋም አጥብቆ የተቃወመው። ሆኖም ግን በተለይ በአውሮጳ ህብረት ግፊት በአብላጫ ድምጽ ከተቋቋመ በኋላ፤ ከኢዮጵያ ውጭም ሆኖ ቢሆን ባደረገው ምርመራ በጦርነቱ በሁሉም ወገኖች ከፍተኛ የሰብዊ መብት ጥሰት የተፈጸመ መሆኑን የሚያሳምኑ መረጃዎችን ያገኘ መሆኑን አስታውቆ ነበር።
ይሁን እንጂ ሪፖርቱ በኢትዮያ መንግስት በኩል ተቀባቅይነት ያላገኘ ብቻ ሳይሆን፤ በጥቅምት ወር የስራ ዘመኑ የተራዘመውም በጠባብ የድምጽ ልዩነት ነበር። ከዚያ ወዲህ የኢትዮጵያ መንግስትና ዋና ተፋላሚ የነበረው ህወሓት ከሰላም ስምምነት ደርሰው ጦርነቱ የቆመ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን፤ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን የመርማሪ ቡድኑ እንደውም የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊነት ሊያስተጓጉል ስለሚችል የስራ ዘመኑ ተቋርጦ ስራውን እንዲያቆም ነው እየጠየቀ ያለው።
የኢትዮጵያን ጥያቄ በርካታ የአፍሪቃና ሌሎች አገሮች አባል መንግስታት እንደሚደግፉት የሚጠበቅ ሲሆን፤ የአውሮጳና ሌሎች የምዕራብ መንግስታትና የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች ግን እንደሚቃወሙት ነው የሚታመነው።
ይህን የኢትዮጵይ መንግስት ጥያቄ አግባብነት በሚመለክት አስተያየታቸውን እንዲሰጡን ከናይሮቢ በስልክ የጠይቅናቸው የአምነስቲ ኢንተርናሺናል የአፍርቃ ቀንድ ተመራማሪ ወይዘሪት ሱአድ ኑር፤ ጥያቄው በሌሎች አገሮች ጭምር አሉታዊ ተጽእኖ ሊያሳድር የሚችልና የሰብዓዊ ምክርቤቱንም ተዓማኒንነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ መሆኑን ገለጸዋል ።በተጨማሪም አሉ ወይዘሪት ሱ አድ፤
“ በተጨማሪም የሰብዓዊ መብት ጥሰት ሰለባ ለሆኑት ፍትህን የሚነሳ ነው። በኢትዮጵያ ገንግኖ ያለውን ያለመጠየቅ ባህል የሚያዳብርም ነው” በማለት ጥያቄው ተቀባይነት ሊኖረው እንደማይገባ አሳስበዋል።
ወይዘሪት ሱአድ ፤ የኢትዮጵያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርና የውጭ ጉድይ ሚኒስተር አቶ ድመቀ መኮንን፤ ኮሚሽኑ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት ሊይውክ ይችላል ማለታቸውን ጠቅሰው፤ አስተያየቱ ትክክል እንዳልሆነና የምርመራው ስራ እንደውም የሰላም ስምምነቱ እንዲሰምር ሊያደርግ እንደሚችል ነው የሚከራከሩት ። ፡እንደ አምነሲቲ ኢንተርናሽናል እምነት ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ፍትህ መኖር አለበት በማለትም” የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብት ምክርቤት ያቋቋመው የባለሙያዎች ቡድን ለዚህ አስተዋጾ ያለው መሆኑን ገልጸዋል።
የመግስታቱ ድርጅት የሰብዓዊ ምክርቤትና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የጋራ ምርመራ ቡድን እያከናወነ ባለው የምርመራ ስራ ላይ ሌላ የምርመራ ቡድን አያስፈልግም የሚለውን የኢትዮጵያን መንግስት የመከራከሪያ ሀሳብ በሚመለክትም፤ “ መታወቅ ያለበት ኮሚሽኑ የጥምር ቡድኑን ምርመራና ግኝት ውድቅ ያላደረገው መሆኑን ነው። ይህ ኮሚሽን ገና ሲቋቋም ዓላማው ቀደም ብሎ የጋራ የምርመራ ቡድኑ በሰራው ስራ ላይ ተጨማሪ ስራዎችን ለማከል ነው። በኢትዮጵያ፡ካለው ሰፊና የከፋ የሰብዓዊ መብት ጥሰት አንጻር፤ በርካታ የሰብዓዊ መብት መርማሪ ኮሚሽኖች ሊኖሩ ይገባል” በማለት ኮሚሽኑ ስራውን እንዲያከናውን ሊፈቀድለት እንደሚገባ አሳስበዋል።
የኢትዮጵያን መንግስት አቋምና የመከራከሪያ ሀሳብ በዘገባችን ለማካተት በጀንቭ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደውለን የሚመከታቸውን ዲፕሎማት ከገኘን በኋላ ደግመን እንደውል ነግረውን በድጋሜ ስንደውል ልናገኛው ባለመቻችላችን አስተያየታቸው በዚህ ዘገባ ልናካትት አልቻልንም
ገበያው ንጉሴ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ