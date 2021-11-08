ኢትዮጵያውያን ዳግም በብራስልስ አደባባይ ለተቃውሞ ሰልፍ

ቤልጅየምን ጨምሮ ከጀርመን፣ ኔዘርላንድ፤ እና ፈረንሳይ የተሰባሰቡ እጅግ በርካታ መሆናቸው የተገለጸው እነዚህ ወገኖች የአውሮጳ ሕብረት በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይ አቋሙን እንዲፈትሽ ጥሪ አቅርበዋል።
በተለያዩ የአውሮጳ ሃገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያ ከጥቂት ዓመታት ፋታ በኋላ ዳግም በአውሮጳ ሕብረት አደባባይ ለተቃውሞ ሰልፍ ወጥተዋል። ቤልጅየምን ጨምሮ ከጀርመን፣ ኔዘርላንድ፤ እና ፈረንሳይ የተሰባሰቡ እጅግ በርካታ መሆናቸው የተገለጸው እነዚህ ወገኖች የአውሮጳ ሕብረት በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይ አቋሙን እንዲፈትሽ ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ብራስልስ ላይ ከአውሮጳ ሕብረት ጽሕፈት ቤት ፊትለፊት የተካሄደው ሰልፍ ከቅንጅት ጊዜ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በርካቶች የተሳተፉበት እንደሆነ በስፍራው የተገኘው የብራስልሱ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሤ ገልጾልናል። ሰልፉ እየተካሄደ ባለበት ሰዓት ስልክ በመደወል አስተባባሪዎች እና ተሳታፊዎችን አስተያየት ጠይቀናል።
ገበያው ንጉሤ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ