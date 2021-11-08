 ኢትዮጵያውያን ዳግም በብራስልስ አደባባይ ለተቃውሞ ሰልፍ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 15.11.2021

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አውሮጳ/ጀርመን

ኢትዮጵያውያን ዳግም በብራስልስ አደባባይ ለተቃውሞ ሰልፍ

ቤልጅየምን ጨምሮ ከጀርመን፣ ኔዘርላንድ፤ እና ፈረንሳይ የተሰባሰቡ እጅግ በርካታ መሆናቸው የተገለጸው እነዚህ ወገኖች የአውሮጳ ሕብረት በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይ አቋሙን እንዲፈትሽ ጥሪ አቅርበዋል።

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በብራስልስ የተካሄደው ሰልፍ

በተለያዩ የአውሮጳ ሃገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያ ከጥቂት ዓመታት ፋታ በኋላ ዳግም በአውሮጳ ሕብረት አደባባይ ለተቃውሞ ሰልፍ ወጥተዋል። ቤልጅየምን ጨምሮ ከጀርመን፣ ኔዘርላንድ፤ እና ፈረንሳይ የተሰባሰቡ እጅግ በርካታ መሆናቸው የተገለጸው እነዚህ ወገኖች የአውሮጳ ሕብረት በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይ አቋሙን እንዲፈትሽ ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ብራስልስ ላይ ከአውሮጳ ሕብረት ጽሕፈት ቤት ፊትለፊት የተካሄደው ሰልፍ ከቅንጅት ጊዜ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በርካቶች የተሳተፉበት እንደሆነ በስፍራው የተገኘው የብራስልሱ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሤ ገልጾልናል። ሰልፉ እየተካሄደ ባለበት ሰዓት ስልክ በመደወል አስተባባሪዎች እና ተሳታፊዎችን አስተያየት ጠይቀናል።

ገበያው ንጉሤ

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

 

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በብራስልስ የተካሄደው ሰልፍ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A huge demonstration is taking place in Hawassa City of Ethiopia against the expansion of rebels and US interference. Titel : A huge demonstration is taking place in Hawassa City of Ethiopia against the expansion of rebels and US interference. Author: Shewangizaw Wegayehu DW Korri Schlagworte: Ethiopia, Äthiopian Addis Ababa, Addis Abeba

በደቡብ ኢትዮጵያ የቀጠለው ሰልፍ 08.11.2021

ለሰልፈኞቹ ንግግር ያሰሙት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ «የተወረረው የአማራ እና የአፋር ህዝብ ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያውያን ናቸው» በማለት ተናግረዋል።

12.8.2021, Brüssel, Belgien, Demonstration von Äthiopiern in Brüssel

የኢትዮጵያውያን የተቃውሞ ሰልፍ በብራሰልስ 12.08.2021

ኢትዮጵያውያኑ ዛሬ በአውሮጳ ኅብረት ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ባካሄዱት የተቃውሞ ሰልፍ ህወሓት በአፋርና በአማራ ክልል የሚያደርሰውን ጥቃት በመቃወም አውግዘዋል። የአውሮጳ ኅብረት ለህወሐት የሚሰጠውን ድጋፍ እንዲያቆምም ጠይቀዋል።

29.9.2020, Lesbos, Griechenland, Unterbringung von Flüchtlingen in Zeltlagern auf Lesbos // Redaktion: Maryam Ansary

ስደተኞችን አባራለች የተባለችው ግሪክና የአውሮጳ ኅብረት 30.03.2021

የፍሮንቴክስ ሠራተኞችም በድርጊቱ ተሳትፈዋል፣ የግሪክ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎችም ስደተኞች የሚመጡባቸውን አነስተኛ የጎማ ጀልባዎች ሞተሮችን በማበላሸት ስደተኞቹ በቱርክ ባህር እንዲንሳፈፉ በማድረግ የቱርክ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች እንዲታደጓቸው ጥለዋቸው ይሄዳሉ ተብለውም ተወንጅለዋል።ይህ የUNHCR ዘገባ እንዳሳሰበው የአውሮጳ ኅብረት አስታውቋል።