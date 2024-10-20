ኢትዮጵያውያንን የሚፈታተነው የዋጋ ግሽበት

ኢትዮጵያውያንን የሚፈታተነው የዋጋ ግሽበትእሑድ፣ ጥቅምት 10 2017
በኢትዮጵያ እያሻቀበ የመጣው የዋጋ መናር ማቆሚያ አላገኘም። አዲሱ አመት 2017 መግባቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አግልግሎት፣ ኢትዮ ቴሌኮም፣ የውሀ እና ፍሳሽ ሁሉም የታሪፍ ማሻሻያው መድረጋቸውን አሳውቀዋል።
በያዝነው ወር የተደረገው ከፍተኛ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ማህበረሰቡን ክፍኛ አስጨንቆታል። ይህንን የነዳጅ ዋጋ ጭመሪ ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ለተሰማሩ ሚኒ-ባሶች፣ ታክሲዎችና የከተማ አውቶብሶች በሚሰጡት አገልግሎት ላይ አዲስ ታሪፍ ተግባራዊ አድርጎዋል።
ወቅታዊውን የነዳጅ የችርቻሮ ዋጋ እና ሌሎች ወጪዎችን ከግምት ውስጥ አስገብቶ የተሰራ ነው የተባለው የታሪፍ ማሻሻያ ጭማሪ በከተማዋ ለትራንስፖርት የሚደርግ ወጭን በእጥፍ እንዲጨምር አድርጎታል ፣ ይህ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አገልግሎቶች እንደ መንጃ ፍቃድ እና ፓስፖርት ለማውጣትም ሆነ ለማደስ የሚከፈለው ገንዘብ እስከ መቶ ፐርሰንት ጨምሮዋል።
የደሞዝ ጭማሪው «ሳይመጣ የሄደ ተስፋ» ወይስ ደጓሚ ?
ይህ የዋጋ ጭማሪ በነዋሪዎች ላይ ያሳደረባቸውን ጫና ለዶቼቪሌ የተናገሩት ግለሰቦች ኑሯችን በአስማት ነው ሲሉ ደመወዛቸው ወጫቸው መሽፈን እንዳልቻለ ይናገራሉ የመዲናይቱ ነዋሪ እንዲህ በኑሮ ጭና እየተማረረ እና የነዳጅ ዋጋ ጭማሪው ለከፍተኛ ትራንስፖርት ወጪ ለምግብ እና ለቁሳቁስ ዋጋ መናር አይነተኛ ምክንያት መሆኑ እየታወቀ መንግስት የተደረገው የዋጋ ማሻሻያ ውሳኔው አስፍላጊ ነው ሲል ተናግርዋል።
ሐና ደምሴ
እሸቴ በቀለ