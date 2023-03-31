ኢትዮጵያዊ-ፈረንሳዊው ፉአድ እስማኤል ፍሬድሪክና ተሞክሮአቸው

በድንበር የለሹ የሒኪሞች ድርጅት የ15 ዓመታት ቆይታቸው አቶ ፉአድ በተለያዩ ሀገራት ተዘዋውረው መስራት መቻላቸውን ትልቅ ቦታ ይሰጡታል።ከመካከላቸው ሕይወትን ለአደጋ የሚያጋልጡ ሀገራት ጉዞዎችም ይገኙበታል።ስራው አሳዛኝ ሁኔታዎች የሚያጋጥሙበት ቢሆንም ለሰዎች ችግር በመድረስ የሚገኘው እርካታ ቀላል አይደለም ይላሉ።
በተሰደዱባት በፈረንሳይ ግባቸውን አሳክተዋል። በታዋቂ የፈረንሳይ ዩኒቨርስቲዎች በተለያዩ ሞያዎች ከፍተኛ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በሰብዓዊ አገልግሎት ሰጭ ድርጅቶች ውስጥ ለብዙ ዓመታት በተለያዩ ሀገራት ውስጥ አገልግለዋል። የዛሬው አውሮጳና ጀርመን ዝግጅታችን የእኚህን ኢትዮጵያዊ-ፈረንሳዊ የሕይወትና የሥራ ተሞክሮ ያካፍለናል።
በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በአውሮጳ ኅብረት እና በአፍሪቃ ልማት ባንክ እንዲሁም በተለያዩ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የዳበረ የስራ ልምድ አላቸው። ለበርካታ ዓመታት ከሰሩባቸው ድርጅቶች መካከል እርሳቸው የዓለም አምቡላንስ ብለው የሚጠሩት «ድንበር የለሹ የሐኪሞች ድርጅት» ይጠቀሳል።በተሰደዱባትና አሁንም በሚኖሩባት በፈረንሳይ ከሚገኙ ታዋቂ ዩኒቨርስቲዎች በተለያዩ ሙያዎች ተመርቀዋል። በልዩ ልዩ አገራት ተዘዋውረው በመስራታቸው ወደ ሰባት ያህል ቋንቋዎችን ይናገራሉ።
አቶ ፉአድ በፖለቲካ ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ያገኙት ከታዋቂው ሶርቦን ዩኒቨርስቲ ነው። በግሮኖብልና በሊዮን ዩኒቨርስቲዎችም ፣ኮምፕዩተር ሳይንስ ፣የልማት ጥናት፣ ምጣኔ ሀብት እና ባዮ ሜዲካል ሳይንስ አጥንተዋል። የስራውን ዓለም የተቀላቀሉት ደግሞ የዛሬ 34 ዓመት ነበር። ከትምህርቱ በኋላ መጀመሪያ ያገኙት ስራቸው ለ12 ዓመታት ወደ ተለዩዋት ኢትዮጵያና ወደ ሌሎችም የአፍሪቃ ቀንድ ሀገራት ወስዷቸዋል። አቶ ፉአድ በሀንዲካፕ ኢንተርናሽናል ለስድስት ዓመታት ካገለገሉ በኋላ በተመ የልማት መርሃ ግብር UNDP የሶማሊያ መልሶ ግንባታ ፕሮጀክት ውስጥ ለአንድ ዓመት ፣ከዚያም በአዲስ አበባ ለአውሮጳ ኅብረት የኢትዮጵያ የምግብ እርዳታ አቅርቦት እንዲሁ ለአንድ ዓመት ሰሩ። ከዚያም ስራውን አቁመው ፈረንሳይ ለመመለስ ወሰኑ ድምጽ
በፖለቲካ ሳይንስ በማስተርስ ዲግሪ ከተመረቁ በኋላም የበፊቱ ልምዳቸውም ታግዘው ወዲያውኑ ነበር በግብረሰናዩ ድንበር የለሹ የሐኪሞች ድርጅት በምህጻሩ ኤም ኤስ ኤፍ በፕሮጀክት አስተባባሪነት መስራት የጀመሩት ። በድርጅቱ የ15 ዓመታት ቆይታቸው አቶ ፉአድ በተለያዩ ሀገራት ተዘዋውረው መስራት መቻላቸውን ትልቅ ቦታ ይሰጡታል።ከመካከላቸው ሕይወትን ለአደጋ የሚያጋልጡ ሀገራት ጉዞዎችም ይገኙበታል።ስራው አሳዛኝ ሁኔታዎች የሚያጋጥሙበት ቢሆንም በሌላ በኩል ደግሞ ለሰዎች ችግር በመድረስ የሚገኘው እርካታ ቀላል እንዳይደለ ነው አቶ ፉአድ የሚናገሩት በስራቸው ባህርይ ምክንያት በተለያዩ ሀገራት በሰሩባቸው ጊዜያትም ተጨማሪ ቋንቋዎችን የማወቅ እድል አግኝተዋል።
አቶ ፉአድ በድንበር የለሽ ሐኪሞች ድርጅት የመጨረሻዎቹ ዓመታት በስነ ምግባር ላይ ያተኮረ ስራ ላይ ነበር የተሰማሩት። ከድርጅቱ ከለቀቁ በኋላ ዋና ጽህፈት ቤቱ አቢጃን አይቮሪ ኮስት በሚገኘው በአፍሪቃ ልማት ባንክ በዚሁ ዘርፍ ለአስር ዓመታት ያህል በሃላፊነት ሰርተዋል።
40 ዓመታት ፈረንሳይ የኖሩት አቶ ፉአድ በከከዚህ ቀደሙ ስራቸው ዕለት ተዕለት ያጋጥማቸው ከነበረው ልብ ሰባሪ አሳዛኝና አድካሚ ሁኔታዎች አሁን ርቀዋል ። ከጥቂት ዓመታት አንስቶ በጡረታ ላይ ናቸው።ጡረታ ቢወጡም የሚሰሩት አላጡም። ግለ ታሪካቸውን እየጻፉ ነው እንደውም እያገባደዱ ነው። በፈረንሳይኛ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ለመሳተም አቅደዋል። በዚሁ መሀል ለወገን መድረስ በሚገባቸው ጊዜ በፈረንሳይ ከኢትዮጵያ ኮምኒቲ አባላት ጋር በመሆን አስፈላጊ እርዳታዎችን በመላክ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።ከመካከላቸው በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶችን አሰባስበው የላኩት እርዳታ ይጠቀሳል።
ኂሩት መለሰ
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