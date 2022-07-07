ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነዉ?

“ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው?” ሳነብ ዉስጤ የሆነ ነገር መረበሽ እየተሰማኝ ነበር። የመደበላለቅ ስሜት። አንቺ ቀበጥ ሃገርሽ ላይ ሆነሽ ምን ልሁን ነዉ የምትይዉ? ብለሽኝ ይሆናል። የሆነ ነገር ረብሾሽ፤ ጩሂ ጩሂ ብሎሽ አያዉቅም? ከሃገራቸዉ ተሰደዉ ሆድ ለባሳቸዉ አንቺ ጻፍሽላቸዉ። ሃገራችን ላይ ሆነን መጠግያ ላጣንስ? አንድ ወገን ለሌለንስ?
«“ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው?” ሳነብ ዉስጤ የሆነ ነገር መረበሽ እየተሰማኝ ነበር። የመደበላለቅ ስሜት። አንቺ ቀበጥ ሃገርሽ ላይ ሆነሽ ምን ልሁን ነዉ የምትይዉ? ብለሽኝ ይሆናል። የሆነ ነገር ረብሾሽ፤ እንዳታለቅሺ እንባሽ አልወርድ፤ እንዳትተይዉ ልብሽን ክብድት ብሎት፤ ጩሂ ጩሂ ብሎሽ አያዉቅም? እንደዛ ነዉ የተሰማኝ። ከሃገራቸዉ ተሰደዉ ሆድ ለባሳቸዉ አንቺ ጻፍሽላቸዉ። ሃገራችን ላይ ሆነን መጠግያ ላጣንስ? አንድ ወገን ለሌለንስ? አንቺ ከሃገርሽ ወጥተሽ ሌሎች ሰዎች ቢያስከፉሽ ሃገርሽን ትናፍቂያለሽ። ሮጠሽ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ያምርሻል። እኔስ ሃገሪ ላይ ሆኜ ለተከፋሁት ማንን ልናፍቅ? ከእናቴ ጉያ ወጥቼ ወዴት ልሩጥ? አይዞሽ ናፍቆሽ ነበር አይደል? እዉነት እኔም ሃገሪ ላይ ሆኜ አይዞሽ ናፍቆኛል።»
ደራሲ፣ ተዋናይና የፊልም ሥራ ባለሞያ እስከዳር ግርማይትባባለች። በቅርቡ ለአንባብያን ላቀረበችዉ “ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው?” ለተባለዉ መጽሐፏ ከአንዲት ወጣት አንባቢ የተሰጣትን አስተያየትን ነበር እስከዳር ያካፈለችን።
ደራሲ ተዋናይና የፊልም ስራ ባለሞያ እስከዳር ግርማይ ከሁለት ልጆችዋና ከፈረንሳዊ ባለቤትዋ ጋር ባህሪን ወስጥ መኖር ከጀመረች ሃያ ምናምን ዓመት እንደሆናት ነዉ የምትናገረዉ። ደራሲ እስከዳር ከቀናቶች በፊት «የፈረንጅ ሚስት» የተባለዉን ሁለተኛ መጽሐፍዋን እንዲሁ ለአንባብያን አቅርባለች። ደራሲዋ እንደምትናገረዉ ከሆነ፤ ከጎርጎረሳዉያኑ 2016 ዓ.ም እና ከዝያም በፊት በጀመረችዉ፤ ማስታወሻን በመያዝ ልምዷ ብሎም በመጻፍ ተሰጦዋ ታግዛ፤ በእምነት፤ በቤተሰብ፤ በልጆች እና በጋብቻ በተለይም በድብልቅ ዜግነት ጋብቻ ያየችዉን ኹነቶች ማስታወሻዎች ከትባና አሰባስባ ነዉ ዛሬ በመጽሐፍ መልክ ለህትመት ያበቃችዉ።
“ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው” በሦስት ክፍሎች የቀረበ የ20 ወጎች ስብስብ ነው፡፡ ደራሲዋ እስከዳር_ግርማይ እንደገለፀችዉ በመጽሐፉ የተካተቱት ሃያ ወጎች በተለያየ ጊዜ ያለፈችባቸው ስሜቶች ነጸብራቅ እና ከረጅም ዓመታት ጀምሮ ያጋጠሟትን ኹነቶች በማስታወሻነት የመፃፍ ልምድ ውጤቶች ናቸው፡፡ እስከዳር ግርማይ ለአንባቢ ከወራቶች በፊት ያቀረበችዉ “ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው?” የተባለዉ የመጀመርያ መጽሐፏም ሆነ አሁን ከቀናቶች በፊት ያሳተመችዉ «የፈረንጅ ሚስት» የተባለዉ መጽሕፏ፤ ርዕሶቹ ብቻ አነጋጋሪ እና ቀልብ የሚሰቡ አይነት በመሆናቸዉ መጽሐፎቹን ገለጥ ገጥ አድርጎ ለማንበብ የሚገፋፋ አይነት ነዉ።
ደራሲ እስከዳርን “ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው?” ስትል ምን ማለትዋ ይሆን? ለምንስ ይህን ጥያቄ በርዕስነት ስንል ነበር መጀመርያ የጠይቅናት።
“ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው?” ያልኩት ሃገሪ ስትጠፋብኝ ግራ ሲገባኝ የፃፍኩት ነዉ። መጀመርያ ይህን ፅሑፍ ስጽፍ „እኔ ሃገሪ የትነዉ?“ ብዬ ነበር ርዕስ የሰጠሁት። ጽሑፌን በዚህ ርእስ ስር ነበር የጀመርኩት። የመጽሐፉ በአጠቃላይ ሃያ አጫጭር ታሪክ ይዘት ያለዉ ማስታወሻ አይነት ነገር ነዉ። ታሪኩ ከራሴ ከልጆቼ፤ ከባለቤቴ ተነስቼ የፃፍኩት፤ በኛ በኢትዮጵያዉያን ማኅበራዊ ባህላዊ አኗኗር ጉዳዮች ላይ ያጠነጠነ ነዉ። ስለስደት፤ ከሌላ ዜጋ ጋር ጋብቻ እና ባህል በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ነዉ። ባለቤቴ ፈረንሳዊ ነዉ እና ያለዉን ህይወት ሁሉ ነዉ በመጽሐፉ የምዳስሰዉ። ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው? የሚለዉ ርዕስ ግን በመፀሐፉ 19ኛዉ ታሪክ ነዉ። በዚህ ክፍል ዉስጥ ስለማንነት ነዉ የማወራዉ። ብዙዎች ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው? ያልሽዉ ምን ማለትሽ ነዉ ይሉኛል። ርዕሱ ብዙ ሰዉ አነጋግሯል። ባህሪን ስኖር ረጅም ዓመታት ሆኖኛል። ኢትዮጵያ በየስድስት ወሩ እሄዳለሁ። አድዋ በሚለዉ ጽሑፊ ዉስጥ እንደዉም እንደገለፅኩት ኢትዮጵያ ሳልሄድ ስድስት ወራቶች ካለፉኝ መተንፈስ ያቅተኛል ስል ገልጫለሁ።
ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ ወደ ባህሪን ስመለስ ወይ ያመኛል፤ ወይ የሆነ ነገር ይጨንቀኛል። ምክንያቱም አሁን ለኢትዮጵያዉያን መገለጫዎቻችን አንድ ሁለት ሦስት ተብሎ በመዘጋጀታቸዉ ይህን ሳይ ያመኛል። አሁን መገለጫችን ኢትዮጵያ ብቻ ባለመሆኑ ነዉ። እኔ ኢትዮጵያዉነቴ ሃገሪ ስትይ ደግሞ እዝያ ማዶ ሆኖ ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነነቅነዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ አንቺ የለሽበትም። ይሄ ነገር እኔን ግራ አጋባኝ ። በሌላ በኩል እኔ በግሌ ጥቃት ደረሰብኝ። ከዝያ ይህን ሁሉ ካየሁ በኋላ እኔ ራሴ ቆም ብዩ፤ ወዴት ነዉ ሃገሪ? ብዬ መጠየቅ ጀመርኩ። ስለዚህ ነበር ፅሑፌን ስጀምር እኔ ሃገሪ የትነዉ ብዬ የጀመርኩት። ግን አሁን ኢትዮጵያ ዉስጥ በሁሉም አቅጣጫ የሚታየዉ ነገር ግራ የሚያጋባ ስለሆነ፤ ኢትዮጵያዊ ግን ሃገሩ የት ነዉ በሚል ርዕሱን ቀየርኩት። እና ከሃያ አጫጭር ታሪኮች ዉስጥ አንዱ የሆነዉን ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው? የሚለዉን ርዕስv ለመጽሐፌ ርዕስ አደረኩት። ምክንያቱም ታሪኩ ርዕሱ ለልቤ ቅርብ ስለሆነ ነዉ የመረጥኩት። እንደኔ ሁሉ በሚሊዮን የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ በተለይ ከተለያየ ብሔር የተፈጠረ፤ ለሁለቱም ብሔር ሙሉ ተደርጎ ስለማይወሰድ እና፤ እኔ ሃገሪ የትነዉ የሚል ጥያቄ ስለሚጭርበት ነዉ እኔም ይህችን ፅሑፍ ለመፃፍ የበቃሁት።»
መጽሐፉን ካነበቡት መካከል በዉጭም ሆነ ሃገር ዉስጥ ከሚኖሩ ኢትዮጵያዉያን በርካታ አስተያየቶችን አግኝታለች። መጋቢ ሐዲስ እሸቱ ዓለማየሁ መጽሐፉን አንብበዉ አስተያየት ሰጥተዋል።
„ በዓለማችን ላይ የሚጻፉ መጻሕፍት ከሃይማኖት፣ ከታሪክ፣ ከሣይንስና ከቴክኖሎጂ፣ ከሥነ ልቦና፣ ከፍልስፍና፣ ከፖለቲካ፣ ከኢኮኖሚ፣ ከልምድ እና ከኑሮ ሊመነጩ ይችላሉ። አብዛኛዎቹ ያወቁትን እና ከመጻሕፍት ያነበቡትን፣ እንዲሁም በትምህርት ቤት የተማሩትን ወደ ሌላው እንደ ቧንቧ የሚያሸጋግሩ ቦዮች ናቸው። የሃይማኖት ምሁራን ቢጽፉ አማኞቻቸውን ለማጽደቅ፣ የፍልስፍና ሰዎች ቢጽፉ አንባቢያቸውን ለማራቀቅ፣ የፖለቲካ ሰዎች ቢጽፉ ተከታይ ለማብዛት፣ የኢኮኖሚ ሰዎች ደግሞ ለእድገት ይጽፋሉ።
ከእነዚህ ሁሉ ለየት ያለው ግን፣ ከልምድ እና ከኑሮ የሚጻፈው ጽሑፍ ነው። ከልምድ እና ከኑሮ የሚጻፈው ጽሑፍ የልብ ጭማቂ፣ የአእምሮ ፍልቃቂ፣ የደማችን ቅጂ እና የሥጋችንን ፍላጭ ስለሆነ፣ የሰዎችን አስተሳሰብ በመለወጥ እና አመለካከትን በመቀየር እንዲሁም ሰዎችን ወደ በጎ ነገር በማምጣት የተለየ ቦታ አለው። እህታችን እስከዳር የጻፈችው መጽሐፍ ከእነዚህ ሁሉ ከላይ ካነሣናቸው ለጽሕፈት መነሻ ይሆናሉ ካልናቸው ሐሳቦች ውስጥ ከልምድ እና ከኑሮ የመነጨ ነው። እህታችን እስከዳር ያየችውን፣ የሰማችውን እና ያነበበችውን ሳይሆን፣ የኖረችውን ኢትዮጵያዊነት እና በልቧ እየፈላ የሚኖረውን የኢትዮጵያዊነት መንፈስ ስለጻፈች፣ በእሷ መንገድ ለሚያልፉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በፖለቲካ፣ በሃይማኖት፣ በፍልስፍና እና በተለያየ መንገድ ለሚያልፉ ሰዎችም ትልቅ ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መጽሐፉ የአንድ ግለሰብ ታሪክ ሳይሆን፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚንከራተተው ሰው ሁሉ ታሪክ ነው።
ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው? የሚለው ጥያቄ፣ አጭር ቢመስልም ከባድ እና ረጅም መልስ የሚያስፈልገው ነው። በጠያቂነት እርሷ ታቅርበዉ እንጂ፣ ለመቶ አሥር ሚልዮን ኢትዮጵያውያን (በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር ለምንኖረው) ሁሉ የቀረበ ጥያቄ ነው። አባቶቻችን ሲተርቱ “ለሰው ሀገሩ ምግባሩ” ይላሉ። ኢትዮጵያዊነትን ከወንዝ እና ከተራራ፣ ከፖለቲካ እና ከሃይማኖት፣ ከዘር እና ከኢኮኖሚ እንዲሁም፣ ከተለያዩ ጉዳዮች ብቻ አያይዘው የሚተረጉሙ ሰዎች ቆም ብለው እንዲያስቡ የሚያደርግ፣ ድንቅ እና ረቂቅ ሐሳብ የያዘ መጽሐፍ ነው።
ኢትዮጵያዊነት የሚያስከብረው ጥንት በተሠሩ ቅርሶች፣ ጥንት በተቀበልናቸው ሃይማኖቶች፣ አባቶቻችን ባቆዩልን የብራና መጻሕፍቶች እና ሌሎችም ብቻ ሳይሆን፣ ዛሬ የምንሠራው፣ የምንናገረው እና የምናስበው እንዲሁም፣ በውስጥም በውጭም በምናደርገው እንቅስቃሴ የሚገለጽ ነውና፣ በመጽሐፉ የቀረበው ጥያቄ አጭር ግን ጥልቅ ጥያቄ ነው። እህታችን የራሷን መልስ ሰጥታለች። መልሱ ግን በዚህ መጽሐፍ ብቻ የሚመለስ ሳይሆን፣ ቆም ብለን እንድናስብ ያደርገናል። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ የሚያነብ ሰው አለባበሱን ሳይሆን አስተሳሰቡን፣ አመጋገቡን ሳይሆን ግንዛቤውን ይቀይርበታል፤ ይለውጥበታልም ብዬ አስባለሁ።
መጽሐፉን ያነበበ ሰው፣ ጥያቄውን ተቀብሎ የት ነው ያለሁት? ምን እየሠራሁ ነው? ብሎ እንዲያስብ ስለሚያደርገው፣ እህታችን እስከዳርን ይህን መጽሐፍ በመጻፏ ከማመስገን ይልቅ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ለጠፋችበት ልትወቀስ እና ልትቀጣ ይገባታል። ይህን የመሰለ ድንቅ ተሰጥዎ እና እምቅ ክህሎት ይዛ እስከ አሁን ባለመጻፏ፣ አንባቢዎችን እና የሥነ ጽሑፍ ሰዎችን በድላናለችና።“
“ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የት ነው?” ያነበቡት ደራሲና መምህር ኃይለመለኮት መዋዕል፤ በአስተያየታቸዉ
„በሥነ - ጽሑፍ ዓለም ውስጥ የሚሳተፉ አዳዲስ ደራሲያን በመጡ ቁጥር፣ በገደብ የለሹ የፈጠራ አእምሮ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ተሞክሮዎች እና የአጻጻፍ ስልቶችን ይዘው ወደ ዘርፈ-ብዙው የሥነ ጽሑፍ ይገባሉ። ይህ ደግሞ ተፈጥሮአዊ፣ ትምህርታዊ እና ተሰጥኦአዊ ጸጋን ይጠይቃል። አዳዲስ ደራሲያን እና ጸሐፍት በፈለቁ ቁጥር አንባቢያን እየመረጡ እና እያነፃፀሩ የማንበብ ልምድ ያዳብራሉ።
ዘሪሁን አስፋው “የሥነ - ጽሑፍ ዋነኛ ጉዳይ ሰው ነው። ምንጪም፣ፈጣሪዉም፣ተቀባዩም፣ ሰው ነው። እናም የብዙዎች መነጋገሪያ እንዲሆን ያደርገዋል። መነጋገሪያም በመሆኑ በየጊዜው አዳዲስ መልኮችንና ተጨማሪ ትርጓሜዎችን እየያዘ ይሄዳል።ከዚህም የተነሳ ብዙዎቹ የሚስማሙበት አንድ የሥነ - ጽሑፍ ብያኔ የለም” ብለዋል። የሥነ ጽሑፍ መሠረታዊያን በተሰኘ መጽሐፋቸው። የሰውን ሕይወት የኑሮ ውጣ ዉረድ እና ተሞክሮ በይዘቱም ሆነ በዓይነቱ መጠን የአድማሱ ማካለያና የመዳረሻ ድንበሩ እዚህ ጋ ያበቃል ብሎ ለመገመት ያዳግታል።
ቅን ደራሲ ወይም ጸሐፊ የራሱንም ሆነ የሌሎችን “ታሪክ” በሚጽፍበት ጊዜ፣ ያየውን፣ የሰማውን እና በማስረጃ ያረጋገጠውን ሁሉ በአግባቡ አስተዉሎና አገናዝቦ በግልጽነት ያቀርባል።
ዘረኝነትን፣ ጠባብነትን፡ የበታችነት ባሕሪን፣ ልዩ ልዩ ትምክሕትን፣ መናናቅን እና መራራቅን ደግማ ደጋግማ ተጸይፋ ትቃወማለች። ተባብሮ መሥራትን እና ተቆርቋሪነትን፣ የሀገር ፍቅር ምንነትን፣ የዜግነትን እጅግ ወደር የለሽ ጸጋነት፣ ጽናትን እና አልሸነፍ ባይነትን (በተግባር) ከሃዲያንን እና እውነተኞችን፣ ወረተኞችን እና ጽኑ ወዳጆችን …በልዩ ልዩ ርእስ ጉዳዮች ውስጥ በቀላል የወግ -መንገድ አሳይታናለች። እስከዳር በዚህ መጽሐፏ፣ የሕይወትን ውስብስብ ውጣ ውረዶች፣ ተስፋ እና ሕልሟን፣ ብርታቷን እና ድክመቷን፣ ስሕተቶቿን እና ሰብአዊ ስሜቶቿንና ርኅራኄዋን፣ መከራ፣ ሐዘን እና ደስታዋን፣ ደጋፊዎቿን እና ተጻራሪዎቿን፣ ነቃፊዎቿን እና አሞጋሾቿን …ፍንትው አድርጋ በራሷ የአቀራረብ ስልት አቅርባልናለች። ማለፊያ ነው! ግልጽነትን አይቼበታለሁ“
ሁለገብዋ ደራሲ እስከዳር ግርማይ ከቀናቶች በፊት ይፋ ባደረገችዉ «የፈረንጅ ሚስት» በተባለዉ ሁለተኛ መጽሐፍዋ “እንግዳ ተቀባይ፣ ጨዋ ሕዝቦች” ነን የምንለውን ጉዳያችንን በመረጃ እያስደገፈች ፤ በተለይ የውጭ ዜጎችን እንዴት እንደምናይ ታሳየናለች፤ ሲሉ መጽሐፉን ያነበቡ አንዳዶች አስተያየታቸዉን ፅፈዋል። ግን እስከዳር ግርማይ ማናት?
ተዋናይት ጸሐፊ ተውኔትና አዘጋጅ አዜብ ወርቁ የእስከዳር ግርማይን «የፈረንጅ ሚስት» ሁለተኛ መጽሐፍን አንብባ በሰጠችዉ አስተያየት፤ „ደራሲዋ በመገናኛ ብዙኃን ስለ ሀገራችን ሴቶች የላቀ መሪነት ፣ ሴቶች በታሪክ ፣ በሃይማኖት ስላላቸው ታላቅ ስፍራ እና ክብር ፣ የሀገር ስያሜ ተምሳሌትነት ዓየር ላይ ከሚነገረው እና ምድር ላይ ከሚታየው ሴቶች እንደየኑሮ ደረጃ እና አካባቢያቸው ከሚደርስባቸው የተለያዩ ፍረጃዎች እና ጫናዎች ጋር እያነጻጸረች፣ ወደ እራሷ እያየች ኢትዮጵያዊት የፈረንጅ ሚስትስ ቦታዋ የቱ ጋ ይሆን? ከሚል ጥያቄ ተነስታ፣ እስከዛሬ በይፋ ያልተነገሩ የፈረንጅ ሚስት ታሪኮች በግል ገጠመኞቿ አስደግፋ ፣ በግልጽነት እና በድንቅ አተራረክ ሰርሳሪ የሆነ መጽሐፍ ፅፋልናለች፡፡-
መጽሐፉ ማኅበረሰቡ በፈረንጅ ሚስት ላይ በግልጽ የሚያሳየው እና የሚሰነዝረው አሉታዊ አስተያየት እኔም በግል ተቋዳሽ ወደ ሆንኩበት ወደ ራሴ ትውስታ መለስ ብዬ እንዳይ ብቻ ሳይሆን፣ እንደ ማኅበረሰብም እራሳችንን እንግዳ ተቀባይ፣ ፈሪሃ ፈጣሪ ያደረብን፣ ለእራሳችን ክብር ያለን ኩሩ ሕዝብ እያልን በአደባባይ እየመሰከርን ድርጊታችን ስለራሳችን ካለን እምነት እጅግ ተቃራኒ የመሆኑን ጉዳይ እንድጠይቅ አድርጎኛል።
የፈረንጅ ሚስት መጽሐፍ ሁሉም እራሱን እና ማኅበረሰቡን በአዲስ ዓይን እንዲመለከት የማስገድድ አቅም ያለው ግልጽ ፣ቀላል እና ጥልቅ መጽሐፍ ነው፡፡“
«የፈረንጅ ሚስት» የተባለዉን የእስከዳር ግርማይን ሁለተኛ መጽሐፍ ያነበበዉ ጋዜጠኛ አንተነህ ከበደ በአስተያየቱ፤ „የፈረንጅ ሚስት ታሪኩ በልዝብ ሰብዕናችን፣ በሳሳ የሰው ልጅ ግዳችን የተነሳ በባለታሪኮቹ ላይ ለምናደርሰው የሥነ ልቦና ግርፋት የተኳለ ለብላቢ ጅራፍ ነው (ክልስ አባ -ልበ -እግረኛ የሚለውን የጋሽ ፀጋዬን ግጥም ያስታውሰኛል፣ ልጆቻችሁን የምንወጋበትን ስለት የሚፀየፍ) አልተነገረም። በየመንገዳችን በዝንጋኤ የምንወረውረው የቃል ህመም ቤት ሲገባ ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ግሩም ታሪክ ነው። ሴት ባየን ቁጥር እንደ መንገድ ባስ ዘለን መሳፈር ለሚዳዳን፣ በሴቶቹ አጥር በኩል ያለውን የመንፈስ ኩርፊያ እና ቁጣ የሚያስቃኝ ታሪክ ነው። ፍቅር ሚዛናችንን ያዛባው ድህነታችንን የሚሞግት ታሪክ ነው። ታሪኩ ይነገርም፣ አደባባይ ይውልም ዘንድ የተገባ ነው።“ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል።
ደራሲ እስከዳር ግርማይ እኔ እሱና እስዋ እና ሌሎችም የተሰኙ የልብወለድ ስብስቦች የያዘዉን ሦስተኛ መጽሐፍዋን በቅርቡ ለአንባብያን እንደምታቀርብ ነግራናለች። ደራሲ እስከዳር ግርማይን ይበል እያልን ለሰጠችን ቃለ ምልልስ በዶቼ ቬለ ስም እያመሰገንን ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ