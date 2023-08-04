 ኢትዮጵያዉን በወገኖቻቸዉ የሚደርስባቸዉ በደል በሳዑዲ አረቢያ | ወጣቶች | DW | 04.08.2023

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ወጣቶች

ኢትዮጵያዉን በወገኖቻቸዉ የሚደርስባቸዉ በደል በሳዑዲ አረቢያ

ኢትዮጵያውያን በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ሲሰደዱ ስለሚደርስባቸው የተለያዩ ፈተናዎች ዶይቸ ቬለ ከዚህ ቀደም ደጋግሞ ዘግቧል። ዛሬ ደግሞ እነዚህ ሰዎች እዛ ከገቡ በኋላ እንዴት በወገኖቻቸው እየተበደሉ እንዳለ እና መሻሻል ስለሚገባቸው ነገሮች እንመለከታለን።

በራስ ሀገር ዜጎች የሚደርስ በደል በሳዑዲ አረቢያ

«በወገኖቼ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር በጣም ያሳዝነኛል። ስሜታዊ ያደርገኛል» ትላለች ሣባ ገብረ ሥላሴ ። በሳዑዲ አረቢያ ዋና ከተማ ሪያድ የምትኖር በጎ ፍቃደኛ ናት። በተለይ ሴት ኢትዮጵያውን ላይ ስለሚፈፀም በደል በቅርበት ከተጎጂዎቹ ጋር ትወያያለች፣ ትረዳቸዋለች።  « ከኢትዮጵያ ተነስተው እዚህ እስኪደርሱ ነገሮችን የሚጨርሱት በደላላ ነው። እነዚህ እህቶቻችን ምንም አይነት መረጃ የላቸውም። ችግር በሚደርስባቸው ሰዓት ግን ማንም የሚረዳቸው ሰው የለም። በቅርብ ጊዜ እንኳን የካንሰር፣ የኩላሊት በሽተኛ፣ የHIV በሽተኛ በእጃችን አሉ። » በማለት አሳሳቢነቱን ታብራራለች።
ከምንም በላይ ሣባን የሚያሳዝናት ደግሞ ኢትዮጵያዊያኑ በገዛ ወገኖቻቸው በደል ስለሚፈፀምባቸው ነው። « እኔ አሁን ባለፈው ሳምንት የደረሰኝ ጎረቤት የሆነ ሰው ነው ምንም የማታውቅ ልጅ አፍኖ የደፈራት።  ወንድሞቻችን ናቸው የገዛ እህቶቻችንን እየጎዱ ያሉት። ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እህቶቻችን እየጠፉ ነው። አስጠፊዎቹም የራሳችን ወንድሞች ናቸው።  የሳዑዲ ህግ ማስረጃ ይዞ የሚያቀርበው ነገር ለኃላፊዎቻችን አንገት የሚያስደፋ ነው። » 


እነዚህ ደላሎች ለየትኛው የሕግ አካል ነው የሚቀርቡት?

እንደ ሣባ አገላለጽ ሕግን አክብረው ለሚንቀሳቀሱ ሳዑዲ አረቢያ በተለይ ለሴቶች ክብር ያላት ሀገር ናት። ስለሆነም እነዚህን ሰዎች ለሳዑዲ አሳልፎ ቢሰጥ ርምጃ ይወሰድባቸው ነገር። ግን ሣባን አንድ የሚረብሻት ነገር አለ። « ዜጋን አሳልፎ መስጠት ይሆናል። ኤምባሲው ግን ይህንን ነገር ተከታትሎ በሀገራቸው የሚቀጡበት መንገድ ቢደረግ፤ አንድ ሁሉት ሶስት ላይ ጠንከር ያለ ርምጃ ቢወሰድ ማንም ወደዛ ደግሞ አይሰማራም ነበር። » በማለት ሣባ በቅርብ ጊዜ የሆነ ምሳሌ ትጠቅሳለች።

Karte Horn von Afrika Golfstaaten EN

ላለፉት 12 ዓመታት በበጎ ፍቃደኝነት የምትሰራው ሣባ  መፍትሔ ነው የምትለው ማኅበረሰቡ እንዲጠናከር ሲደረግ እና እንደ የሴቶች እና ወጣቶች የመሣሰሉ ማኅበራት ሲቋቋሙ ነው።  ያኔም እንደ ሣባ ያሉ በጎ ፍቃደኞች ተጠናክረው የበለጠ መሥራት እንደሚችሉ ሣባ ታምናለች።« ህብረተሰቡ ደግ ነው። ማህበራዊ ኑሮውን እዚህም አልተወውም። ገንዘብ ያዋጣሉ። » ችግሩ ግን እሷ እንደምትለው በመሀል የሚገቡ ደላሎች ማህበረሰቡን ይጠቀምበታል። 
ሣባ ይህንን የምትሠራው በትርፍ ሰዓቷ ነው። ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ያገለግላል ትላለች። ይሁንና ተረጂዎቹ የእነዚህ በጎ ፍቃደኞች ሰዓት እስኪመቻች መጠበቅ ግድ « እነዛ በሽተኞች ከስራ እስክምመለስ ጠብቀው ማታ ነው ወደ ሆስፒታል የምንወስዳቸው። እኛ የምናግዘው ከመቶ 1 ቢሆን ነው እኛ የምናግዘው። ይህንን እያደረግን ይዝቱብናል። ሂጅና ለጀርመን ሬዲዮ ተናገሪ፤ ሚዲያ ላይ አውጪው እያሉ የሚዝቱብኝ አሉ። ከዲፕሎማት ደረጃ እንደዚህ አይነት ዛቻ መጥቶብኛል።» ትላለች።

Saudi-Arabien | äthiopische Häftlinge

በሳዑዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች

ሣባ በምታነሳቸው እና ኤምባሲውን በሚመለከቱ ወቀሳዎች ላይ ሳዑዲ አረቢያ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ  ለጊዜው አልተሳካም። ለጉዳይ እስር ቤት እንደሚገኙ እና መልሰን ቆየት ብለን እንድንደውል የነገሩን የኤምባሲው ጉዳይ አስፈፃሚ አቶ አህመድ ሙክታር በነገሩን መሠረት ደጋግመን ብንደውልም ልናገኛቸው አልቻልንም። 
ሣባ ረቡዕ ዕለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር  የዲያስፖራ ጉዳይ ተወካዮችን አግኝታ መወያየቷን እና ችግሩን እንዳስረዳቻቸው ገልፃልናለች። በውይይቱም ላይ የተገኘሁ ብቸኛ ሴት እኔ ነበርኩ ትላለች። « ይኼንን መቅረፍ የሚቻለው ሴት እህቶቻችን ምን ያህል ናቸው ? የት ነው የሚኖሩት? እነ ማን ናቸው የሚለው በሰፊው ኤምባሲው መስራት የሚችለው ነገር ነው። »
ሌላው በርካቶች በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ሳዑዲ አረቢያ መግባታቸው እና የተማሩ አለመሆናቸው ችግራቸውን ኤምባሲ ቀርበው እንዳይፈቱ ያለ ሌላ ፈተና ነው። ስለሆነም ልናግዛቸው ይገባል ትላለች ሣባ።« ችግራቸውን እንኳን በማመልከቻ ፅፈው መግባት የማይችሉ ናቸው። ከሳምንት በፊት የገጠመችኝ አንዲት እህት ኤምባሲ ስትገባ እጇ ይንቀጠቀጥ ነበር»  በማለት ሣባ ፈተናዎቹን ታብራራለች።


ልደት አበበ

ሸዋዬ ለገሠ

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በራስ ሀገር ዜጎች የሚደርስ በደል በሳዑዲ አረቢያ

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኢትዮጵያዉያን በሀገራቸዉ ዜጎች የሚደርስባቸዉ በደል በሳዑዲ አረቢያ

ኢትዮጵያዉያን በሀገራቸዉ ዜጎች የሚደርስባቸዉ በደል በሳዑዲ አረቢያ 04.08.2023

ኢትዮጵያውያን በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ሲሰደዱ ስለሚደርስባቸው የተለያዩ ፈተናዎች ዶይቸ ቬለ ከዚህ ቀደም ደጋግሞ ዘግቧል። ዛሬ ደግሞ እነዚህ ሰዎች እዛ ከገቡ በኋላ እንዴት በወገኖቻቸው እየተበደሉ እንዳለ እና መሻሻል ስለሚገባቸው ነገሮች እንመለከታለን።

ኢትዮጵያውያኑን ከሣዑዲ ዓረቢያ ማስመለሱ ቀጥሏል

ኢትዮጵያውያኑን ከሣዑዲ ዓረቢያ ማስመለሱ ቀጥሏል 22.11.2022

መንግሥት ሳዑዲ አረቢያ ውስጥ በከፍተኛ ችግር የሚገኙ ዜጎችን የማስመለስ ሁለተኛ ዙር ሥራውን ጀመረ። ትናንት ማለዳ ከጅዳ አዲስ አበባ በተደረጉ ሦስት በረራዎች 1170 ኢትዮጵያዊያን መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናግሯል።

በሳኡዲ የኢትዮጵያውያን ስሞታ

በሳኡዲ የኢትዮጵያውያን ስሞታ 06.01.2022

በሳዑዲ  እስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለረሃብ፣ እብደትና ሞት እየተዳረጉ እንደሆን የዓይን እማኞች ተናገሩ። ምግብ በቀን አንዴ እየተሰጣቸው በአንድ ክፍል ከ 200 እስከ 400 ታጉረው እየተሰቃዩ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎች የኢትዮጵያ መንግሥት ከዚህ መከራ እንዲያወጣቸዉ ጠይቀዋል። የመንግሥት ባለሥልጣናትን ግን በስልክ ማግኘት አልቻልንም። 