ኢትዮጵያን የመታደጊያ የተባለዉ የመጨረሻው ፍልሚያ

የብልፅግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ የፓርቲውና የመንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ወደ ጦር ግንባር ዘምተው ሕዝብን እንዲመሩ ፓርቲው ትናንት ወሰነ። ትግራይ ውስጥ የዛሬ ዓመት የጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አድማሱንም፤ ጉዳቱንም አስፍቶ ቀጥሏል።
የብልፅግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ የፓርቲውና የመንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ወደ ጦር ግንባር ዘምተው ሕዝብን እንዲመሩ ፓርቲው ትናንት ወሰነ። ውሳኔውን ተከትሎ የጦር ኃይሎች አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጊዜው አገርን በመስዋእትነት መምራት የሚያስፈልግበት በመሆኑ ከዛሬ ጀምሮ መከላከያን በግንባር ለመምራት ወደ ትግል ሜዳ እዘምታለሁ ብለዋል። ትግራይ ላይ የዛሬ ዓመት የጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አድማሱንም ፣ የጉዳት መጠኑንም አስፍቶ ቀጥሏል።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ