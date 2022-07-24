ኢትዮጵያን በድሮን ምርት የማሳወቅ ህልም ያለው ወጣት

ኢብራሂም አሊ ይባላል።በሃያዎቹ መጀመሪያ ዕድሜ ላይ የሚገኝ ወጣት ነው። በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ የኬሚካል ምህንድስና የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ሲሆን አምስት ሰው ዓልቫ አውሮፕላኖችን ጨምሮ ከ20 በላይ የፈጠራ ስራዎች አሉት። ከነዚህም ውስጥ 14ቱ ስራዎቹ «ሴብ አይዲያስ» በተሰኘው ዓለም አቀፍ ድርጅት ተመዝግበው ይገኛሉ።
በዓለማችን በሳይንስና ቴክኖሎጅ ዘርፍ ለተከሰቱ አስደናቂ ለውጦች የግለሰቦች የፈጠራ ክህሎት አስተዋፅኦው ከፍተኛ ነው።ይህንን በመገንዘብ ይመስላል በኢትዮጵያም በርካታ ወጣቶች አስደናቂ ፈጠራዎችን ሲሰሩ ይታያል።የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዝግጅትም ኢትዮጵያን በድሮን ምርት የማሳወቅ ህልም ያለው አንድ ወጣት የፈጠራ ባለሙያን ያስተዋውቃል።
ኢብራሂም አሊ ይባላል።በሃያዎቹ መጀመሪያ ዕድሜ ላይ የሚገኝ ወጣት ነው።ኢብራሂም ትውልድ እና ዕድገቱ አዲስ አበባ ከተማ ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ የኬሚካል ምህንድስና የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነው።ከትምህርቱ ጎን ለጎን በዩንቨርሲቲው ግቢ የመስሪያ ቦታ ተዘጋጅቶለት የፈጠራ ስራዎችን በመስራት ላይም ይገኛል።የኢብራሂም የፈጠራ ስራ አሁን የተጀመረ አይደለም።አብሮት ያደገ የልጅነት ህልሙ ሲሆን፤ የጀመረውም ገና በልጅነቱ የአራተኛ ክፍል ተማሪ እያለ ነው።
በዚህ ሁኔታ የተጀመረው የኢብራሂም የፈጠራ መንገድ በአካባቢው እና በማህበረሰቡ ውስጥ የሚያየውን ችግር ለመፍታት ያግዛሉ ብሎ የሚያስባቸውን የፈጠራ ስራዎች ከአካባቢው በሚያገኛቸው ነገሮች መስራቱን ቀጠለ።
እንዲህ እንዲህ እያለ የቀጠለው የወጣቱ የፈጠራ ስራ በአሁኑ ወቅት 28 የፈጠራ ስራዎችን የሰራ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 14ቱ ስራዎቹ «ሴብ አይዲያስ» በተሰኘው ዓለም አቀፍ ድርጅት ተመዝግበው ይገኛሉ።አንዱ የፈጠራ ስራው ማለትም ከዕጅ ንክኪ ነፃ የሆነ የዕጅ መታጠቢያ ማሽን ደግሞ የአእምሮአዊ ንብረት ባለቤትነት መብት አግኝቷል።ያም ሆኖ ከቀለም ትምህርት ይልቅ ወደ ፈጠራ ስራ ማዘንበሉን የተመለከቱት ወላጆቹ በወቅቱ ደስተኞች አልነበሩም እና እነሱን ለማሳመን አንድም የሚጠቅም ነገር ሰርቶ ማሳየት በሌላ በኩል ደግሞ በትምህርቱ ጎበዝ መሆን ነበረበት።
በፈጠራ ስራዎቹ የአካባቢን ችግር መፍታት ቀዳሚ አላማው መሆኑን የሚናገረው ኢብራሂም፤ የኮሮና ወረርሽኝ በተከሰተበት ወቅት ከሰራው ንክኪ አልቫ የዕጅ መታጠቢያ ማሽን በተጨማሪ በርቀት የሰዎችን ሙቀት መለካት እና ናሙና መሰብሰብ የሚችል ሰው አልቫ አውሮፕላን ወይም ድሮን ለመስራት አቀደ።ምንም እንኳ በወቅቱ ሰው አልቫ አውሮፕላኑን ሰርቶ ላቀደው ዓላማ ማዋል ባይችልም በዚህ ስራው ጥሩ ሙከራ ማድረጉን ገልጿል።ከዚህ ሙከራው በመማርም ሁለተኛውን እና ለተለያዩ ግልጋሎቶች የሚውለውን ሰው አልቫ አውሮፕላን በተሳካ ሁኔታ መስራት ችሏል።
በዚህ ሁኔታ ፊቱን ወደ ሰው አልቫ አውሮፕላን ስራ ያዞረው ኢብራሂም እስካሁን አራት ድሮኖችን የሰራ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ደግሞ በአይነቱ ለየት ያለ አምስተኛ ድሮን ሰርቶ ማጠናቀቁን ገልጿል።ኢብራሂም እንደሚለው ይህ ሰው አልቫ አውሮፕላን ሁለት ባትሪ ያለው ፣በሶላር የሚሰራ፣ አየር ላይ ሆኖ ባትሪ መቀየር የሚችል እና ረዘም ያለ ስዓት አየር ላይ መቆየት የሚችል ነው።
ወጣቱ በዚህ ስራው የፈጠራ መብት ለማግኘት እና በአፍሪካ ድንቃድንቅ ላይ ለማስመዝገብ እንዲሁም ምርቱ በኢትዮጵያ ብቻ የሚመረት ብቸኛ ቴክኖሎጂ እንዲሆን እየሰራ መሆኑን አመልክቷል። ለዚህም የሚማርበት የአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ እና አንዳንድ አካላት ድጋፍ እንደሚያደርጉለት ቃል መግባታቸውንም ተናግሯል።የአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ የምርምር ስራውን እንዲያከናውን የመስሪያ ቦታ በማመቻቸት አቅሙን አውጥቶ እንዲሰራ እያበረታታው በመሆኑ ለተቋሙ ከፍተኛ ምስጋና አለው።
ያም ሆኖ የመረጃ እጥረት ለፈጠራ ስራ ግብዓት የሚሆኑ ዕቃዎች አቅርቦት ችግር እና የገንዘብ እጥረት በዘርፉ የሚታዩ ተግዳሮቶች በመሆናቸው የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት እንዲሰጡ ጠይቋል።
በሌላ በኩል የድሮን ቴክኖሎጅ በአግባቡ እና በሃላፊነት ስሜት ካልተያዘ ለጥፋት ሊውል ይችላል እና በመመሪያ እና በህግ ማዕቀፍ ውስጥ መስራትን ይጠይቃል።ስለሆነም በዘርፉ መስራት መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታዎች ያሉት እና ሀላፊነትን የሚጠይቅ ጉዳይ ጭምር ነው።ይህንን በመገንዘብም ኢብራሂም ስራዎቹን ከሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ሚንስቴር መስሪያቤቶች ጋር አብሮ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። እንደ ኢብራሂም የድሮን ቴክኖሎጅ ለተለያዩ ተግባራት የሚውል ቢሆንም፤ እሱ ግን የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት ህይወት ለማሻሻል በሚጠቅም መልኩ እንደሚሰራ ተናግሯል።
ወጣቱ በልጅነቱ የሰነቀውን ህልም ዕውን ለማድረግ በትምህርትና በልምድ እያጎለበተ፣እንዲሁም ከስህተቱ እየተማረ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል።ይህንን የዘወትር ጥረቱን በመቀጠልም ለወደፊቱ ማሳካት የሚፈልገው ሁለት ዕቅዶች አሉት።አንደኛው ድሮኖችን ከማሳያነት ባሻገር ወደ ምርት እና አገልግሎት በመቀየር ኢትዮጵያን በዚህ የቴክኖሎጅ ምርት ስሟን ማስጠራት ሲሆን፤ ሁለተኛው ዕቅዱ ደግሞ የፈጠራ ባለሙያዎችን ችግር የሚቀርፍ ትልቅ ድርጅት መመስረት ነው።
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ፀሀይ ጫኔ
ሽዋዬ ለገሰ